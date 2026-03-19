2026’da Kripto Yatırımlarını Artırmayı Planlayan Girişim Sermayesi Şirketleri Yüzde 75’e Ulaştı

Yatırımcıların kripto paralara olan yaklaşımını inceleyen Cointelegraph Research araştırması, girişim sermayesi şirketlerinin büyük bölümünün 2026 yılında kripto varlık tahsislerinde artış ya da mevcut seviyeyi koruma eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Kriptoya yönelik yatırımlarını azaltacağını belirten şirketlerin oranı ise yüzde 25 seviyesinde kalıyor.

Girişim Sermayesi Şirketlerinin Kripto Stratejileri

Araştırmaya katılan şirketlerin yarısı, 2026’da portföylerindeki kripto varlık oranını değiştirmemeyi planlıyor. Yüzde 16,7’lik kesim, yüzde 25’in üstünde bir artış ile ciddi şekilde kripto yatırımlarını yükseltmeyi hedefliyor. Portföyünde kripto varlıkların oranını yüzde 10 ila yüzde 25 arasında artırmayı planlayanların oranı ise yüzde 8,3 olarak açıklandı. Buna karşılık, şirketlerin dörtte biri kripto yatırımlarında yüzde 10 ila yüzde 25 aralığında bir azalma öngörüyor.

Ciddi oranda azalma seçeneği ise araştırmada cevaplar arasında görünmüyor. Toplamda yatırımını azaltacağını belirten şirketlerin oranı yalnızca ölçülü bir azaltmayı ifade ediyor.

“Aynı Seviyede Tutmak” Ne Anlama Geliyor?

Kripto varlık tahsisini bu yıl değiştirmeyeceğini aktaran yüzde 50’lik grup, Bitcoin’in zirve fiyatları gördüğü ve kurumsal ürün erişiminin genişlediği bir dönemde mevcut pozisyonlarını aynen koruyor. Bu tür bir strateji, kripto piyasasından tamamen çıkmak yerine, sahip olunan varlıklarla piyasanın gelişmesini bekleme tavrı olarak yorumlanıyor. Birçok büyük yatırımcının dijital varlıklar konusundaki yaklaşımı tartışılırken, bu oran teknolojiye olan ilginin hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Yüzde 16,7’lik ciddi artış planlayan kitlenin ise, yalnızca mevcut pozisyonunu korumakla yetinmeyip 2026’dan umutlu olduğu dikkat çekiyor. Bu firmaların kripto piyasasının geleceğiyle ilgili güçlü bir inanca sahip olduğu değerlendiriliyor.

Yatırım Azaltanlar Sektörden Tamamen Çekilmiyor

Araştırmada yatırımlarını azaltacağını belirten yüzde 25’lik kesim tamamen çekilmek yerine, portföylerini dengede tutmak adına kripto payında ılımlı bir azalma öngörüyor. Araştırmaya katılanlar arasında hızlı ve radikal bir geri çekilme tercihi yok. Bu durum, sektörde köklü bir iştah kaybı olmadığının sinyalini veriyor.

Araştırmada, katılan firma sayısı ve şirketlerin detaylı profiline ilişkin net bilgi verilmedi. Bu nedenle, çıkan oranların tüm girişim sermayesi sektörüne doğrudan genellenmemesi gerektiği aktarılıyor. Ancak yatırımcı ilgisinin genel seyri, 2026 başındaki benzer tahsis anketleriyle tutarlılık gösteriyor.

Mevcut piyasa ortamı da anket sonuçlarının yorumlanmasında ön plana çıkıyor. Araştırma, Bitcoin’in 2025’teki zirvesinden sonra fiyatların bir miktar geri çekildiği dönemde gerçekleştirildi. Yatırımını artıran veya koruyan şirketler, fiyat baskısına rağmen geleceğe yönelik karar aldıklarını ortaya koyuyor.