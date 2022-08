Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen bir analist, bir aydan kısa bir süre içinde değerini 3’e katlamasına rağmen bu altcoin’in ivme kazanmaya devam edeceğini söyledi.

GMX, Piyasaya Meydan Okuyor!

Kripto para piyasasında ‘The Crypto Dog’ olarak bilinen analist, 746.000 takipçisine düşük takas ücretleri sağlayan ve vadeli işlemlerde uzmanlaşmış merkeziyetsiz bir borsa (DEX) olan GMX‘te yükseliş eğiliminde olduğunu söylüyor. Uzman, altcoin’in Temmuz ayında zaten %200’ün üzerinde kazanç kaydederek 15 dolardan 45 doların üzerine yükselmesine rağmen, DEX’in (GMX), ekosistemdeki gelişmeler ve teknik veriler sayesinde rallisine devam edeceğini iddia ediyor ve şu noktaya dikkat çekiyor:

Bu fiyatın üzerinde GMX çok fazla işlem görmedi. Projede hala büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Temelde 20-40 dolar arasında bir yıl boyunca birikim süreci yaşandı. GMX, henüz gerçek rallisine başlamadı.

GMX ile birlikte, analist, işlem hacmine göre dünyanın en büyük borsası olan Binance’in yerel tokeni Binance Coin’de (BNB) içinde umutlu. Analiste göre, BNB yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Analist, her iki altcoin’in de muhtemelen yükselişini sürdüreceğini ve Bitcoin düşüşlerine karşı dirençli kalarak “piyasaya meydan okuyacağını” vurguluyor. Analiste göre, GMX ve BNB, piyasanın geri kalanından daha fazla avantaja ve sağlam temellere sahip. Spesifik olarak The Crypto Dog, BNB’nin Binance’in bir şirket olarak güçlü itibarı ve borsa CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) güvenilirliği tarafından desteklendiğini söylüyor. Analiste göre, Binance’ın temiz bir sicili var. BNB’nin kullanım alanı giderek artıyor. CZ, bu sene yaşanan çöküşlerde iyimserliğini kaybetmedi ve yatırımcılara dipten almalarını tavsiye etti. An itibariye, GMX 41,17 dolardan BNB ise 311 dolardan işlem görüyor.

Ünlü Milyader, Bu Altcoin’e Dikkat Çekti!

Solana (SOL) ekosistemi büyük bir saldırı ile karşı karşıya kaldıktan bir gün sonra, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, SOL’a desteklediğini açıkladı. Ünlü dergi Fortune ile yaptığı son röportajda SBF, Solana’nın şu anda yaşadığı sorunlara rağmen, hak ettiği değeri görmeyen en önemli kripto para birimi olduğunu söyledi. Yönetici, tüm aksiliklere rağmen Solana’nın teknolojik sorunlarının 2/3’ünü başarıyla çözdüğünü kaydetti.

Ünlü CEO, ayrıca, SOL’un geriye kalan problemlerin üstesinden geleceğine emin olduğunu da sözlerine ekledi. Röportaj sırasında, SBF başkanı şunları söyledi:

Solana zor bir süreçten ve sınavdan geçti. SOL’un yerinde başka bir ekossitem olsaydı şimdiye iflas etmişti . Bu, ekosistemde neyin düzeltilmesi gerektiğini anlamanın önemli bir yoluydu. Bazen, kusursuz bir sistem için sınırları zorlamak gerek.