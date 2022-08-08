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Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Ethereum’da (ETH) Güncel Teknik Görünüm!

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren analist, Ethereum (ETH) adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
09:27
8 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada “Kaleo” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Ayrıca analist, ETH/BTC paritesinde önemli bir direnç seviyesinin aşıldığını ifade ederek Ethereum (ETH) adına da kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, Ethereum’daki yükseliş beklentisini paylaştı ve ETH/BTC paritesindeki kritik seviyelere işaret etti. Analist, ETH/BTC paritesinde 0,071 seviyelerinin aşılmasının kısa vadede oldukça önemli olduğunu ifade etti ve ETH’nin bu seviyeleri koruması ile birlikte yakın zamanda değer artışlarına hız kazandırabileceğini öne sürdü. Analiste göre Ethereum (ETH), kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de devam etmesi durumunda yakın vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabilir.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Yeni haftaya yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer artışı kaydederek 23.600 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birim, değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1.730 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,15 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan hafta başlangıcında piyasadaki volatilite de önemli ölçüde azaldı. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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