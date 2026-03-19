FTX alacaklılara 2,2 milyar dolarlık ödeme için tarih verdi

FTX Recovery Trust, iflas süreci kapsamında alacaklılara yaklaşık 2,2 milyar dolarlık yeni bir ödeme yapılacağını duyurdu. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek dağıtım, şirketin yeniden yapılandırma planı çerçevesinde bugüne kadar yapılan dördüncü büyük ödeme olacak.

Ödemeler mart sonunda başlıyor

Açıklamaya göre ödemeler, gerekli kayıt ve doğrulama adımlarını tamamlayan “Convenience” ve “Non-Convenience” sınıfındaki alacaklılara yapılacak. Fonların BitGo, Kraken veya Payoneer üzerinden 1 ila 3 iş günü içinde hesaplara ulaşması bekleniyor. Tüm ödemeler ABD doları cinsinden belirlenen hizmet sağlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bu hizmet sağlayıcılar, kullanıcıların fonlarını nakit olarak çekmesine ya da dijital varlıklara dönüştürmesine olanak tanıyacak. Daha önce 30 Eylül’de gerçekleştirilen üçüncü dağıtımda toplam 1,6 milyar dolar alacaklılara aktarılmıştı.

Toplam geri ödemeler 6 milyar doları aştı

FTX’in 2022 Kasım ayında yaşadığı çöküşün ardından başlatılan süreçte bugüne kadar toplamda 6 milyar doların üzerinde ödeme yapıldı. Platformun kurucusu Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve komplo suçlarından mahkum edilerek 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yeni dağıtımla birlikte bazı alacaklı gruplarındaki geri kazanım oranlarının yükseldiği belirtildi. “Class 5A Dotcom” kategorisindeki alacaklılar ek %18 ödeme alarak toplamda %96 seviyesine ulaşacak. ABD merkezli müşteri taleplerini kapsayan “5B” sınıfında ise geri ödeme oranı %100’e çıkacak.

Bazı gruplar tam geri ödeme alacak

Benzer şekilde “6A” ve “6B” sınıflarında yer alan alacaklılar da %15 ek ödeme ile %100 geri kazanım oranına ulaşacak. “Class 7” grubunda ise toplam geri ödeme oranının %120 seviyesine çıkacağı ifade edildi.

Şirket, dağıtım sağlayıcıları üzerinden ödeme almayı tercih eden kullanıcıların doğrudan nakit ödeme talep etme hakkından feragat ettiğini ve ilgili platformlar üzerinden işlem yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan tercihli hisse sahiplerine yönelik ilk ödeme süreci için 30 Nisan kayıt tarihi olarak belirlendi. Bu gruba yapılacak ödemelerin ise 29 Mayıs’ta başlaması planlanıyor. Hak sahiplerinin ödeme alabilmesi için mülkiyet doğrulaması, kimlik doğrulama ve vergi belgelerini tamamlaması gerekiyor.

FTX, yılın başından itibaren hisse sahipleriyle iletişime geçtiğini ve henüz bilgilendirme almayan kişilerin başvuruda bulunması gerektiğini belirtti. Önümüzdeki dönemde ek ödeme takvimlerinin de duyurulması bekleniyor.