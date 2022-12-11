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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, ABD merkezli yatırım şirketi Motley Fool analistleri Bitcoin (BTC) ve 2 altcoin’e dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bitcoin: ‘Akıllı Bir Hareket’

Analist Neil Patel’e göre, Bitcoin son 13 yılda birçok kripto kışından daha kuvvetli çıktı. Geçmiş verilere işaret eden analist Bitcoin’in her seferinde yeni zirvelere ulaştığına dikkat çekiyor. Bitcoin‘in emekleme aşamalarından çıkarak, küresel çapta kabul gören bir varlık olduğunu vurgulayan analist, mevcut şartlar oluştuğunda kurumsal yatırımın tekrar piyasaya geleceğini belirtiyor. Dahası, Bitcoin ekosistemini desteklemek için çok sayıda finansal araç ve altyapı sistemi inşa edildi ve bu gelişmeler kalıcı olacak. Bitcoin 330 milyar dolarlık piyasa değeri, hala birçok önde gelen şirketin portföyünde yer alıyor.

Analist, hızlı bir şekilde fırlayan ve daha da hızlı bir şekilde çakılan daha genç ve daha spekülatif kripto paraların kesinlikle son yıllarda yatırımcıların dikkatini çekmiş olsa da, Bitcoin’in istikrarı ve kanıtlanmış döngüleri ile dominance oranını artıracağına inanıyor. Bitcoin’in fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaşmıştı. BTC, an itibariyle 17.175 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, makroekonomik şartlar ve sektörde yaşanan krizler nedeniyle zirvesinden %75 düştü. Uzmana göre, bu büyüklükte bir düşüşün ardından, iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün %5’ini Bitcoin’e tahsis etmek, gerçekten uzun vadeli bir stratejiye sahip yatırımcılar için akıllı bir hareket.

Ethereum ve Fantom: Birçok Neden Var!

Motley Fool analistlerinden RJ Fulton’a göre, Ethereum güçlü temelleri ve Merge sayesinde kripto kışını atlatarak uzun vadede yeni zirvelere çıkacak. Uzmana göre, ETH eşsiz ekosistemi nedeniyle odak noktası olmaya devam edecek. Cardano, Solana ve Avalanche gibi daha yeni akıllı sözleşme özellikli blok zincirleri, Ethereum rakipleri olarak karşımıza çıkarken, Ethereum’u henüz sarsamadılar. Fulton ETH’deki toplam kilitli değer (TVL) metriğine dikkat çekiyor. Ethereum’un TVL’si an itibariyle 24,3 milyar dolar. Bu rakam, diğer tüm akıllı sözleşme özellikli blok zincirleri arasındaki değerin %58’ini temsil eder. İkinci en yüksek TVL’ye sahip blok zinciri, yaklaşık 5,5 milyar dolar ile Binance Coin. Ethereum ayrıca staking konusundan da ön plana çıkıyor. Ethereum kesinlikle ilk hamle avantajından yararlanmayı başardı. Analist, Merge sayesinde kurumsal yatırımın Ethereum’a yöneleceğini iddia ediyor. Sonuç olarak, Ethereum bu kripto kışını atlatarak yeni başarılara imza atacak.

Motley Fool analistlerinden Michael Byrne ise Fantom‘a (FTM) dikkat çekiyor. Fantom, tıpkı Ethereum gibi akıllı sözleşmeler sağlayan bir Katman-1 blok zincirinde çalışır. FTM, sene başından beri %90 oranında değer kaybetti. Ancak, on bir yılın en düşük seviyesinden %16 yükseldi. Uzmana göre, Fantom, arkasında yaklaşık 24 milyon benzersiz cüzdan adresiyle sağlam bir topluluğa sahipt. Blok zincirindeki etkinlik zirve yaptığından beri azalmış olsa da, günde 500.000’den fazla işlem yapılıyor, bu nedenle Fantom yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Fantom Vakfı’nın yöneticisi Andre Cronje’ye göre, Fantom işlem ücretlerinden ve diğer gelir kaynaklarından yılda yaklaşık 10 milyon dolar kazanıyor. Bu, mevcut ortamda istikrarlı bir gelir. Bu nedenle projenin yatırımları ve güncellemeleri devam ediyor. Analiste göre, FTM de dipten alım fırsatı veren iyi bir yatırım tercihi.