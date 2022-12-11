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Balinaların Peşine Düştüğü O Altcoin İçin Çarpıcı Veri Akışı!

20:30
11 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Balina takipçi platformu WhaleStats tarafından 10 Aralık’ta atılan bir tweet’e göre Chainlink (LINK), en büyük bin Ethereum (ETH) balinası tarafından satın alınan ilk 10 token arasında yer aldı. Balina takipçi platformuna göre, Chiliz (CHZ) de son 24 saat içinde bu gruba girdi. Ancak LINK’in bu listeye girişi oldukça özeldi. Bunun nedeni, hafta boyunca oldukça düşük bir performans kaydetmesine rağmen listeye girmesiydi.

Dizlerinin Üzerine Çöktü

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verileri, LINK‘in yazım sırasında 6,92 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Bu fiyat son yedi günde yüzde 5,84’lük bir düşüşe karşılık gelirken, LINK’i son üç haftanın en düşük değerine getirdi. Altcoin, düşük piyasa performansından dolayı en büyük 20 kripto paranın haftalık performansında Dogecoin‘i (DOGE) geride bıraktıktan sonra piyasa değerinde önmeli bir düşüş gördü.

Bununla birlikte, Chainlink’in zincir üstündeki durum, bazıları son düşüşe katkıda bulunan bazı kayda değer olaylar gördü. Glassnode’a göre, LINK’in Herfindahl Endeksi ralli sırasında 0,00418’e yükseldi, ancak yazım sırasında 0,00393’e geriledi.

Herfindahl Endeksi, bir ağ içindeki ağırlıklı cüzdan bakiyeleri için bir ölçüt görevi görür. Aynı zamanda arz yoğunluğunu da gösterir. LINK’in Herfindahl Endeksi düşük bir değeri yansıttığından, cüzdanların nispeten eşit dağıldığı, arzın ise seyrek yoğunlaştığı anlamına geliyor.

Ayrıca hareketsiz dolaşımın durumu da vurgulanmıştır. Zincir üstü platformu Santiment, LINK’in 90 günlük hareketsiz arzının 10 bin 900 LINK olduğunu gösteriyor. Mevcut değerden önce bu rakam milyonlara ulaşmıştı. Dolayısıyla, dönem boyunca elde tutulan Chainlink token’larının çoğu işlem yapmaya veya harcamaya dahil olmaya direndi.

Harcanan Coin’lerin Yaş Bandı, hareketsiz arzla benzer bir kaderi paylaştı. Yazım sırasında LINK’in Harcanan Coin’lerin Yaş Bandı 87 bine düştü. Bu metrik, belirli bir aralıkta harcananlara kıyasla mevcut token sayısını göstermektedir.

Kesilmiş bir değeri temsil ettiği için, LINK yatırımcılarının daha yakın bir zaman diliminde ellerinde tuttuklarından daha fazla token harcadıklarını açıkladı. Dolayısıyla bu durum, haftalık değer düşüşünün satış baskısıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor olabilir.

İşaretleri ve Mucizeleri Beklemek

Gelecekte, LINK minimum piyasa artışlarıyla boğuşabilir. Bunun nedeni, Ağın İşlemlere Verdiği Değer (NVT) sinyalinin ortaya koyduğu göstergelerdir. Bu yazının hazırlandığı sırada Chainlink’in NVT sinyali 35,30’a kadar düşmüştü.

Böyle bir konumda LINK, değerinin faydayı aşan özelliklerini sergiliyor. Bu nedenle, LINK’te yeniden birikim modunu açarak alım yapmak için doğru zamanda olunmayabilir.

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