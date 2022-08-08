Ünlü milyarder Mark Cuban, Cardano'nun akıllı sözleşmeleri başlatmasından bu yana önemli bir etki yaratmadığını iddia etti.

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Ünlü milyarder Mark Cuban, kripto para odaklı YouTube kanalı AltcoinDaily’e verdiği yakın tarihli bir röportajda, en büyük köpek temalı kripto para olan Dogecoin‘in (DOGE), Cardano’dan (ADA) daha fazla uygulamaya sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Beklentiler ve Gerçekler

Röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cuban, “DOGE uygulamalar için gerçek bir platform haline gelene kadar Cardano için fırsat daha büyük.” dedi. Shark Tank yıldızı, Afrika’daki insanların Blockchain’i bekledikleri kadar kullanmadığını iddia ederek Cardano‘nın sürekli olarak işaret ettiği Afrika planlarını hedef aldı. Cuban, Ethereum rakibinin neredeyse bir yıl önce akıllı sözleşme desteğine kavuşmuş olmasına rağmen etkisinin çok sınırlı olduğunu iddia etti.

90’ların sonundaki dot-com balonunu patlaması sırasında servet kazanan milyarder yatırımcı ilk kez Cardano’nun faydasını sorgulamıyor. Cuban, Mayıs ayında popüler hisse kanıtı Blockchain’i için herhangi bir potansiyel kullanım durumundan habersiz olduğuna dönük dikkat çeken bir tweet atmasıyla gündeme gelmişti.

Cuban’ın yüklendiği Cardano, yazım sırasında 18.5 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 6’ncı kripto para iken, Cardano’dan daha iyi dediği Dogecoin 9.4 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 11’nci kripto para.

“Yenilik Yok”

Öte yandan Cuban, kripto para sektöründeki yenilikçi yaklaşım eksikliğinden endişe duyduğunu ifade etti ve “Gerçek bir yenilik görmek yerine, kopyalamalar görüyorsunuz” diyerek endişesini dile getirdi. Yaklaşan The Merge güncellemesinden de söz eden Cuban, Ethereum‘un hisse kanıtına geçişi konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu söyledi ve Blockchain’in başarısının büyük ölçüde daha fazla uygulamanın kullanıp kullanılmadığına bağlı olduğuna inandığını yineledi.

Dallas Mavericks’in sahibi, ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) “dava yoluyla düzenleme” yaklaşımını eleştirerek düzenleme konusuna ağırlık verdi. Aynı zamanda, aşırı agresif yaklaşım gösteren bir topluluğa sahip olmasından dolayı Ripple hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Cuban’a göre, ABD’li finansal düzenleyicinin neden olduğu belirsizlik, Singapur ve Bahamalar’da daha fazla kripto para şirketinin ortaya çıkmasına, ABD’nin bu konuda ikinci plana düşmesine neden oluyor.

Ünlü milyarder, Metaverse’de sanal arazi satın alan yatırımcılara da yüklendi ve “aptal” kelimesinin onları tanımlamak etmek için yeterince güçlü bir kelime olmadığını iddia etti.