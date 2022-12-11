Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir yönetici tarihi verilere işaret ederek en kötü senaryonun henüz yaşanmadığını iddia etti.

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Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir yönetici tarihi verilere işaret ederek en kötü senaryonun henüz yaşanmadığını iddia etti.

Clem Chambers: 2007 ve 2008’de Ne Oldu?

Online Blockchain CEO’su Clem Chambers, Federal Rezerv faiz oranlarını artırmaya devam ederken, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyledi. Yöneticiye göre, Fed gerçekten enflasyonu düşürmek istiyorsa, faiz oranların bir gecede düşük seviyelere çekilmesi imkansız. Resesyon riskine dikkat çeken yönetici, Fed‘in para politikasının kripto para ve hisse senedi piyasalarında kaos yaratmaya devam edeceğini iddia etti. Chambers, 2022’de önemli düşüşler yaşayan hisse senetleri ve kripto paraların büyük bir çöküşten önce “yaklaşan bir fırtınanın” ortasında olduğunu vurguladı. Chambers bu duruma yönelik yaptığı açıklamada “Herkes 2008’deki büyük krizi hatırlıyor, ancak bu büyük kaos öncesi 2007’de yaklaşan bir fırtına yani uzun bir ayı piyasası vardı. Bence şu anda içinde bulunduğumuz şey potansiyel olarak yaklaşmakta olan bir fırtına.” ifadelerini kullandı.

Bazı analistler, hisse senetleri ve kripto paralarda yaşanan mevcut ayı piyasasının daha uzun sürebileceğini iddia ettiler. Chambers, “yüksek enflasyona” rağmen nakit biriktirdiğini söyledi. Uzmana göre, dolar değer kazanmaya devam edecek. Böylesi bir ortamda dolar, hisse senedi ve kripto paralardan daha güvenli bir liman. Stratejist, piyasaların henüz dibe vurmadığına inanıyor. Enflasyon, Ekim ayında yüzde 7,7’ye düşmeden önce Haziran’da yüzde 9,1 ile 2022’de zirve yaptı. Chambers, enflasyonun temel olarak Fed’in fazla para basmasından kaynaklandığını söyledi. Uzmana göre, enflasyon para arzı tarafından yönlendiriliyor. Dev büyüklükte bir mali açığınız olduğu için daha fazla para basmaya devam ederseniz, bu açığı beslersiniz. Devlet açığınızı kapatmak için her yıl fazladan 1 trilyon dolar basıyorsanız, enflasyon kontrolden çıkar.

Bitcoin, Bu Seviyeye Düşecek!

Chambers, Eyül ayında Bitcoin’in 17.000 dolara düşeceğini tahmin etmişti. Uzmana daha sonra BTC’nin 10.000 dolara düşebileceğini kaydetti. Artık BTC bu fiyatın biraz altında işlem gördüğüne göre, yönetici piyasanın toparlanmasının 18 aya kadar sürebileceğine inanıyor, Bitcoin yarılanmasının gerçekleştiği 2024 yılına kadar değil. Chambers’a göre, FTX’ten sonra oluşan zararı tamir etmek aylar sürebilir. . Herhangi bir satın alma baskısı olana kadar halving’e kadar büyük bir ralli olmayacak.

CEO ayrıca bu süreçte Bitcoin’in 20.000 dolar seviyesini geçmesi gerektiğini belirtti. FTX krizi henüz sona ermedi. Genesis olayı çözülmedi ve bu nedenle krizler döngüsü hala çözülmedi. Grayscale krizi çözülmedi. Tüm bunlar Bitcoin ve genel olarak piyasa için risk teşkil ediyor.