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Kripto para yatırımcıları zincir üstü verilerin tam olarak Bitcoin‘de (BTC) ayı piyasasının sonuna gelindiğini gösteren beş göstergeyi konuşuyor. Söz konusu zincir üstü göstergeler 2022 yılının ortalarından bu yana ayı piyasasında dibin görüldüğünü işaret ediyor olsa da diğer birçok gösterge hala nötr durumda. İşte Bitcoin’in dibe vurduğuna işaret eden o göstergeler.

Bitcoin Fiyatının ATH’den Düşüşü

Bitcoin’in ayı piyasasının sonuna geldiğini gösteren zincir üstündeki ilk gösterge fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) olan düşüşü. Bu gösterge, BTC fiyatının ardışık ATH seviyelerinden yüzdelik düşüşünü ölçer.

Bu göstergenin ve Bitcoin fiyatının uzun vadeli bir grafiğinde, ATH’den olan düşüşün son derece düşük alanlarda kaldığı 4 dönem görülüyor. Doğal olarak bu dönemler tarihsel ayı piyasalarının sonunun geldiğine ve BTC fiyatının makro dipleri ile ilişkilidir. Önceki düşüşlerin en düşük noktaları – yüzde 93 (2011), – yüzde 85 (2015) ve – yüzde 83,5 (2018) olarak kaydedildi.

Şu anda, Bitcoin fiyatının ATH’den düşüşünün en düşük noktası 21 Kasım 2022 tarihinde – yüzde 77 olarak kaydedildi. Bu, önceki ayı piyasalarının dipleri kadar düşük olmasa da, sonraki döngülerde düşüşlerin derinliğinin zayıfladığını gösteriyor olabilir. Buna ek olarak, ATH’den aşırı düşük sapmanın geçmişte en az birkaç ay boyunca devam ettiğini görülüyor. Bu nedenle, BTC’de makroda bir dibe ulaşmış olsa bile, yükseliş trendinin hızlı bir şekilde yeniden başlamasını beklememek gerekiyor.

Kârdaki Arz Yüzdesi

Ayı piyasasının sonuna işaret eden bir diğer gösterge de kârdaki arz yüzdesidir. Kârdaki arz yüzdesi, son fiyat hareketi sırasında mevcut fiyattan daha düşük fiyattan alınan mevcut BTC’lerin yüzdesini gösterir.

Bu göstergenin 14 günlük hareketli ortalamasının uzun vadeli grafiğinde, derin dipler için sınır çizgisinin kârdaki yüzde 50 arz seviyesi (yeşil alan) olduğu görülüyor. Bitcoin şimdiye kadar sadece 5 kez bu çizginin altında kaldı. İki kez 2011’de ve şimdi olmak üzere yüzde 48’lik bölgeye kısa süreliğine dokundu. Benzer şekilde bir eğilim 2020’nin Mart ayındaki KOVID-19 çöküşü sırasında yüzde 50 seviyesi (mavi alanlar) ile kaydedildi.

Bununla birlikte, iki kez endeks daha derine düştü ve yüzde 42’de bir dip kaydetti. Bu 2015 ve 2019 diplerinde gerçekleşti (kırmızı alanlar). Bu nedenle, bu sefer hangi senaryonun gerçekleştiğine bağlı olarak, gösterge yüzde 48’de dibe vurmuş olabilir ya da BTC fiyatında ve yüzde 42 seviyesinde daha fazla düşüş yaşanabilir.

Aynı şeyi göstermenin bir başka yolu da piyasanın uç noktalarını grafik üzerinde çizmektir. Yine, mevcut durumun önceki iki ayı piyasasından ziyade 2011’deki düşüşlere ve 2020’deki çöküşe daha çok benzediği görülebiliyor.

Net Gerçekleşen Kâr/Zarar Oranı

Zincir üstündeki net gerçekleşen kâr/zarar oranı göstergesi, taşınan tüm coin’lerin ABD doları cinsinden ifade edilen net kâr veya zararı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, gerçekleşen kâr ile gerçekleşen zarar arasındaki basit farktır.

Bitcoin’in mevcut piyasadaki ABD doları değeri o kadar yüksek ki net gerçekleşmiş kâr/zarar oranı şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyede. Bu oran 18 Kasım 2022 tarihinde -4.30 milyar dolarla tüm zamanların en düşük seviyesine (ATL) ulaştı. Önceki rekor düşükler 13 Haziran 2022 tarihinde (-4.23 milyar dolar) ve 25 Haziran 2021 tarihinde (-3.46 milyar dolar) kırılmıştı.

Bu uç noktalar önceki ayı piyasası ve hatta KOVID-19 çöküşü ile karşılaştırıldığında, gerçekleşen net kâr/zararın çok daha hafif olduğu görülüyor. 12 Mart 2020 tarihinde oran -1.39 milyar dolarla dibe vurdu. Buna karşılık, bir önceki ayı piyasasının dip noktası 5 Aralık 2018 tarihinde yalnızca -948 milyon dolardı.

Ancak, gerçekleşen net kâr/zararı piyasa değerine göre normalize edecek olursak, en düşük seviyeye Haziran ayındaki düşüşler sırasında ulaşıldığı görülüyor. O dönemde bu oran – yüzde 6,22’lik ATL seviyesine ulaştı. Karşılaştırmak için tarihsel ayı piyasalarında bu oran 2015’in Ocak ayında – yüzde 6,00’a ve 2018’in Aralık ayında – yüzde 5,39’a düştü.

Gerçekleşen Kâr/Zarar

Bir başka ilginç gösterge de gerçekleşen kâr/zarar (RPV) oranı. Gösterge, gerçekleşen kârın gerçekleşen piyasa değerine oranı olarak tanımlanır. Bu gösterge, piyasanın kâr realizasyonunu genel ABD doları bazında maliyetiyle karşılaştırır.

Zincir üstü veri platformu Glassnode’dan alınan verilere göre, 0,00005 ve 0,00017 seviyeleri arasındaki yeşil bölge Bitcoin alımları için iyi fırsatlara işaret ediyor. Bununla birlikte, istisnai durumlarda gösterge bu alanın altına bile düşmekte ve mükemmel satın alım fırsatlarını görmektedir.

Şimdiye kadar bu durum tarihte yalnızca üç kez olmak üzere 2015’te, 2019’da ve şimdi (mavi alanlar) gerçekleşti. Dahası, önceki iki durumda, bu aşırı düşük seviyeler BTC fiyatının zaten dibe vurduktan sonra meydana geldi. Eğer bu durum şimdi tekrar yaşanacak olursa, Bitcoin’in bu ayı piyasasının dibine çoktan ulaşmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Bitcoin’in MVRV Z-Skoru

BTC fiyatında dibi işaret eden sonuncu gösterge, herkesin bildiği MVRV Z-skoru göstergesidir. Kısaca bu gösterge, Bitcoin’in sözde “adil değerine” göre ne zaman aşırı değerli veya düşük değerli olduğunu değerlendirmek için kullanılır. Piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki farkın ve tüm geçmiş piyasa değeri verilerinin standart sapmasının oranı olarak hesaplanır.

Uzun vadeli grafikte, MVRV Z-skoru yeşil alanda olduğunda bu, Bitcoin fiyatı için çok iyi bir dip sinyali olduğu anlamına gelir. Göstergenin kapitülasyonu her zaman BTC fiyatının kapitülasyonu ile korelasyon göstermiştir. Dahası, birbirini takip eden her ayı piyasasının MVRV Z-skorunu biraz daha küçük uç noktalara götürür. Bu, göstergenin şu anda bulunduğu yerde yükselen bir destek çizgisi (mavi) çizmemizi sağlıyor. Eğer bu çizgi üzerinde tutunulursa Bitcoin’in mevcut ayı piyasasının dibine çoktan ulaşmış olması mümkündür.

MVRV Z-skorunun kripto para piyasasının sağlığıyla ilgisini daha iyi anlamak için, bunu temsil eden renkleri bir Bitcoin grafiğinin üzerine yerleştirilebilir. Bu, aşırı değerlenmiş (kırmızı, aşırı ısınmış) ya da düşük değerlenmiş (yeşil, aşırı soğumuş) bir piyasanın göstergesini verir. Bu göstergeye göre, 16 bin ila 20 bin dolar aralığındaki mevcut Bitcoin fiyatı son derece düşük değerli olarak tanımlanabilir.