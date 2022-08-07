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En popüler sosyal medya uygulamalarından biriyle iş birliğine girişen bu altcoin hızla değer kazanmıştı. Web3 ve metaverse hedefleri Microsoft ve Meta gibi şirketlerin gündeminde önemli yer tutuyor. Nitekim Meta tarafından geçtiğimiz hafta yapılan duyuru artık NFT entegrasyonunu tamamlandığına işaret ediyor.

FLOW Neden Yükseldi?

4 Ağustos’ta haberler çıktığında FLOW henüz 1,85 dolardan işlem görüyordu. Son dakika olarak duyuruyu paylaştığımızda fiyat henüz yükselmeye başlamıştı. Sonrasında FLOW hızla 1 doların üzerinde değer kazandı ve 2,96 dolara ulaştı. Yakın tarihli bir duyuruya göre Meta, Flow ağındaki NFT’leri destekleyecek. Şimdilik seçilmiş Instagram kullanıcıları Ethereum, Polygon ve FLOW ağlarındaki NFT’leri profillerinde paylaşabiliyor olacak. Geçtiğimiz yıl aynı şeyi Twitter yapmış hatta kripto bağış özelliğini de aktifleştirmişti.

Instagram‘ın NFT entegrasyonu, koleksiyoncuların doğrulanmış Flow NFT’lerini Meta’nın fotoğraf paylaşım hizmetindeki hesaplarında sergilemelerine olanak tanır. İki milyardan fazla aktif kullanıcısıyla Instagram, Flow’un daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilir.

FLOW Yorumları

Lunar Crush tarafından paylaşılan güncellemeye göre, Flow sosyal hacimde önemli bir artış yaşadı. FLOW‘un Sosyal Hakimiyet tablosunda Meta haberinin etkisini net biçimde görebilirsiniz. Instagram’daki lansman, kesinlikle bu ölçümde büyük bir patlamayı tetikledi.

Meta haberi FLOW için gerçekten harika, 2 milyar kullanıcıya ilk etapta 3 alternatif blockchain sunuluyor ve FLOW bunlardan biri oluyor. Ancak FLOW ivmesini koruyamadı. Yalnızca son 24 saatte FLOW %5,45 düşerek 2,65 dolara kadar gevşedi. Bu ani hız kaybı, hacim cephesinde de açıkça görülüyordu çünkü aynı zamanda %71 gibi şaşırtıcı bir düşüş yaşadı. Momentum zaten kaybolmuşken, FLOW bir miktar daha geri çekilebilir. Haftalıkta %40’ı aşana kazançları koruyamamış olması fiyattaki FOMO dalgalanmasını da gösteriyor.

Yatırımcıların ilerleyen günlerde yaşanabilecek daha fazla düşüşe karşı hazırlıklı olması gerekir. Özellikle çarşamba günü kripto para piyasalarının genelinin etkileyecek ABD enflasyon verisi açıklanacak. Tarım dışı istihdam bu denli yüksek gelmişken FED’in hızlı faiz artışlarına devam kararının bu enflasyon verisi fazlasıyla etkileyecek. Düşük gelecek enflasyon, piyasaların toparlanmasını tetikleyecek gelişme olur.