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Binance’dan Bu 5 Altcoin ve Diğerleri İçin Açıklama Geldi: Araştırıyoruz!

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, resmi Twitter hesabından son 24 saatte tartışmalara konu olan bazı altcoin'lerdeki yükselişler için açıklama yaptı.
11:41
11 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, resmi Twitter hesabından son 24 saatte tartışmalara konu olan bazı altcoin’lerdeki yükselişler için açıklama yaptı. Kripto para borsası, söz konusu altcoin’lerdeki anormal fiyat hareketliliğinin farkında olduklarını, olaya karıştığı değerlendirilen şüpheli hesapların araştırıldığı ve uygun önlemlerin alındığı belirtildi.

Binance’ın İşaret Ettiği O 5 Altcoin

Dev kripto para borsası Binance, SUN, ARDR, OSMO, FUN ve GLM‘yi işaret ederek, son 24 saatte bazı altcoin’lerde görülen anormal fiyat hareketliliğinin farkında olduklarını ve olayı araştırdıklarını belirtti. Açıklamada, “Binance’ta SUN, ARDR, OSMO, FUN ve GLM gibi varlıkları içeren belirli işlem çiftlerindeki anormal fiyat hareketlerinin farkındayız. Ekibimiz şüpheli hesapları araştırıyor ve uygun önlemleri alıyor. Bu olay, çalınan/hack’lenen hesaplardan veya çalınan API anahtarlarından kaynaklanmıyor gibi görünüyor. Fonlar güvende. Herhangi bir yeni bilgi edinilmesi halinde bu başlığı güncelleyeceğiz.” notu düşüldü.

Ne Olmuştu?

Kripto para yatırımcıları ve trader’ları, son 24 saatte Binance’ta listelenen belirli altcoin’lerin belirli işlem çiftlerinde dakikalar içinde sert yükselişler ve hemen ardından sert düşüşler olduğuna tanık oldu. Kripto para borsasının da işaret ettiği gibi, bu altcoin’lerden en dikkat çekenleri SUN, ARDR, OSMO, FUN ve GLM oldu. Örneğin ARDR’nin fiyatı 10 Aralık’ta dakikalar içinde 0,078 dolardan 0,1272 dolara kadar çıktı. Benzer şekilde OSMO’nun da fiyatı sert şekilde yükseldi ve dakikalar içinde 0,896 dolardan 1,11 dolara kadar çıktı.

Bazı altcoin‘lerin belirli işlem çiftlerinde görülen sert yükselişleri anlamlandırmaya çalışan kripto para yatırımcıları ve trader’ları söz konusu fiyat hareketlerinin basit bir fiyat manipülasyonu olduğunu iddia etse de bazıları yüksek varlıklı bazı Binance hesaplarının hack’lendiği ve bu hesaplardaki kullanılabilir bakiyeler kullanılarak düşük hacimli altcoin’lerin anlık olarak şişirildiğini öne sürüldü. Kripto para borsası bu yöndeki iddialara karşı çıksa da yaşanan olayın henüz netlik kazanmadığı görülüyor.

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