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Dikkat! Kritik Rapor ve Anket Yayımlandı: İşte Bu Hafta Bitcoin’de Olacaklar!

Bitcoin (BTC) yerinde sayamaya devam ederken, güncel raporlar ve analist yorumları büyük önem teşkil ediyor. 
11:00
11 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayamaya devam ederken, güncel raporlar ve analist yorumları büyük önem teşkil ediyor.

Bitcoin, Birikim Aşamasında: Yatay..!

Bitcoin (BTC) 17.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürken, yatırımcılar gelecek haftaki enflasyon ve faiz oranı açıklamalarını bekliyor. Bitcoin’in hisse senetleri ile korelasyonu da devam ediyor. Kripto para piyasası Fed ve FTX faktörünün neden olduğu satış baskısının altında hareket etmeye devam ediyor. Kitco analisti Jim Wyckoff’a göre, somut bir katalizör gelene kadar Bitcoin dar bir aralıkta işlem görmeye devam edebilir. Uzmana göre, Bitcoin’in bir sonraki hamlesini tahmin etmek için kritik direnç seviyelerinin geçilmesi gerekiyor.

Twitter’da yapılan bir ankete göre, genel olarak, fikir birliği, Bitcoin‘in aşırı satıldığı ve birikim için iyi bir noktada olduğu yönünde. Uzmanlar herhangi bir katalizör gelene kadar BTC’nin  yatay yönde hareket etmeye devam edeceğini iddia ediyor. Wyckoff’a göre, Bitcoin, Haziran 2022’de ortaya çıkan bir sinyal olan 18 aylık Williams%R osilatörüne göre “aşırı satılmış” durumda. Bu istatistiksel olarak BTC’nin derin bir birikim bölgesinde olduğunu gösterir. Analiste göre, aşırı satış durumunda  kaldığımız sürece boğa piyasası meydana gelmez. BTC, an itibariyle 17.181 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin, Bu Seviyeyi Geçmeli!

Bitcoin’de dip seviyenin henüz görülüp görülmediğine dair birçok teori ve iddia var. Zincir üstü veriler BTC fiyatının 12,800 dolara düşebileceğini tahmin ediyor. Michael van de Poppe ve ”Wall Street Kurdu” olarak bilinen Jordan Belfort gibi analistler, Bitcoin’in 18.000 doları geçmesi halinde toparlanabileceğine inanıyor ve 16,5 bin doların kritik bir destek seviyesi olduğunu öne sürüyor.

Madenci kapitülasyon riski, uzun pozisyonlar almak isteyen trader’larda endişe yaratmaya devam ettiğinden, BTC fiyatı baskı altında. Zincir üstü veriler, madencilerin gerçekten de finansal zorluklar ve uzun kış nedeniyle Bitcoin’lerini satığını ortaya koyuyor. Glasnode raporuna göre, madencilerin elindeki Bitcoin, 14 ayın en düşük seviyesine düştü. Bu arada, zincir üstü veriler, madenci kapitülasyon riski devam ederken, 1.000 ve 10.000 BTC’ye sahip balinaların, BTC’lerini tasfiye etmeye devam ettiğini gösteriyor. Aslında, balinalar Bitcoin biriktirmeye başladı, ancak kripto borsası FTX‘in çöküşü nedeniyle bu durum tersine döndü. Geçmiş verileri incelediğimizde balina davranışları ve Bitcoin fiyatı arasında büyük bir korelasyon var

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