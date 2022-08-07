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4 Kritik Veri Açıklandı: Bitcoin, Kısa Vadede Hangi Yöne Gidecek?

 Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen zincir üstü metrikler de kısa vadede Bitcoin (BTC) fiyatının hangi yöne gideceğine dair ipuçları veriyor.
22:30
7 Ağustos 2022
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Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, önde gelen zincir üstü metrikler de kısa vadede Bitcoin (BTC) fiyatının hangi yöne gideceğine dair ipuçları veriyor.

Bitcoin, Düşmeye Devam Edecek!

Bitcoin (BTC), son birkaç gün içinde yüksek volatilite yaşadı. Haftaya 24.000 doların üzerinde başlayan BTC, ivme kaybederek tekrar 23.000 dolar seviyelerine geriledi. Güncel verilere göre, kısa vadeli yatırımcılardan gelen satış başkısı nedeniyle Bitcoin, önümüzdeki günlerde değer kaybedebilir. Teknik göstergelere de bu tezi doğruluyor. Bitcoin yükselen bir kama modeli oluştururken, bu teknik model varlık için olumsuz bir fiyat hareketine işaret ediyor. CryptoQuant analizine göre direnç çizgisinin altında RSI ve MACD’da negatif bir ayrışma var. Benzer şekilde, başka önemli bir metrik olan Harcanan Çıktı Kâr Oranı (SOPR) de alarm veriyor.

CryptoQuant, kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının durumunu ortaya koyan SOPR metriğine dikkat çekti. Platorm, SOPR değerinin kritik eşik olan 1’in altına bir süreliğine düştüğünü açıkladı. CryptoQuant, BTC’nin satış baskısı altına girebileceğini vurguladı. SOPR’deki düşüş eğilimi, genellikle yatırımcılar arasında potansiyel kayıplardan korunmak için bir satış ortamını yansıtır. Kripto veri şirketi Santiment’e göre, köpekbalıkları olarak nitelendirilen büyük stablecoin sahipleri, USDC ve USDT’de kalarak Bitcoin ve altcoin’lerde pozisyon açmıyor. Köpekbalığı olarak adlandırılan bu gurup, stablecoin’lerde 10.000 ile 100.000 dolar arasında dövize sahip olan cüzdanlar olarak tanımlanıyor. Santiment’e göre, 10.000 ile 100.000 dolar arasında stablecoin’ sahip olan yatırımcılar henüz boğa sezonunun başladığına inanmıyor.

2 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu

 Yüksek enflasyon ile mücedeleyi ilk hedefi olarak belirleyen Federal Rezerv’in faiz artırımı beklentileri Bitcoin ve hisse senetleri için risk teşkil etmeye devam ediyor. Yatırım şirketi Genesis stratejistleri Noelle Acheson ve Marc Chan Bloomberg’e şu açıklamayı yaptı:

Piyasadaki en büyük sorun somut bir ralli için gerekli olan katalizör eksikliği. Meydana gelen toparlanmalar, boğa tuzakları ve geçici fiyat artışları olarak tanımlanabilir.

 Tesla’nın Bitcoin’lerini satması sonucu endişeye kapılan yatırımcı uzun vadede BTC fiyatının yeniden ivme kazanacağını umuyor.  Yatırım şirketi Quanda’da analist olan  Edward Moya şunları söyledi:

Fed’in faiz artırımı beklentileri, Bitcoin’i engellemeye devam ediyor. Bitcoin, bu döngüde dip seviyeyi gördü. Enflasyon ve önümüzdeki kritik raporlara bakıldığında Bitcoin, dalgalı konsolidasyon sürecine devam edecek.

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