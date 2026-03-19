Güney Kore’de Kripto Vergisi Tartışması: 22’lik Kazanç Vergisi Kaldırılacak mı?

Güney Kore’de iktidardaki Halkın Gücü Partisi, ülkede 2027’de yürürlüğe girmesi beklenen yüzde 22’lik kripto kazanç vergisinin tamamen kaldırılması için bir yasa teklifi sundu. Sunulan teklif, özellikle yatırım gelirlerinde farklı varlık türleri arasında eşitlik tartışmasını gündeme taşıdı. Muhalefetteki Demokrat Parti ise konuyla ilgili farklı bir yaklaşım izliyor.

Yasa Teklifi ve Gerekçeleri

Meclis grup başkanvekillerinden Song Eon-seok tarafından sunulan yasal değişiklik, mevcut tasarıyı revize etmek yerine doğrudan ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Şu anki mevzuata göre, yılda 2,5 milyon won’un (yaklaşık 1.665 dolar) üzerindeki kripto kazançlarına yüzde 22 oranında vergi uygulanması planlanıyor. Bu oran; yüzde 20 ulusal vergi ve yüzde 2 yerel ek vergiden oluşuyor.

Teklif sahipleri, kripto gelirlerine uygulanan vergiyi diğer finansal varlıklara uygulanan düzenlemelerle karşılaştırıyor. Ülkede 2024 itibarıyla hisse senedi gibi klasik yatırım araçlarından elde edilen gelirlerde vergilendirme kaldırılmıştı. Dolayısıyla, yalnızca kripto varlıklara özel bir kazanç vergisi bulunmasının yatırımcılar açısından adil olmadığı savunuluyor.

Defalarca Ertelenen Uygulama

Kripto kazanç vergisi, ilk olarak 2022’de yürürlüğe girecekti. Ancak sektörün itirazları ve idari hazırlık eksikliği gerekçesiyle şimdiye kadar üç kez ertelendi. Her ertelemede benzer çekinceler öne sürüldü. Bu arka plan, yasal düzenlemenin ülkede ne kadar tartışmalı bir mesele haline geldiğini gösteriyor.

Halkın Gücü Partisi yetkilileri, yasa teklifini toplumun görüşleriyle uyumlu bir adım olarak öne çıkarıyor. Güney Kore’de bireysel yatırımcıların kripto piyasasına ilgisi oldukça yüksek ve siyasi partilerin bu dinamikten etkilendiği gözlemleniyor.

Demokrat Parti’nin Yaklaşımı

Demokrat Parti, Ulusal Mecliste çoğunluğa sahip olması nedeniyle yasal sürecin nasıl ilerleyeceğinde belirleyici rol oynayacak. Parti, verginin tamamen kaldırılmasındansa muafiyet tutarının 50 milyon wona çıkarılmasını savunuyor. Böylelikle, mevcut 2,5 milyon won sınırıyla tam kaldırma seçeneği arasında bir uzlaşı arayışı olduğu anlaşılıyor.

Yasama süreci kapsamında teklifin kabul edilip edilmeyeceği, Ulusal Mecliste yapılacak tartışmaların ardından netleşecek. Ancak Demokrat Parti’nin mevcut çoğunluğu, teklifin olduğu gibi hayata geçmesini zorlaştırıyor ve taraflar arasında müzakere ihtiyacını artırıyor.

Vergi Uygulamasına Yönelik Hazırlıklar Sürüyor

Yasal tartışmalar devam ederken, ülkenin ulusal vergi idaresi de hazırlıklarını sürdürüyor. Kurum, 2026’nın sonunda devreye alınması hedeflenen yapay zeka tabanlı bir kripto vergisi denetleme sistemi geliştiriyor. Proje için 3 milyar won bütçe ayrıldı. Bu altyapı yatırımı, verginin tamamen kaldırılacağına dair kesin bir beklenti oluşmadığını veya en azından bir tür vergi sisteminin gündemde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.