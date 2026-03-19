Bitcoin 70.000 Doların Altına Gerilerken Enerji Fiyatları ve Fed Kararı Etkili Oldu

Bitcoin, perşembe günü uluslararası piyasada 70.000 dolar eşiğinin altına geriledi. Bu düşüşte, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın politika faizinde beklenenin ötesinde bir sıkılıkla yoluna devam etmesi etkili oldu.

Enerji Fiyatlarında Artış ve Orta Doğu Gerilimi

Küresel kripto piyasasında sert hareketler görülürken, petrol fiyatları hızla artış gösterdi. Brent petrol varil fiyatı 114 doların üzerine çıkarken, Oman petrolünün fiyatı kısa süreliğine 150 dolar seviyesini aştı. Bu hareketlilik, İran ve İsrail arasında giderek tırmanan gerilim ve Orta Doğu’daki kritik enerji altyapılarına yönelik saldırıların enerji arzında kesintilere yol açabileceği endişesiyle bağlantılı meydana geldi.

Avrupa doğalgaz vadeli kontratlarında da yüksek artış kaydedildi. ABD Nasdaq-100 endeksi vadeli işlemlerinde geri çekilme yaşandı. Bu gelişmelerle birlikte, Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Diğer riskli varlık kategorilerinde de benzer düşüşler gözlendi.

Fed’in Faiz Kararı ve Piyasa Beklentileri

ABD Merkez Bankası son toplantısında gösterge faiz oranını yüzde 3,50-3,75 aralığında tutmaya devam etti. Kararın piyasa beklentilerine paralel olmasına rağmen, Fed yetkilileri, jeopolitik riskler ve yükselen enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun yüksek seyretme olasılığına dikkat çekti. Bu durum, piyasalardaki risk iştahının azalmasına ve ABD dolarının güçlenmesine yol açtı.

Fed’in faizi uzun süre yüksek tutabileceğine yönelik beklentiler artırırken, yatırımcılar 2026 yılında olası faiz indirimleri ihtimalini zayıf görmeye başladı. Bazı piyasa aktörleri ise gelecekte ek faiz artışı ihtimalini düşük de olsa gündeme getirdi. Faizlerin uzun süre yüksek kalması, getirili yatırım araçlarının daha cazip görünmesine ve Bitcoin gibi riskli varlıkların baskı altında kalmasına neden olabiliyor.

Geniş Kapsamlı Satış Dalgası ve Jeopolitik Etki

Bitcoin fiyatı haftanın başında 75.000 doların biraz üzerinde işlem gördükten sonra birkaç gün içinde belirgin bir düşüşle 70.000 doların altına sarktı. Sadece kripto paralar değil, S&P 500 ve diğer global hisse senedi endekslerinde de gerileme yaşanırken, değerli metallerde de kâr satışları öne çıktı.

Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesiyle birlikte, İran’ın bölgedeki bazı enerji altyapılarına yönelik saldırılarda bulunduğu belirtiliyor. Bölgede sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı açısından kritik öneme sahip Katar’a uzanan bu saldırılar, tedarik zincirinde aksamalar yaşanabileceği korkusunu yükseltti. ABD yetkilileri, küresel petrol ticareti için stratejik önemi olan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz yollarının güvenliğini sağlama konusunda ek askeri tedbirler üzerinde duruyor.

Enerji fiyatlarının yüksek seviyede kalması ve merkez bankalarının sıkı para politikasına devam etmesi halinde, Bitcoin’in seyri genel ekonomik koşullara paralel devam edebilir. 70.000 dolar seviyesinin şu anda psikolojik bir eşik oluşturmaya başladığı ve emtia ile jeopolitik gelişmelerdeki dalgalanmalara bağlı olarak aşağı yönlü risklerin sürdüğü değerlendiriliyor.