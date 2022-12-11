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Dogecoin (DOGE) Twitter ve Elon Musk sayesinde yatırımcının odak noktası olmaya devam ederken, DOGE’un yıl sonunu hangi seviyede bitireceği merak ediliyor.

Dogecoin: Bitcoin, Fed ve FTX!

Son birkaç hafta içinde, Dogecoin genel olarak iyi performans gösterdi. FTX çöküşünün bir sonucu olarak tekrar düşmeden önce, DOGE Ekim ayının sonunda yine sürpriz ve devasa rallisi ile yatırımcının odak noktası olmayı başardı. Bu süreçte DOGE diğer birçok kripto paradan daha iyi bir performans sergiledi. Yeni yıl yaklaşırken, yatırımcılar Dogecoin fiyatının önümüzdeki haftalarda hangi seviyelerde olacağını merak ediyor. Dogecoin fiyatı, geçen hafta önemli iniş çıkışlar yaşadı. Ekim ayının sonunda, fiyatlarının kısa vadede yükselmesine neden olan büyük bir altcoin rallisi gözlemledik. Dogecoin, değerini ikiye katlayarak en iyi performans gösteren altcoin oldu. Bu kısmen Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından kaynaklandı.

FTX krizi nedeniyle, Dogecoin fiyatı bir kez daha önemli kayıplar yaşadı. Ancak, meme coin çöküşü takip eden haftalarda tekrar toparlanmayı başardı. CryptTicker analistlerine göre, FTX krizinin ilk şok etkileri geçerken ve Fed’den olumlu haberler beklenirken DOGE Aralık ayında yine ivme kazanabilir. Uzmanlara göre, Dogecoin‘in fiyatı zaman zaman önemli ölçüde artma eğiliminde. Ancak, bu boğa piyasasında daha sık görülür. Meme coin’ler genellikle ayı piyasasında çuvallar. Shiba Inu (SHIB) bunun en iyi örneği. Ancak Dogecoin mevcut ayı piyasasında SHIB’den çok daha iyi bir performans gösterdi. Nihayetinde, bu öncelikle iki faktörün birleşiminden kaynaklanıyor. Öncelikle DOGE rallisi, Bitcoin fiyatının 21.000 doların üzerine çıkmasıyla tetiklendi. Twitter’ın Elon Musk tarafından devralınması da büyük bir katalizör görevi gördü.

Analistler, İyimser Bir Tablo Çiziyor!

Analistlere göre, dolayısıyla son haftalarda inişler ve çıkışlar oldu. 2022’nin sonuna kadar Dogecoin fiyatında daha güçlü bir hareket görebiliriz. Son zamanlarda, Bitcoin fiyatının 17.000 dolarlık direnç seviyesini kırmaya çalıştığını ve potansiyel olarak 20.000 dolara yükselişi tetiklediğini gördük. Bu, yıl sonundan önce başka bir altcoin rallisini de tetikleyebilir. Uzmanlara göre, Dogecoin fiyatı, Bitcoin fiyatının hala yükselmeye devam edip edemeyeceği ile belirlenecek. Bu gerçekleşirse ve altcoin’ler yeniden büyük ölçüde yükselirse, Dogecoin, özellikle yıl sonunda bir fiyat patlaması yaşayabilir.

Son iki hafta içinde, Dogecoin fiyatı 0,10 dolara ulaştı ve hatta bu seviyeyi aştı. Önümüzdeki haftalarda bir altcoin rallisi olursa, 0,11 dolarlık direnç seviyesini aşabilir. Yukarı yönlü bir kırılma gerçekleşirse, DOGE yıl sonuna kadar olan haftalarda yüzde 20 ila 30 oranında artabilir. Bu, DOGE’nin 0,13 doların üzerine çıkmaya başlayabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalarda 0,090 doların altına düşmesi pek olası görünmüyor. Sonuç olarak, analistler yıl sonuna kadar Dogecoin fiyat aralığının 0,90 ila 1,30 dolar arasında olacağını tahmin ediyor. DOGE, an itibariyle 0,09818 dolardan işlem görüyor.