Kripto girişimi danışmanı ve Avrupa politikası uzmanı Patrick Hansen, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasalaştırılacak olan 2 kripto para yasa tasarısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Kripto girişimi danışmanı ve Avrupa politikası uzmanı Patrick Hansen, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasalaştırılacak olan 2 kripto para yasa tasarısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

AB’nin Önceliği: Defi, NFT, CBDC, Stablecoin ve Kara Para Aklama

Bu tasarıları sektör için dönüm noktası olarak betimleyen Hansen, Kripto Varlık Piyasası (MICA) ve Piyasa ve Fon Transferi Düzenlemesi’nin (TFR) Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında geçeceğini belirtti. Uzmana göre, AB’nin sektöre yönelik regülasyonda hızlı adımlar atması ABD’deki düzenleyicileri endişelendiriyor. Hansen, AB’deki düzenlemelerin kapsamının ve hızının ABD’yi ilgilendirdiğini ve onları daha hızlı hareket etmeye zorlayabileceğini vurguladı. MiCA yasa tasarısı, kripto para şirketlerinin müşterilerini ve yatırımcılarını korumayı amaçlıyor. Ayrıca, kullanıcılarının kripto varlıklarını kaybetmesi durumunda şirketler için yükümlülükler getiriyor. MiCA ayrıca, son zamanlarda gündemden düşmeyen stablecoin‘leri düzenlemeyi hedefliyor. Tasarı, ihraççılarının uygun rezervleri korumasını ve geri çekm sırasında likidite gereksinimlerini karşılamasını gerektiriyor. TFR yasa tasarısı ise kara para aklamaya yönelik sert düzenlemelere odaklanıyor.

Hansen, Avrupa Birliği’nin şu anda önemli diğer konular üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Kara para aklama, DeFi, NFT sektörü, DeFi denetim pilotu ve Dijital Euro Mevzuatı birliğin öncelikleri arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri, AB’nin hayata geçirmeyi planladığı kripto düzenlemelerinin kapsamı ve hızından endişe duyuyor. Hansen, kesin tarih hala belli değilken, düzenlemelerin gelecek yılın Ocak ayına kadar oylanabileceğini açıkladı. Ayrıca, tüm düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varıldığı için oylamanın bu noktada sadece bir formalite olduğunu da ekliyor. Daha küçük bir düzenleme olan TFR, çok daha erken yürürlüğe girebilir.

ABD’den Önemli Mesaj!

ABD’li milletvekilleri de kripto ara düzenlemesine odaklanmış durumda. ABD, son dönemde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki anlaşmazlığa odaklandı.

Kurumlar arasındaki çatışmasın temel nedeni, krito para sektöründe kimin söz sahibi olacağı. ABD’li senatör Cynthia Lummis’in ofisine göre bu süreç çıkmaza girdi ve ABD Kongresi’nin devreye girmesi an meselesi. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu yöneticisi Caroline D Pham, ABD’nin kural koyucu değil, yapıcı ve teşvik edici olması gerektiğini vurguladı.