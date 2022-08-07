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PancakeSwap Fiyat Analizi: Yatırımcısını Mutlu Edecek Mi?

Ülkemizde bir çok yatırımcı bulunan PancakeSwap fiyatı önemli bir eşiği aşmış gibi görünüyor. Alıcılar fiyatı yukarıya taşımak için çaba gösteriyor.
23:30
7 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

PancakeSwap (CAKE) fiyatındaki U şeklindeki toparlanma, 4,165 dolarlık başka bir direnci kırarak alıcıların daha yüksek bir seviyeyi hedeflediklerini gösteriyor. Ayrıca, hacim aktivitesinde %50’lik bir artış, piyasa katılımcılarının altcoini 5 dolar seviyelerine çıkarabilecek bu kırılmadan emin olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durum yeni traderlar için yeterli mi ?

Grafikler Ne Diyor?

Token dip formasyonunun etkisi altında, CAKE/USDT çifti 2,45 dolar desteğinden %75,65 oranında toparlandı. Bu yaklaşık iki ayın sonunda gelen bir toparlanma oldu ve altcoinin şu anki fiyatı olan 4.38 dolara ulaşması için direnci kırmış gibi görünüyor.

Ayrıca, %5.43’lük bir gün içi sıçrama ile CAKE fiyatı, 4.16 dolarlık dirençten yukarı yönlü bir çıkış sağladı. Teknik analize göre, kripto para fiyatı grafiklere göre 5 dolar seviyesi olan yuvarlak alt boyun çizgisine yükselebilir.

CAKE fiyatı son beş gün içinde %17’lik bir büyüme kaydederek düzenli artışını sürdürdü. Ek olarak, bu düzeltme sonrası ralli sırasındaki sürekli hacim artışı, gerçek bir toparlanma döngüsünü doğruluyor olabilir.

4,165 dolarlık direncin üzerinde kapanan bir günlük mum çubuğu, onu potansiyel bir fırlatma rampasına yerleştirebilir. Bu ters çevrilmiş desteğin olası bir yeniden test edilmesi, alıcılara %13,7’lik beklenen kazançlarla bir giriş fırsatı sunabilir.

Bununla birlikte, kripto para grafiği, 5 dolarlık psikolojik bariyere çarpmadan önce yükseliş girişimini durdurabilecek 4,57 dolarlık bir ara direnç bölgesiyle de karşı karşıya kalabilir.

Teknik Gösterge

Bollinger bandı göstergesi: Bugünün çıkış mumu, göstergenin üst bandına ulaşabilir ve bu da traderlerın agresif alımlarını gösterir. Bununla birlikte, daha önce bu tür yeniden testler küçük bir düzeltmeyi tetikleyerek 4,165 dolar bölgesine geri çekilmeyi desteklemişti.

Vorteks göstergesi: VI+ ve VI- eğimleri arasında yükseliş momentumundaki büyümeyi gösteren önemli bir boşluk. Ayrıca, bu göstergede kayda değer bir farklılık olmaksızın, altcoinin rallisini 5 dolara devam etmesi beklenilebilir.

Direnç seviyeleri: 4,58 dolar, 5 dolar

Destek seviyeleri: 4,165 dolar ve 3,78 dolar

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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