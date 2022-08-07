X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Analist İddialı: 3x Yapan Altcoin Rallisine Yeni Başladı!

Analist İddialı: 3x Yapan Altcoin Rallisine Yeni Başladı!

Yakından takip edilen bir analist, bir aydan kısa bir süre içinde değerini 3'e katlamasına rağmen bu altcoin'in ivme kazanmaya devam edeceğini söyledi.
19:00
7 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Yakından takip edilen bir analist, bir aydan kısa bir süre içinde değerini 3’e katlamasına rağmen bu altcoin’in ivme kazanmaya devam edeceğini söyledi.

GMX, Piyasaya Meydan Okuyor!

 Kripto para piyasasında ‘The Crypto Dog’ olarak bilinen analist, 746.000 takipçisine düşük takas ücretleri sağlayan ve vadeli işlemlerde uzmanlaşmış merkeziyetsiz bir borsa (DEX) olan GMX‘te yükseliş eğiliminde olduğunu söylüyor. Uzman, altcoin’in Temmuz ayında zaten %200’ün üzerinde kazanç kaydederek 15 dolardan 45 doların üzerine yükselmesine rağmen, DEX’in (GMX), ekosistemdeki gelişmeler ve teknik veriler sayesinde rallisine devam edeceğini iddia ediyor ve şu noktaya dikkat çekiyor:

Bu fiyatın üzerinde GMX çok fazla işlem görmedi. Projede hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Temelde 20-40 dolar arasında bir yıl boyunca birikim süreci yaşandı. GMX, henüz gerçek rallisine başlamadı.

 GMX ile birlikte, analist, işlem hacmine göre dünyanın en büyük borsası olan Binance’in yerel tokeni Binance Coin’de (BNB) içinde umutlu. Analiste göre, BNB yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Analist, her iki altcoin’in de muhtemelen yükselişini sürdüreceğini ve Bitcoin düşüşlerine karşı dirençli kalarak “piyasaya meydan okuyacağını” vurguluyor. Analiste göre, GMX ve BNB, piyasanın geri kalanından daha fazla avantaja ve sağlam temellere sahip.  Spesifik olarak The Crypto Dog, BNB’nin Binance’in bir şirket olarak güçlü itibarı ve borsa CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) güvenilirliği tarafından desteklendiğini söylüyor. Analiste göre, Binance’ın temiz  bir sicili var. BNB’nin kullanım alanı giderek artıyor. CZ, bu sene yaşanan çöküşlerde iyimserliğini kaybetmedi ve yatırımcılara dipten almalarını tavsiye etti. An itibariye,  GMX 41,17 dolardan  BNB ise 311 dolardan işlem görüyor.

Ünlü Milyader, Bu Altcoin’e Dikkat Çekti!

Solana (SOL) ekosistemi büyük bir saldırı ile karşı karşıya kaldıktan bir gün sonra, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, SOL’a desteklediğini açıkladı. Ünlü dergi Fortune ile yaptığı son röportajda SBF, Solana’nın şu anda yaşadığı sorunlara rağmen, hak ettiği değeri görmeyen en önemli kripto para birimi olduğunu söyledi. Yönetici, tüm aksiliklere rağmen Solana’nın teknolojik sorunlarının 2/3’ünü başarıyla çözdüğünü kaydetti.

Ünlü CEO, ayrıca, SOL’un geriye kalan problemlerin üstesinden geleceğine emin olduğunu da sözlerine ekledi. Röportaj sırasında, SBF başkanı şunları söyledi:

Solana zor bir süreçten ve sınavdan geçti. SOL’un yerinde başka bir ekossitem olsaydı şimdiye iflas etmişti . Bu, ekosistemde neyin düzeltilmesi gerektiğini anlamanın önemli bir yoluydu. Bazen, kusursuz bir sistem için sınırları zorlamak gerek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
İlgili Yazılar
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
BTC, Ethereum, Shiba, Avax ve CEEK Son Durum!
BTC, Ethereum, Shiba, Avax ve CEEK Son Durum!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
2022 2. Çeyrekte Neler Yaşadık: NFT, DeFi, Stablecoin ve Kripto Piyasası
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022