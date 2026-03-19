BTQ Technologies, BIP 360’ı Bitcoin Quantum Testnet’te Devreye Aldı

BTQ Technologies, Bitcoin ağında kuantum teknolojisine karşı dirençli altyapı geliştirmeye yönelik önemli bir adım attı. Şirket, Bitcoin Geliştirme Önerisi 360’ın (BIP 360) ilk çalışan uygulamasını hayata geçirerek, kuantuma dayanıklı işlemler için geliştirdiği protokolü Bitcoin Quantum isimli testnet ortamında kullanıma sundu.

Yeni İşlem Yapısı ve Teknik Özellikler

BIP 360 çerçevesinde tanıtılan Pay-to-Merkle-Root (P2MR) adı verilen işlem modeli, işlem verisinin zincir üzerinde nasıl kaydedildiğini köklü biçimde değiştiriyor. Bu yapı sayesinde, bazı işlemlerde kamu anahtarlarının açıkça paylaşılması gerekliliği ortadan kalkıyor; böylece, gelecekte kuantum bilgisayarların mevcut şifrelemeyi aşabilme ihtimaline karşı ek bir koruma sağlanıyor.

BTQ Technologies CEO’su Olivier Roussy Newton, şirketin yaptığı açıklamada, BIP 360’ın Bitcoin topluluğunun kuantum direncine yönelik kaydettiği en önemli aşamalardan birini oluşturduğunu ve teorik bir öneriyi gerçek çalışan bir yazılıma dönüştürdüklerini ifade etti.

P2MR yapısı, Bitcoin’in ölçeklenme yol haritasına uyumluluğunu koruyarak, Lightning gibi sistemlerin temelinde bulunan scripting özelliklerine destek vermeyi sürdürüyor. Ayrıca, yeni yaklaşım, Taproot ile devreye alınan ve kamu anahtarlarını ortaya çıkarabilen anahtar yoluyla harcama yöntemini de devre dışı bırakıyor.

Testnet ve Geliştirici Araçları

Bitcoin Quantum testnet üzerinde BIP 360’ın canlı olarak denenebilmesi için gerekli cüzdan araçları da sunuldu. Kullanıcılar, bu altyapı sayesinde P2MR tabanlı işlemler oluşturabiliyor, imzalayabiliyor ve zincirde yayınlayabiliyor. BTQ, bu sayede yapılan güncellemenin sadece teorik bir öneri olmaktan çıkıp, pratik olarak test edilebilir hale geldiğine dikkat çekti.

Bitcoin Quantum testnet’inde şimdiden 50’den fazla madenci yer alıyor ve test ağı üzerinden 100 bin blok üzerinde işlem gerçekleştirildi. Bu ortam, kuantuma dirençli çözümlerin teknik açıdan sınanmasına olanak tanıyor.

Topluluk Adaptasyonu ve Yönetişim Sorunu

BTQ Technologies’in geliştirdiği test ağının, Bitcoin’in geleneksel yönetişim süreçlerinin dışında başlatıldığı vurgulanıyor. Şirket, güncellemeyi doğrudan Bitcoin’in ana zincirine entegre etmek yerine, farklı kurallara sahip yeni bir ağda test ederek geleneksel topluluk konsensüs aşamasını atladı. Christopher Tam, BTQ’nun inovasyondan sorumlu yöneticisi olarak, bu tür büyük değişikliklerin teknikten çok sosyal boyutu olduğuna ve dağıtık yapının koordinasyonunu sağlamanın zorluğuna dikkat çekti.

Bitcoin Quantum ağı, Bitcoin zinciriyle cüzdan bakiyeleri ya da işlem geçmişi paylaşmıyor; sıfırdan başlatılan yeni bir blok zincir üzerinde kendi kripto varlığı ve kural setiyle çalışıyor. Kullanıcılar bu yeni sisteme katılmak istediklerinde gönüllü olarak uyum sağlamaları gerekiyor.

BIP 360’ın mevcut adreslerde geçmişte kamu anahtarını paylaşmış varlıklara retroaktif koruma sunmadığı belirtiliyor. Teklif, ağırlıklı olarak gelecekte oluşturulacak ve henüz kamu anahtarı açıklanmamış işlemler için geçerli olacak bir güvenlik katmanı sağlıyor.

Uzmanlar, Bitcoin’in dayandığı eliptik eğri kriptografisinin, teknik olarak yeterli düzeyde gelişmiş kuantum bilgisayarlar tarafından aşılabileceğini ancak zamanlamanın belirsiz olduğunu aktarıyor. Şimdilik, BTQ’nun testnet uygulaması, kodun ötesinde topluluk uzlaşmasının sağlanıp sağlanamayacağına yönelik bir sınama niteliği taşıyor.