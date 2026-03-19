Bitcoin 71 bin doların altına geriledi Fed açıklamaları baskı yarattı

Bitcoin fiyatı, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekmesinin ardından 71.000 doların altına geriledi. İran’daki savaşın petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, küresel piyasalarda enflasyon riskine dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Fed enflasyon beklentisini yukarı çekti

Fed, politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit tutarken, Powell basın toplantısında enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyon görünümüne yansıdığını ifade etti. Petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon projeksiyonlarına dahil edildiğini belirten Powell, bu etkinin kalıcılığı konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı.

Petrol kaynaklı şokun enflasyon tahminlerine yansıdığı görülüyor ancak etkisinin ne kadar süreceği henüz net değil

Fed yetkilileri 2026 yılı enflasyon beklentisini %2,4 seviyesinden %2,7’ye yükseltti. Bu güncelleme, fiyat baskılarının öngörülenden daha uzun süre devam edebileceğine işaret ediyor. Buna rağmen Powell, mevcut tabloyu 1970’lerde yaşanan stagflasyon dönemiyle kıyaslamanın doğru olmadığını belirtti.

Stagflasyon endişelerine temkinli yaklaşım

Powell, işsizlik oranının uzun vadeli ortalamalara yakın seyrettiğini ve enflasyonun hedefin yalnızca sınırlı şekilde üzerinde olduğunu hatırlatarak mevcut koşulların daha ağır bir ekonomik senaryoyu yansıtmadığını dile getirdi. Ekonomide büyüme ile enflasyon hedefleri arasında bir gerilim bulunduğunu ve bu dengenin yönetilmeye çalışıldığını ifade etti.

Mevcut durum daha ciddi ekonomik koşulları tanımlayan stagflasyon kavramıyla örtüşmüyor

Bu açıklamalar, zaten zayıf gelen Şubat ayı enflasyon verileri ve jeopolitik risklerin etkisi altında olan piyasalarda satış baskısını artırdı. Özellikle İran’daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden oluşturduğu belirsizlik, yatırımcı davranışlarında temkinli bir eğilime yol açtı.

Piyasalarda geniş çaplı düşüş görüldü

Bitcoin fiyatı gün içinde 70.900 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 24 saatte yaklaşık %5 değer kaybetti. Ethereum ise aynı dönemde %6,5 oranında düşüş gösterdi. Kripto varlıklardaki bu hareket, risk iştahındaki azalmayla paralel bir görünüm sergiledi.

Geleneksel piyasalarda da benzer bir tablo öne çıktı. S&P 500 endeksi günü %1,4, Nasdaq ise %1,5 düşüşle tamamladı. Altın fiyatı ons başına 4.850 doların altına gerileyerek gün içinde %3,1 değer kaybetti ve bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesine indi.

Kripto varlıklarla bağlantılı hisselerde de sert düşüşler yaşandı. En büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından biri olan Strategy ile Ethereum odaklı Bitmine hisseleri %5 ila %6 arasında geriledi. Galaxy hisselerinde yaklaşık %7’lik düşüş görülürken, Gemini hisseleri %15 değer kaybederek halka arz sonrası en düşük seviyelerine yaklaştı.