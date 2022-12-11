O altcoin'in fonlama oranları düşerek fiyatın aşağı yönde hareket etmesini bekleyen trader'ın piyasayı ele geçirdiğine işaret ederek önemli bir sinyal vermiş oldu.

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Hafta sonu işlemleri Polkadot‘un (DOT) fonlama oranlarında önemli bir düşüşle başladı. Zincir üstü (on-chain) analiz platformu Santiment’ten alınan verilere göre, bu durum çok sayıda short pozisyon açıldığına işaret ediyor.

Polkadot’un Düşmesini Beklemek

Santiment’a göre, DOT‘un fonlama oranı -0,000213 seviyesinde sabitlenmiş durumda. Artan short pozisyonların genellikle bir varlığın değerinde artışa yol açtığına dikkat etmek gerekiyor. Bu durum fiyatın aşağı yönde hareket edeceği yönünde pozisyon alan yatırımcının ciddi ölçüde likidite olmasına yol açmaktadır.

Coinglass’tan alınan verilere göre, son 24 saat içinde kripto para piyasasındaki likidasyonlar toplam 18.53 milyon dolara ulaştı ve 6 bin 720 trader likide edildi. 264 bin dolarlık DOT likidasyonları, piyasadan çıkarılan toplam meblağın yüzde 1,5’ine karşılık geliyor..

Bu yazının hazırlandığı sırada DOT 5,29 dolardan işlem görüyor. DOT, son 24 saatte yüzde 0,82 oranında değer kazandı. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, altcoin’in işlem hacmi de aynı dönemde yüzde 10 düştü.

DOT’un günlük grafiğine bakıldığında, altcoin’de alım baskısının 3 Kasım’dan bu yana istikrarlı bir şekilde düştüğü görülüyor. Altcoin’in fiyatı son yedi günde yüzde 5 oranında düştü. DOT’un fiyat performansına daha yakından bakıldığında, kripto para borsası FTX’in çöküşünden bu yana DOT’un dağıtımının kademeli olarak arttığı görülüyor. O zamandan beri DOT fiyatı yüzde 26 oranında düştü.

Artan DOT dağıtımı, bu yazı itibariyle satıcıların piyasanın kontrolünü ele geçirmesine neden oldu. DOT’un Yönlü Hareket Endeksi‘nin (DMI) konumu da bunu doğruluyor. DMI’ye bakıldığında, satıcıların 19,56’daki gücünün (kırmızı) alıcıların 16,21’deki gücünün (yeşil) üzerinde olduğu görülüyor. Benzer şekilde, temel momentum göstergeleri de baskı anında aşağı yönde hareket ederek alım baskısının daha da düştüğünü gösteriyor. DOT’un Göreceli Güç Endeksi (RSI) 42,34 ile düşüş trendinde 50 (nötr) seviyesinin altında yer aldı. Benzer şekilde, Para Akışı Endeksi (MFI) de bu yazının hazırlandığı sırada 48,38’de sabitlenmiş durumda ve yine düşüş trendinde hareket ediyor.

DOT’un fiyatı düştükçe, Dengelenmiş Hacim (OBV) de benzer bir düşüş gösterdi. Genellikle, bir kripto paranın fiyatı ve OBV’si daha düşük teğeler ve daha düşük dipler yaptığında fiyattaki düşüşünün devam etmesi beklendir. Bu yazının hazırlandığı sırada DOT’un OBV’si -74.70 milyondaydı.

Zincir Üstü Veriler

Polkadot’un geliştirme aktivitesi tırmanmaya devam ederek altcoin’ler arasında ekosistem, repolar ve geliştiricilerin haftalık aktivitesi bakımından Solana (SOL) ve Cardano‘nun (ADA) üzerine çıktı.

Santiment, geçtiğimiz ay Polkadot’un geliştirme aktivitesinin yüzde 5 oranında arttığını bildirmişti.