Bitcoin 70.452 Dolara Geriledi: Piyasada Deneyimli Yatırımcılar Satışta

Bitcoin, 19 Mart’ta 70.452 dolar seviyesine gerileyerek son dönemdeki zayıflığın etkisiyle satış baskısı altında kaldı. Zincir üzerindeki veriler, uzun süredir elde tutulan büyük miktardaki Bitcoin’lerin piyasaya sürüldüğünü ve deneyimli yatırımcıların kâr alımına yöneldiğini ortaya koyuyor.

Grafikte Fiyat Hareketleri ve Kritik Seviyeler

Binance borsasındaki saatlik grafik, 18 Mart sabahında 74.000 dolar civarında açılış gösterirken, fiyatın gün boyunca 74.000 ila 74.500 dolar aralığında yatay seyrettiğini ortaya koyuyor. Öğle saatlerinde 50 saatlik hareketli ortalama fiyatı yukarıdan yakaladı ve bu seviyeden itibaren satıcıların öne çıktığı gözlemlendi.

Satış baskısı özellikle 18 Mart öğle saatlerinde belirginleşti. Bir dizi hacimli kırmızı mum, fiyatı kısa süreli olarak 74.500 dolardan 73.000, ardından 72.000 ve 71.500 dolara kadar çekti. En büyük hacim çubuğu, bu geri çekilmenin satıcılar tarafından güçlü bir biçimde tetiklendiğini işaret ediyor. Akşam saatlerinde 71.000 dolar civarında denge bulan fiyat, gece boyunca anlamlı bir toparlanma gösteremedi.

RSI Göstergesindeki Son Durum

19 Mart sabahında satışlar yeniden hızlandı ve Bitcoin 71.000 doların altında, 70.400 dolar seviyelerine kadar geriledi. Özellikle sabaha karşı saatlerde hacim artışıyla beraber fiyat kısa süreli olarak 69.500 doları test etti, ancak ardından kısmi toparlanmayla 70.452 dolara çıktı. 50 saatlik hareketli ortalama ise 72.706 dolarda kaldı ve şu anda fiyatı desteklemiyor.

RSI göstergesi her iki çizgide de 30 seviyesinin altına inerek aşırı satım bölgesine işaret etti. Hızlı hareket eden mor çizgi 34,04 seviyesine yükselirken, daha yavaş sarı çizgi 30,29’da bulunuyor. Mor çizginin daha hızlı tırmanmaya başladığı bu görünüm, kısa vadeli momentumda hafif bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor. Ancak bu durumun, satış baskısının tamamen sona erdiğini göstermediği vurgulanıyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Kâr Satışı Yapıyor

Fiyat hareketlerini doğrudan etkileyen zincir içi transferler dikkat çekti. Blockchain verilerine göre Lookonchain, 19 Mart sabahı iki büyük yatırımcının toplamda 1.650’den fazla Bitcoin’i borsa cüzdanlarına aktarıp satış yaptığını belirledi. Söz konusu adreslerden biri, daha önce de 11.000 Bitcoin satışıyla tanınıyordu ve bu hareketine ekstra 650 Bitcoin ekledi. Başka bir erken dönem yatırımcı ise, elindeki 5.000 Bitcoin’in 1.000 adedini tek işlemle elden çıkardı.

Lookonchain’ın aktardığına göre, 5.000 Bitcoin’e sahip bu yatırımcı söz konusu varlıklarını yaklaşık 12 yıl önce 332 dolar seviyesinden edinmişti ve geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana 3.500 Bitcoin’lik satış gerçekleştirdi. Toplamda 442 milyon dolar kâr elde edildiği kaydedildi.

Bu satışlar, zorunlu likidasyonlara veya marjin çağrılarına dayalı olmadı. Uzun süredir piyasada yer alan yatırımcıların bilinçli ve büyük hacimli çıkışları olduğu vurgulanırken, bu tür dönüşlerin fiyat beklentileriyle ilgili ileriye dönük kararları yansıttığı belirtiliyor.

Piyasanın Genelinde Geri Çekilme İzleniyor

Yaşanan dalgalanma sadece Bitcoin ile sınırlı kalmadı. CoinDesk 20 Endeksi aynı dönemde yüzde 3 değer kaybederken, Ethereum, XRP, Solana ve Dogecoin de benzer düşüşler yaşadı. Bu gelişme, hareketin tek bir coine özgü olmayıp kripto piyasasında genel bir riskten kaçış dalgası şeklinde ortaya çıktığını gösterdi.

Bitcoin’in 70.452 dolarda işlem gördüğü mevcut ortamda, hem RSI’daki aşırı satım sinyali hem de uzun vadeden elde tutulan varlıkların piyasaya sürülmesi kısa vadede net bir yükseliş tablosu oluşturmuyor. Piyasanın tecrübeli katılımcıları bir süredir satış tarafında yer almaya başladı.