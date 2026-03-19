Nigel Farage’ın Cameo Videoları Kripto Dolandırıcılıklarda Kullanıldı

İngiltere’de siyasi figür olarak bilinen Nigel Farage’ın Cameo üzerinden hazırladığı kişisel videolar, dolandırıcıların kripto para projelerini tanıtmak için kullanıldı. Kısa kişiselleştirilmiş videolar için aldığı ücret karşılığında, Farage’ın kendisine iletilen metinleri doğrulama yapmadan okuduğu görüldü. Bu videolar, ismi az bilinen ve kısa sürede değerini kaybeden kripto varlıkların tanıtımında tekrar düzenlenip sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Kripto Token Tanıtımında Farage İsmi Kullanıldı

Nigel Farage, Birleşik Krallık’ta uzun süre siyaset sahnesinde yer aldı ve şu anda Reform UK’in başkanlığını sürdürüyor. Tanınmış ismiyle Cameo platformunda ücret karşılığı kısa videolar hazırlayan Farage’ın bu videolarındaki söylemler, bilinmeyen kripto projelerinin tanıtımı için kullanıldı. Farage’ın videosunda yer alan “To the moon”, “HODL” gibi sloganlar ile token isimleri, kripto varlıklara destek verildiği izlenimi yarattı.

Videolarda adı geçen tokenlardan bazıları Stonks Finance, NIG Finance, Trump Mania ve Faragecoin oldu. Hazırlanan videolar X ve Telegram gibi platformlarda paylaşıldıktan sonra bu tokenların değerlerinde ani yükselişler görüldü. Ancak kısa süre sonra piyasa fiyatlarının hızla düşmesiyle yatırımcılar zarar etti.

Düzenleyici Boşluklar ve Yatırımcı Koruması

Tokenların çoğunun arkasında kimliği belirli olmayan kişiler yer aldı ve tokenlar herhangi bir düzenlemeye tabi olmadı. Bu nedenle, piyasaya yeni giren birçok yatırımcı için maddi kayıpların telafisi mümkün olmadı. Özellikle Cameo gibi kişilerin içerik paylaşabildiği platformlarda herhangi bir finansal bilgi veya tanıtımın onay mekanizmasına tabi olmadan kolayca yayılması, mevcut düzenleyici boşlukları bir kez daha ortaya çıkardı.

Finansal Düzenleme Otoritesi (FCA) ve ABD’nin ilgili kurumları, yatırımcıları sahte tanıtımlara karşı korumak için sıkı kurallar uygulasa da, kişiye özel hazırlanan video içeriklerin bu regülasyonların dışında kalması kötü niyetli aktörler için fırsat yarattı.

Nigel Farage, geçmişte bankacılık sektöründe yaşadığı hesap kapatılması sürecinin ardından Bitcoin savunuculuğu ile gündeme gelmişti. Farage, Bitcoin’i merkeziyetsiz para olarak desteklerken, Cameo videolarında adı geçen projelerle ilgili olarak doğrudan bağlantılı bir açıklama yapmadı.

Nigel Farage’ın Bitcoin desteğinin kişisel deneyimlerine dayandığı, ancak Cameo videolarında tanıtılan kripto projelerinin Bitcoin ile ilgisinin olmadığı belirtildi.

Bu tokenların tanıtımı için hazırlanan videoların maliyeti düşük tutuldu ve dolandırıcılar, yalnızca birkaç dakika süren içeriklerle büyük bir yatırımcı kitlesine ulaşabildi. Farage’ın videoları, bu projelere meşruiyet kazandırarak yatırımcıların genellikle fark edeceği uyarı sinyallerini göz ardı etmesine neden oldu.

Şu ana kadar Farage cephesinden, Cameo videolarının finansal tanıtım amacıyla kullanıldığı iddialarına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Videoların hâlâ çevrim içi platformlarda dolaşmaya devam ettiği aktarıldı. Kişiye özel video üretim hizmetlerinin, finansal tanıtımlar ve regülasyonlar bakımından yeni soru işaretleri doğurduğu değerlendirmeleri öne çıktı.