Evernorth, XRP Altyapısı ile 1 Milyar Dolar Değerleme Üzerinden Nasdaq’a Açılmayı Hedefliyor

Özet

  • Evernorth, XRP odaklı altyapı ile 1 milyar dolar değerlemeyle Nasdaq’ta halka arz sürecini başlattı.
  • Şirket, yeni fonu kurumsal XRP saklama ve likidite çözümlerini büyütmek için kullanacak.
  • XRP, başvuru sonrası kısa süreli fiyat artışı yaşasa da genel piyasadaki baskı devam etti.
XRP Ledger ekosistemine kurumsal hazine ve altyapı hizmetleri sağlayan Evernorth, Liberty Global Acquisition Corp ile birleşmeyi öngören bir S-4 başvurusunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) iletti. Şirket, bu işlem yoluyla Nasdaq’ta “EVR” koduyla işlem görmeyi hedefliyor. Birleşme sonrası oluşacak yapının değerlemesi 1 milyar dolar olarak duyuruldu.

İçindekiler
1 Birleşmenin Detayları ve Evernorth’un Rolü
2 Piyasadaki Zamanlama ve Regülasyon Süreci
3 Evernorth’un Halka Arzı, Ripple’ın IPO Planlarından Nasıl Farklılaşıyor?
4 Fiyat Hareketleri ve Piyasa Tepkisi

Birleşmenin Detayları ve Evernorth’un Rolü

SPAC (special purpose acquisition company) modeliyle ilerleyen birleşme, Liberty Global Acquisition Corp’un önde gelen sektör yöneticileri tarafından yönetilmesiyle dikkat çekiyor. Şirket, birleşmeyle birlikte yaklaşık 250 milyon dolarlık brüt gelir elde etmeyi planlıyor. Evernorth, bu kaynağı öncelikle XRP tabanlı kurumsal saklama ve likidite çözümlerini büyütmek amacıyla kullanacak. Şirket, halihazırda 1,2 milyar adetten fazla XRP’yi yönettiğini ve bu varlıkla küresel finans kuruluşları için anında likidite sağladığını açıkladı. Kuruluşun temel iş modeli, doğrudan XRP tutarak ve kurumsal ölçekte kullanıma sunarak yazılım altyapısının ötesine geçiyor. Birleşmenin 2026’nın üçüncü çeyreğinde, hissedar ve SEC onaylarının alınmasıyla tamamlanması bekleniyor.

Piyasadaki Zamanlama ve Regülasyon Süreci

Başvuru, XRP Ledger’a yönelik kurumsal ilginin arttığı dönemde gündeme geldi. 16 Mart’ta Ripple, Evernorth’un Deep Liquidity motorunu kendi sınır ötesi ödeme paketine entegre ettiğini açıkladı. Bu entegrasyon, Evernorth’u Ripple’ın ana ticari ürünlerinin iç yapısına dahil eden önemli bir adım olarak öne çıktı. Ayrıca, ABD’de kripto piyasasının düzenlenmesine yönelik yasal bir yol haritasının da gündemde olduğu, özellikle de Crypto Market Structure Bill’in yaklaşan oy süreci ile, şirketin yasa ve regülasyon konusundaki beklentisinin olumlu tarafta olduğu aktarılıyor.

Evernorth’un Halka Arzı, Ripple’ın IPO Planlarından Nasıl Farklılaşıyor?

Evernorth’un halka arz süreci, Ripple’ın kamuoyunda yıllardır gündemde olan IPO planlarından tamamen bağımsız ilerliyor. Bu birleşme, Nasdaq’ta düzenlenmiş ve halka açık ilk XRP altyapı şirketinin doğmasını sağlayacak. Ripple’ın kendi halka arzını beklemeye gerek kalmadan, XRP ekosisteminin büyümesinden pay almak isteyen kurumsal yatırımcılar için yeni bir alternatif ortaya çıkıyor. Şirket, belirlenen değerlemeye ve yeni fon kaynağına ek olarak Ripple ile işbirliğini çoktan başlatmış durumda.

Fiyat Hareketleri ve Piyasa Tepkisi

Evernorth’un halka arz başvurusuna ilişkin gelişmenin ardından XRP fiyatı, 19 Mart’ta kısa süreliğine yüzde 4,5 artış gösterdi. Aynı gün, genel kripto piyasası zayıf bir seyir izlerken XRP’nin 1,43 dolara gerileyerek günü yüzde 3,5 kayıpla kapattığı görüldü. Bu fiyat hareketi, özellikle Federal Reserve’in sıkı para politikası çerçevesinde genel piyasada olumsuz bir hava varken, yenilikçi altyapı projelerinin ve kurumsal girişimlerin XRP üzerinde nasıl ani ve yüksek etkiler yaratabileceğini gösteriyor.

Gelecek dönemde, bu primin korunup korunmayacağı, birleşmenin zamanında tamamlanmasına ve şirketin yeni fonlarla kurumsal XRP likiditesinde gözle görünür bir büyüme sağlamasına bağlı olacak. Mevcut başvuru süreci, sürecin başlangıcı olarak görülüyor; birleşmenin sonuçlanacağı üçüncü çeyrek ise bir sonraki önemli aşama olarak öne çıkıyor.

