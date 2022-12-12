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Treasure, ortak bir dizi birleştirilebilir kaynak aracılığıyla birleştirilen, aşağıdan yukarıya yönlendirilen IP ve altyapı aracılığıyla oyunları ve toplulukları birbirine bağlayan merkezi olmayan video oyun konsoludur. Treasure ekosisteminin temelini oluşturan MAGIC, temel altyapıya güç sağlayan ve ortak ‘oyun kartuşları’ arasında bir yedek varlık görevi gören adil bir lansman tokenı olarak tanımlanıyor.

Magic (MAGIC) Nedir?

Treasure, merkezi olmayan bir ‘oyun konsolu’ ve yayıncı yığını inşa etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda kullanıcılara sunulan özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Kartuşlar: Treasure ve deneyimli kurucular tarafından sıfırdan inşa edilen ve hepsi MAGIC ile birbirine bağlanan oyunlar ve metaverse’ler.

Topluluk: Bilgiler, loncalar, kaynaklar ve MAGIC aracılığıyla birbirine bağlanan birçok küçük topluluğun bileşimi.

Altyapı: Ekosisteme güç veren ve inşaatçıları güçlendiren ortak ekonomik motor, araçlar ve kaynaklar.

Magic ekibine göre günümüzde çoğu P2E oyunu tasarım gereği sürdürülemez. Oyunun benimsenmesi, yerel token üzerindeki spekülasyon devam ettiği sürece sürer. Getiri tükendikten sonra kullanıcılar yeni projelere ve tokenlara yönelmektedir. Kurucular ve oyunların birbirlerinden ayrılması ile gelirin buharlaşması, topluluk yıpranması ve token likiditesizliği ile baş etmek zorunda kalınıyor. Magic ekibi ise bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Treasure bu sorunu, MAGIC token tarafından bir arada tutulan bir oyun ve NFT ekosistemi oluşturarak çözmeyi amaçlıyor. MAGIC, Treasure üzerine inşa edilen metaverse’ler, topluluklar ve DeFi altyapısı ağı tarafından destekleniyor. Dünyalar arasında köprü kuran ve bunları kullanan altyapı ve toplulukları birbirine bağlayan tek bir yerel token ile küresel bir ekonomi sunulması hedefleniyor.

Açıklamalara göre MAGIC, Treasure ekosisteminin para birimidir ve ortak ekonomik katman içinde metaverse’ler arası para olarak hizmet eder. MAGIC, Treasure’ın metaverse ekosistemi içinde sürekli büyüyen bir anlatı köprüleri ağı ördüğü için giderek daha az bulunacak şekilde tasarlanmıştır.

Oyuncular, Bridgeworld (Treasure’ın amiral gemisi ürünlerinden biri) ve diğer oyunları oynayarak MAGIC kazanabilir ve kullanabilirler. Atlas Madeni’ne MAGIC yatırmak, sahiplerinin daha geniş Treasure ekosistemini yönetmesini de sağlar.

Hazineler (NFT’ler) metaverse’ler arasında paylaşılan bir dizi ekonomik kaynaktır. Bu nedenle, her NFT farklı dünyalar arasında benzersiz bir hikaye taşır. NFT’ler diğer dünyaların bilgileridir ve kendileri de bu dünyalar arasındaki köprülerdir.

Yapılan açıklamalara göre hikaye Bridgeworld ile başladı ancak Hazineler için Fayda diğer oyun alanlarına da eklenmeye devam edecek ve metaverse’ler arasında paylaşılan NFT’lerin birlikte çalışabilirliği tezi güçlenecek.

MAGIC Coin Yorum

MAGIC con özellike Binance listelenmesi ile dikkatleri üzerine çekti. Buna ek olarak metaverse ve NFT alanında devrim yaratmayı hedefleyen bir proje olduğu için analistlerin de ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Analistlerin ve yatırımcıların MAGIC token’a ilgisini güncel rakamlara bakarak daha net anlayabiliriz.

CoinMarketCap verilerine göre MAGIC Coin, 221. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 0,80 dolardan işlem gören MAGIC Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 32,628,483 USD olduğu görülüyor. Ayrıca MAGIC Coin, 18 Kasım 2021’de 0,1837 dolar ile dip seviyeyi görürken 19 Şubat 2022’de de 6,32 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak MAGIC Coin toplam arzının 339,645,510 MAGIC olacağı ifade ediliyor.

MAGIC Coin Nasıl Alınır?

MAGIC Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

MAGIC Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından MAGIC Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), BUSD ve Tether (USDT) MAGIC işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.