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  •   Binance CEO’su Zhao O Altcoin’ler İçin Noktayı Koydu: Normal Piyasa Hareketi!

Binance CEO’su Zhao O Altcoin’ler İçin Noktayı Koydu: Normal Piyasa Hareketi!

Dev kripto para borsası olan Binance'deki bazı altcoin'lerde görülen anormal fiyat hareketleri bir iç soruşturmaya neden olurken, kripto para borsasının CEO'su Changpeng Zhao'dan (CZ) açıklama geldi.
16:15
11 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘deki bazı altcoin’lerde görülen anormal fiyat hareketleri bir iç soruşturmaya neden olurken, kripto para borsasının CEO’su Changpeng Zhao (CZ) bunların “normal piyasa davranışı” olduğu sonucuna vardı. Öte yandan Binance, söz konusu anormal fiyat hareketleri üzerinden kazanç sağlayan bazı hesaplar için para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Binance CEO’sundan O Altcoin’ler İçin Açıklama Geldi

Dev kripto para borsası Binance’da bazı altcoin’lerde görülen anormal fiyat hareketlerine ve bu anormal fiyat hareketleri üzerinden kazanç sağlayan hesaplar için para çekme işlemlerini geçici olarak askıya almasına rağmen CEO Changpeng Zhao fiyat hareketlerinin “normal piyasa davranışı” olduğunu söyledi.

Binance’in resmi Twitter hesabı soruşturmayı sabah saat saatlerinde duyurmuştu. Ardından garip fiyat hareketlerinin ele geçirilmiş hesaplardan ya da çalınmış API anahtarlarından kaynaklanmadığı sonucuna varıldığı açıklandı. Söz konusu işlem çiftleri arasında Sun Token (SUN), Ardor (ARDR), Osmosis (OSMO), FUNToken (FUN) ve Golem (GLM) yer alıyor.

Zhao, açıklamadan önce “Şu ana kadar yaptığımız araştırmalara dayanarak, bu sadece normal piyasa davranışı gibi görünüyor” diye tweet attı ve “Bir adam para yatırdı ve (altcoin’leri) satın almaya başladı. (Hackerlar para yatırmaz). Diğerleri de onu takip etti. Hesaplar arasında bir bağlantı göremiyorum.” eklemesini yaptı.

Bazı Hesapların Para Çekme İşlemleri Askıya Alındı

Yine de Zhao, Binance‘ın söz konusu fiyat hareketleri üzerinden kazanç sağlayan hesapların bazılarında para çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığını belirtti. Binance’ın bu hamlesi merkezi kripto para borsalarının üstlendiği rol ve olaylara ne kadar müdahil olması gerektiği konusunda tartışmaların başlamasına neden oldu.

CZ, “Platformdan çok fazla müdahale olduğu yönündeki eleştirilerin farkındayız. Ne kadar müdahale etmemiz gerektiğine dair bir denge var. Bazen serbest piyasada böyle şeyler olur ve biz de bunun gerçekleşmesine izin vermeliyiz.” dedi.

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