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Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, rakip meme coin projeleri de gündemde kalmaya devam ediyor.

Floki ınu (FLOKI) Yıl Sonu Tahmini!

2021’de Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) liderliğindeki meme coin’lerin devasa yükselişinin ardından, piyasaya birçok yeni meme coin girdi. Ancak, bu projelerin çok azı yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı. Gerek küresel çaptaki reklam kampanyaları gerekse de ortaklıkları ile gündemden düşmeyen meme projelerinden bir tanesi hiç kuşkusuz Floki (FLOKI) oldu. Elon Musk’ın Shiba Inu köpeğinin adını taşıyan Floki, kısa sürede yatırımcın ilgisini çekmeyi başardı. 25 Haziran 2021’de Musk, Twitter’da “Shiba Inu’mun adı Floki olacak” ifadesini paylaştı. Musk, daha sonra 12 Eylül’de “Floki nihayet geldi” yazan bir tweet attı. O zamandan beri FLOKI terimini kullanan meme coin’ler sürpriz ralliler kaydetti. Hala DOGE veya SHIB kadar büyük oranda benimsenmemesine rağmen Floki, Twitter’da 380.000’den fazla takipçiyle kendi takipçi kitlesini yarattı. Pek çok trader, FLOKI’nin bir gün tıpkı Dogecoin ve Shiba Inu’nun geçmişte yaptığı gibi inanılmaz bir performans sergileyeceğine inanıyor.

Önde gelen platformlardan PricePredictions, hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama farklılığı (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri hesaba katarak ve makine öğrenimi tabanlı algoritmalar kullanarak yıl sonu için FLOKI tahmini paylaştı. Platform, FLOKI’nin 31 Aralık’ta 0,000009 dolardan işlem göreceğini belirtti. CoinMarketCap’e göre, FLOKI son 24 saatte %0,4 artışla an itibariyle 0,000009434 dolardan işlem görüyor. Bu da fiyatın biraz değer kaybedeceği anlamına geliyor. FLOKI‘nin 85.476.842 milyon dolarlık bir piyasa değeri var ve toplam piyasa değerine göre 2.679. sırada yer alıyor.

Floki Inu, Binance’ı Gözüne Kestirdi!

Twitter’daki resmi Floki Inu hesabı, geçtiğimiz haftalarda change.org platformunda Binance’ın FLOKI’yi litelemesi için bir imza kampanyası başlatıldığını duyurdu. Floki topluluğu, kampanyaya büyük destek veriyor. Ancak bu, Floki’nin bu yıl büyük bir borsada listelenmesini talep eden ilk dilekçe değil. FLOKI topluluğu, meme coin’in Binance’ta listelenmesinin dönüm noktası olacağını vurguluyor.

Floki Inu ekibinin attığı tweet’e göre, yaklaşık 29.000 kişi şimdiden dilekçeyi imzaladı. Change.org web sitesinden alınan güncel veriler, an itibariyle bu rakamın 35.000’i geçtiğini gösteriyor. Bu yılın ortalarında başlatılan bir başka bir imza kampanyasında Floki Inu’nun popüler ticaret platformu Robinhood’da listelenmesi için imza toplandı.