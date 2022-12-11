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Bitcoin’de O Metrik Yönünü Yukarı Çevirdi! Ünlü Analistten Kırmızı Kodlu Uyarı!

CryptoQuant analisti Ghoddusifar'a göre, Bitcoin'deki (BTC) alım hacmi momentumu metriği için yapılan değerlendirme en büyük kripto paranın fiyatında daha fazla düşüş olabileceğini gösteriyor.
17:00
11 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

CryptoQuant analisti Ghoddusifar’a göre, Bitcoin‘deki (BTC) alım hacmi momentumu metriği için yapılan değerlendirme en büyük kripto paranın fiyatında daha fazla düşüş olabileceğini gösteriyor.

Daha Fazla Düşüş Olabileceği Uyarısı Geldi

CryptoQuant analisti Ghoddusifar, geçmiş piyasa döngülerinde, Bitcoin’in satın alım hacmi ivmesindeki büyümenin fiyattaki nihai bir yükseliş trendinden önce geldiğine dikkat çekti. Metriğin değerlendirilmesi, BTC fiyatı yükselmek üzereyken geçmiş döngülerde yatırımcılara yardımcı oldu.

Ghoddusifar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi,

Yükseliş trendini belirleyebilecek iyi araçlardan biri de alıcıların hacmidir. Alım hacmi momentumu piyasadaki alıcıların artışını gösterir. Bu momentumun geçmiş düngülerdeki hareketleri incelendiğinde piyasanın ne zaman bir yükseliş trendi başlatma yolunda olduğunu iyi bir şekilde tahmin edebildiğini göstermektedir.

Mevcut döngüde, BTC alım hacmi ivmesi düşüş trendini sürdürüyor ve bu en büyük kripto paranın fiyatında daha fazla düşüş beklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Bitcoin Birikimi İvme Kaybediyor

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘ten alınan verilere göre, BTC bu yazının hazırlandığı sırada 17 bin 170 dolardan el değiştiriyor. Kripto para borsası FTX’in ani çöküşünün ardından Bitcoin’in değeri ciddi ölçüde düşerken, kilit cüzdanlar birikim çılgınlığına girdi.

Zincir üstü (on-chain) veriler, 1 – 100 bin BTC tutan köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdanların cüzdan bakiyesi geçen ay yüzde 5 oranında yükseldiğini ortaya koydu. FTX‘in çöküşünün ardından BTC iki yılın en düşük seviyesinden işlem görürken bile bu yatırımcılar varlıklarını satmadı.

BTC’nin kripto para borsalarındaki aktivitesine bakıldığında, FTX’in çöküşünün ardından piyasa sakinleştikçe satışların azaldığı görülüyor. Bu yazının hazırlandığı sırada, BTC’nin Borsalardaki Net Pozisyon Değişikliği -172 bin BTC olduğuna işaret ediyor. Bu, kripto para borsalarına satış yapmak için az sayıda BTC gönderildiği anlamına gelirken, FTX’in çökmesinin ardından BTC’lerin kendi kendine saklanma akımında artış olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, BTC yatırımcıları geçen ay yatırımlarında çoğunlukla zarar etmelerine rağmen birikimlerine hız verdi. En büyük kripto paranın Gerçekleşen Net Kar/Zararına ilişkin bir değerlendirme de bu durumu doğruluyor. Yazım sırasında pek çok yatırımcının hala zararda olduğu BTC’nin gerçekleşen net kar/zararı -322,07 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Satış ivmesi istikrarlı bir şekilde düşse de Bitcoin’i çevreleyen olumsuz hissiyat yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Santiment’ten alınan verilere göre, kripto para borsası FTX’in çöküşünden bu yana en büyük kripto para için ağırlıklı duyarlılık merkez çizgisinin altında kaldı. Yazım sırasında bu değer -0,737’deydi.

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