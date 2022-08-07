Kripto paralarda her bir işlemin gerçekleşmesi için ödenen gas fee ücreti, 2020 yılından bu yana görülmüş olan en düşük değerinde seyrediyor.

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43 gün içinde, Ethereum ağı sonunda The Merge aracılığıyla iş kanıtından (PoW) hisse kanıtına (PoS) tam bir geçiş görebildi. Bu arada, son 38 gün boyunca, Ethereum’un birinci katman (L1) onchain işlem ücretleri 5 dolar seviyesinin altına düştü ve Temmuz sonunda daha da düştü.

Yazının yazıldığı sırada, ortalama Ethereum ağ ücreti 0,00086 Ether veya transfer başına 1,46 dolardı. İstatistikler, transfer ücretlerinin Pazar sabahı işlem başına 0,21 ila 0,576 ABD doları kadar düşük olduğunu gösterdiğinden, medyan boyutlu ücretler daha da azdır.

2020’den Bu Yana En Düşük

Bir süredir, ağda işlem yapmak için Ethereum veri ücretleri normalden çok daha düşük. Aslında, bugünün ortalama Ethereum ağ ücreti 0,00086 ether veya transfer başına 1,46 dolar, 12 Aralık 2020’den bu yana görülen en düşük seviyede.

Temel olarak, bir gas ücreti, zincir üzerinde veri aktarımı için gereken Ethereum (ETH) miktarıdır ve basitçe ETH’yi itme ücreti, bir ERC20 tokenini aktarmaya ve akıllı bir sözleşmeyle etkileşime girmeye bağlı ücretlerden daha ucuz olur.

Bugün ortalama Ethereum ağ ücreti transfer başına 1,46 dolar civarındayken, etherscan.io’nun gas takipçisinden alınan istatistikler, gas ücretlerinin transfer başına 5 ila 6 qwei veya 0,21 ila 0,32 dolar arasında olduğunu gösteriyor. Gas Tracker ayrıca, bir Opensea satışını gerçekleştirme maliyetinin işlem başına 0,73 ila 1,10 dolar arasında olabileceğini ve merkezi olmayan değişim (dex) takaslarının transfer başına 1,88 ila 2,82 dolar arasında herhangi bir miktara mal olabileceğini gösteriyor.

USDT veya USDC gibi bir ERC20 tokenini göndermek için, transfer maliyetinin Pazar sabahı (EST) transfer başına 0,55 ila 0,83 dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bitinfocharts.com’dan gelen veriler, Pazar günkü medyan boyutlu ücretlerin işlem başına 0,00034 ether veya 0,576 dolar olduğunu gösteriyor. Ethereum transferleri, Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP) 1559’dan kaynaklanan ETH’nin yakılmasına büyük katkıda bulunuyor.

Opensea, şimdiye kadar yok edilen 2.573.837 Ethereum’a (ETH) en büyük katkıyı sağlayan şirketti. Bununla birlikte, bugüne kadar yakılan 232.233 ETH ile Ethereum transferleri artık, Ethereum yok etmeye en büyük katkıyı sağlıyor gibi görünüyor. ETH’nin arz büyümesi yılda 5,5 milyon artarken, EIP-1559’un deflasyonist yakma mekanizması yılda yaklaşık 0,2 milyon Ethereum’u yok ediyor.

EIP-1559’un başlangıcından bu yana, geleneksel Ethereum işlemleri yaklaşık 156.422.214 işleme eşitti ve son 24 saat içinde ETH işlemlerinden ve çeşitli diğer veri aktarımlarından yaklaşık 649.79 ether yok edildi.

L2 Ücretlerinde Daha Ucuz Ethereum Transfer Alternatifleri

İkinci katman (L2) işlemleri söz konusu olduğunda, L2 üzerinden ücretler L1’den çok daha ucuz. Yazım sırasında Loopring ve Zksync en ucuz L2 alternatiflerini sunuyor. Döngü ücretleri işlem başına 0,01 ABD doları, Zksync ücretleri ise işlem başına değer olarak 1 cent. Tahmini Zksync takas ücreti bugün 0,02 ABD doları olduğundan, bu L2 platformlarını kullanarak token takas etmenin maliyeti biraz daha pahalı olabilir, ancak Loopring takas ücretleri işlem başına 0,42 ABD dolarından fazla olarak görülüyor.

Optimism L2 gas maliyetleri işlem başına kabaca 0,03 ABD dolar, Arbitrum One ise aktarım başına 0,05 ABD dolarına mal olabilir. Optimism platformu aracılığıyla takas yapmak için, tahminler bir kullanıcıya 0,05 dolara mal olabileceğini gösterirken, Arbitrum takaslarının bugün yaklaşık 0,08 dolar olduğu tahmin ediliyor.