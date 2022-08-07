X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesinde Sona Yaklaşıyor! İşte 2 Kritik Tarih!

Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesinde Sona Yaklaşıyor! İşte 2 Kritik Tarih!

Kripto girişimi danışmanı ve Avrupa politikası uzmanı Patrick Hansen, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasalaştırılacak olan 2 kripto para yasa tasarısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
18:15
7 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto girişimi danışmanı ve Avrupa politikası uzmanı Patrick Hansen, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasalaştırılacak olan 2 kripto para yasa tasarısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

AB’nin Önceliği: Defi, NFT, CBDC, Stablecoin ve Kara Para Aklama

Bu tasarıları sektör için dönüm noktası olarak betimleyen Hansen, Kripto Varlık Piyasası (MICA) ve Piyasa ve Fon Transferi Düzenlemesi’nin (TFR) Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında geçeceğini belirtti. Uzmana göre, AB’nin sektöre yönelik regülasyonda hızlı adımlar atması ABD’deki düzenleyicileri endişelendiriyor. Hansen, AB’deki düzenlemelerin kapsamının ve hızının ABD’yi ilgilendirdiğini ve onları daha hızlı hareket etmeye zorlayabileceğini vurguladı. MiCA yasa tasarısı, kripto para  şirketlerinin müşterilerini ve yatırımcılarını korumayı amaçlıyor. Ayrıca, kullanıcılarının kripto varlıklarını kaybetmesi durumunda şirketler için yükümlülükler getiriyor. MiCA ayrıca, son zamanlarda gündemden düşmeyen stablecoin‘leri düzenlemeyi hedefliyor. Tasarı, ihraççılarının uygun rezervleri korumasını ve geri çekm sırasında likidite gereksinimlerini karşılamasını gerektiriyor. TFR yasa tasarısı ise kara para aklamaya yönelik sert düzenlemelere odaklanıyor.

Hansen, Avrupa Birliği’nin şu anda önemli diğer konular üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Kara para aklama, DeFi, NFT sektörü, DeFi denetim pilotu ve Dijital Euro Mevzuatı birliğin öncelikleri arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, AB’nin hayata geçirmeyi planladığı kripto düzenlemelerinin kapsamı ve hızından endişe duyuyor. Hansen, kesin tarih hala belli değilken, düzenlemelerin gelecek yılın Ocak ayına kadar oylanabileceğini açıkladı. Ayrıca, tüm düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varıldığı için oylamanın bu noktada sadece bir formalite olduğunu da ekliyor. Daha küçük bir düzenleme olan TFR, çok daha erken yürürlüğe girebilir.

ABD’den Önemli Mesaj!

ABD’li milletvekilleri de kripto ara düzenlemesine odaklanmış durumda. ABD, son dönemde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki anlaşmazlığa odaklandı.

Kurumlar arasındaki çatışmasın temel nedeni, krito para sektöründe kimin söz sahibi olacağı. ABD’li senatör Cynthia Lummis’in ofisine göre bu süreç çıkmaza girdi ve ABD Kongresi’nin devreye girmesi an meselesi.  Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu yöneticisi Caroline D Pham, ABD’nin kural koyucu değil, yapıcı ve teşvik edici olması gerektiğini vurguladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
İlgili Yazılar
2,3 Trilyon Dolara Ulaştı! Kripto Paraları İlgilendiren Gelişme!
2,3 Trilyon Dolara Ulaştı! Kripto Paraları İlgilendiren Gelişme!
Bitcoin (BTC) 2025, 2030 ve 2040 Fiyat Hedefi! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Bitcoin (BTC) 2025, 2030 ve 2040 Fiyat Hedefi! Kripto Paraları Neler Bekliyor?
Son Dakika: Amerika’dan Kripto Yaptırım Kararı!
Son Dakika: Amerika’dan Kripto Yaptırım Kararı!
Çarpıcı Rapor: Kripto Dünyasında Popüler Sektör Gözden Düşmeye Başladı!
Çarpıcı Rapor: Kripto Dünyasında Popüler Sektör Gözden Düşmeye Başladı!
Jack Dorsey’in Şirketi Block Kripto Paralardaki Çalkantıya Rağmen Yükseliyor!
Jack Dorsey’in Şirketi Block Kripto Paralardaki Çalkantıya Rağmen Yükseliyor!
Sıcak Gelişme: Bir Kripto Para Şirketi Daha Para Çekme İşlemlerini Durdurdu!
Sıcak Gelişme: Bir Kripto Para Şirketi Daha Para Çekme İşlemlerini Durdurdu!
Kripto Paralar ve Ruh Sağlığınız! Gerçek Tecrübelerden Dersler!
Kripto Paralar ve Ruh Sağlığınız! Gerçek Tecrübelerden Dersler!
Kripto Paralarda Bu Değerler 2020 Yılından Bu Yana En Düşük Seviyede!
Kripto Paralarda Bu Değerler 2020 Yılından Bu Yana En Düşük Seviyede!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
2022 2. Çeyrekte Neler Yaşadık: NFT, DeFi, Stablecoin ve Kripto Piyasası
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022