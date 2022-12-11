Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


3 Analist Yatırımcılara Seslendi: Bitcoin ve 2 Altcoin 2023’te Durdurulamayacak!

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, ABD merkezli yatırım şirketi Motley Fool analistleri Bitcoin (BTC) ve 2 altcoin'e dair çarpıcı açıklamalar yaptı. 
16:00
11 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, ABD merkezli yatırım şirketi Motley Fool analistleri Bitcoin (BTC) ve 2 altcoin’e dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bitcoin: ‘Akıllı Bir Hareket’

Analist Neil Patel’e göre, Bitcoin son 13 yılda birçok kripto kışından daha kuvvetli çıktı. Geçmiş verilere işaret eden analist Bitcoin’in her seferinde yeni zirvelere ulaştığına dikkat çekiyor. Bitcoin‘in emekleme aşamalarından çıkarak, küresel çapta kabul gören bir varlık olduğunu vurgulayan analist, mevcut şartlar oluştuğunda kurumsal yatırımın tekrar piyasaya geleceğini belirtiyor. Dahası, Bitcoin ekosistemini desteklemek için çok sayıda finansal araç ve altyapı sistemi inşa edildi ve bu gelişmeler kalıcı olacak. Bitcoin 330 milyar dolarlık piyasa değeri, hala birçok önde gelen şirketin portföyünde yer alıyor.

Analist, hızlı bir şekilde fırlayan ve daha da hızlı bir şekilde çakılan  daha genç ve daha spekülatif kripto paraların kesinlikle son yıllarda yatırımcıların dikkatini çekmiş olsa da, Bitcoin’in istikrarı ve kanıtlanmış döngüleri ile dominance oranını artıracağına inanıyor. Bitcoin’in fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaşmıştı. BTC, an itibariyle 17.175 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, makroekonomik şartlar ve sektörde yaşanan krizler nedeniyle zirvesinden  %75 düştü. Uzmana göre,  bu büyüklükte bir düşüşün ardından, iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün %5’ini Bitcoin’e tahsis etmek, gerçekten uzun vadeli bir stratejiye sahip yatırımcılar için akıllı bir hareket.

Ethereum ve Fantom: Birçok Neden Var!

Motley Fool analistlerinden RJ Fulton’a göre, Ethereum güçlü temelleri ve Merge sayesinde kripto kışını atlatarak uzun vadede yeni zirvelere çıkacak. Uzmana göre, ETH eşsiz ekosistemi nedeniyle odak noktası olmaya devam edecek. Cardano, Solana ve Avalanche gibi daha yeni akıllı sözleşme özellikli blok zincirleri, Ethereum rakipleri olarak karşımıza çıkarken, Ethereum’u henüz sarsamadılar. Fulton ETH’deki toplam kilitli değer (TVL) metriğine dikkat çekiyor. Ethereum’un TVL’si an itibariyle 24,3 milyar dolar. Bu rakam, diğer tüm akıllı sözleşme özellikli blok zincirleri arasındaki değerin %58’ini temsil eder. İkinci en yüksek TVL’ye sahip blok zinciri, yaklaşık 5,5 milyar dolar ile Binance Coin. Ethereum ayrıca staking konusundan da ön plana çıkıyor.  Ethereum kesinlikle ilk hamle avantajından yararlanmayı başardı. Analist, Merge sayesinde kurumsal yatırımın Ethereum’a yöneleceğini iddia ediyor. Sonuç olarak,  Ethereum bu kripto kışını atlatarak yeni başarılara imza atacak.

Motley Fool analistlerinden Michael Byrne ise Fantom‘a (FTM) dikkat çekiyor. Fantom, tıpkı Ethereum gibi akıllı sözleşmeler sağlayan bir Katman-1 blok zincirinde çalışır.  FTM, sene başından beri %90 oranında değer kaybetti. Ancak, on bir yılın en düşük seviyesinden %16 yükseldi. Uzmana göre, Fantom, arkasında yaklaşık 24 milyon benzersiz cüzdan adresiyle sağlam bir topluluğa sahipt. Blok zincirindeki etkinlik zirve yaptığından beri azalmış olsa da, günde 500.000’den fazla işlem yapılıyor, bu nedenle Fantom yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. Fantom Vakfı’nın yöneticisi Andre Cronje’ye göre, Fantom işlem ücretlerinden ve diğer gelir kaynaklarından yılda yaklaşık 10 milyon dolar kazanıyor. Bu, mevcut ortamda istikrarlı bir gelir. Bu nedenle projenin yatırımları ve güncellemeleri devam ediyor. Analiste göre, FTM de dipten alım fırsatı veren iyi bir yatırım tercihi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Ve Beklenen Oldu! Trend Olan Bu 5 Gösterge Bitcoin’de Beklenene İşaret Ediyor!
Ve Beklenen Oldu! Trend Olan Bu 5 Gösterge Bitcoin’de Beklenene İşaret Ediyor!
Dikkat! Bitcoin Tehlikeli Sularda! 2 Analist 36.000 Dolar İçin Tarih Verdi!
Dikkat! Bitcoin Tehlikeli Sularda! 2 Analist 36.000 Dolar İçin Tarih Verdi!
Ünlü Tahminci Bitcoin’de 3 Büyük Piyasa Oyuncusuna İşaret Etti: Olacak Olan Bu!
Ünlü Tahminci Bitcoin’de 3 Büyük Piyasa Oyuncusuna İşaret Etti: Olacak Olan Bu!
Bloomberg Analistinden Çok Konuşulacak Bitcoin ve Altın Yorumu: Hazır Olun!
Bloomberg Analistinden Çok Konuşulacak Bitcoin ve Altın Yorumu: Hazır Olun!
Dikkat! Elon Musk, Citi Bank ve 2 Ekonomistten Kritik Uyarı: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Dikkat! Elon Musk, Citi Bank ve 2 Ekonomistten Kritik Uyarı: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Dikkat! Avrupa’nın En Büyüğünden Aykırı Rapor Geldi: Bitcoin!
Dikkat! Avrupa’nın En Büyüğünden Aykırı Rapor Geldi: Bitcoin!
Bitcoin’de O Metrik Yönünü Yukarı Çevirdi! Ünlü Analistten Kırmızı Kodlu Uyarı!
Bitcoin’de O Metrik Yönünü Yukarı Çevirdi! Ünlü Analistten Kırmızı Kodlu Uyarı!
Bomba Rapor Geldi! Kanıt Sundular! Geçmişte Yaşandı: İşte 2023’te Bitcoin’de Olacaklar!
Bomba Rapor Geldi! Kanıt Sundular! Geçmişte Yaşandı: İşte 2023’te Bitcoin’de Olacaklar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022