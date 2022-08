Okuma Süresi: 5 Dakika

Kripto paralarla ilgilenen yatırımcıları çeşitli gruplara ayırabiliriz. Bunların önemli bir kısmı maddi kayıplarını kripto psikolojisine borçlu. Peki kripto paralar yatırımcılar maddi ve manevi zarar veren bir alan mı? Türkiye ve dünyadaki yatırımcılar neleri yanlış yapıyor? Bu konuda fikirlerine danışılan önemli bir isim görüşlerini açıkladı. Birkaç kat değerlenebilecek altcoin müjdeleri kadar ilgi çekici görüşmese de buradaki bilgiler hayatınıza daha fazla dokunabilir.

The DeFi Edge tarafından açıklanan görüşler değerlidir. Çünkü bu ismin görüşlerine çok sayıda doktor ve terapist başvurdu. Küresel ölçekte bir ruh sağlığı krizi var. Örneğin Amerika’da 2,5 milyon gençte şiddetli depresyon var. Alkole bağlı ölümler 2019-2020 yılları arasında %25 arttı. Ruhsal sorun yaşayan yetişkinlerin en az yarısı profesyonel destek almıyor. Bir de bunun üzerine kripto paraların getirdiği stresi koyalım.

Bazı araştırmalar spekülatif kripto para yatırımlarının kumara benzerliğine dikkat çekiyor. Bu arada yasal olarak düzenlenmemiş olan spekülatif tokenler kumardan da riskli. Yasal olarak belirli sınırlar çerçevesinde birçok ülkede kumar oynanabiliyor. Ancak işletmeler devlet tarafından denetleniyor fakat bu tokenler denetlenmiyor.

The DeFi Edge bize 2017 yılının Kasım, Aralık ayında yaşadıklarını anlatıyor. O günleri birçoğumuz yaşadık. Kasım ayında NANO alırsınız fiyat 0,14 dolardır ve ardından 5 hafta geçer. Sabredebildiyseniz 33 dolara satma imkanı bulurdunuz. TRX ve diğerleri için de benzer şeyler çok fazla yaşandı. O günlerde PUMP’lar 4 haneli yüzdelerde fiyat artışı demekti. Popüler isim o günleri anlatırken şunları söylüyor;

“Bu artık bir sorun olmaya başladı. Portföyümü her açtığımda, beynime en saf uyuşturucu maddelerin dolduğunu hissediyordum. Ve düzeltmem her zaman telefonumda bir düğme uzaktaydı. Bu yüzden kendimi her 10 dakikada bir portföyümü kontrol ederken buldum. Kripto haberlerine ayak uydurabilmek için günde 5 saatten fazla uyumuyordum. Bazı günler yatağa girdiğimde yemek yemeği unuttuğumu hatırlardım. Sosyal çevrem çok büyük zarar gördü.”