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Ethereum (ETH) Merge Sonrası Kaç Dolar Olur?

Merge ne zaman olacak? Bu büyük gelişmenin Ethereum fiyatını hangi seviyeye çıkarması bekleniyor?
21:00
7 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin, tarihinin en büyük olaylarından birine hazırlanıyor. Elbette Ethereum yatırımcıları da heyecanla gün sayıyor. Merge hayatımıza neler değiştirecek? Bununla ilgili aylardır yazıyoruz. Yatırımcıların odaklandığı ana konu ise “Merge sonrası Ethereum fiyatı kaç dolar olacak?” kısmıdır. Güncel piyasa verilerine göre Merge sonrası fiyat tahminlerini ele alıyoruz. İşte detaylar.

Ethereum (ETH)

Blockchain’in temelleri “güven sorunundan” doğdu. İnsana güven zorunluluğu bugüne kadar çok fazla mağduriyetin yaşanmasına sebep oldu. Ethereum diğer blockchain platformları gibi akıllı sözleşmelerin çalıştırılmasına olanak tanıyor. Katılımcılar, güvenilir bir merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan Ethereum tabanlı uygulamalar kullanabiliyor. Örneğin bir DeFi protokolünü kullanarak kolayca kripto para yatırımı yapabiliyor. Elbette protokollerdeki bazı mimari hatalar mağduriyetlerin yine yaşanmasına sebep oluyor. Fakat teknik hatalar çözülmek için vardır. Birçok insan, otoritelere güvenmek yerine bu hataları yaşayarak onun mükemmel hale gelmesine katkıda bulunmak istiyor. Peki kripto paralardaki merkeziyetsizlik gerçek mi? Veya vakıflar tarafından yönetilen Ethereum gibi platformlarda yine insanlara güvenmek zorunda kalmıyor muyuz? Bunlar başka bir yazının konusu olmalı.

Ethereum birleşmesinin temelleri yıllar önce atıldı ve kademeli olarak eş zamanlı bölümler ilerliyor. Daha önce Merge, Surge, Verge, Purge ve Splurge aşamalarından bahsetmiştik. Merge şu anki PoW konsensüs mekanizmasından PoS’a geçişi temsil ediyor. Ethereum madenciliği bitiyor, bunun yerine 32 ve katlarında ETH stake eden doğrulayıcılar geliyor. Geliyor demişken bu zaten uzun süredir vardı, artık tüm onaylar stake doğrulayıcıları tarafından yapılacak.

ETH Merge Sonrası Kaç Dolar Olur?

Temmuz 2022’nin sonuna doğru, Ethereum fiyatları 1,640 dolarlık güçlü direnç fiyatını kırmayı başardı. Fiyat 1.640 dolar ile 1.800 dolar arasında konsolide olmaya devam ediyor. Tüm sürecin sorunsuz işlediğini hesaba katarsak Merge ile Ethereum fiyatının büyük bir patlama yaşaması gerekiyor. Eylül 19 tarihinde gerçekleşmesi beklenen birleşme (Merge) en büyük altcoinin fiyatını 2.500 dolara kadar taşıyabilir.

Başarılı olursa, ETH fiyatı kolayca 3.000 dolarlık psikolojik fiyata sıçrayabilir. Öte yandan, birleşmenin gerçekleştirilmesindeki herhangi bir başarısızlık, Ethereum’un fiyatının tekrar 1.000 dolara düşmesine yol açacaktır. Bu çok fazla spekülasyon doğuracak.

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