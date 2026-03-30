Kayıt Banner
Cardano (ADA)

Midnight ağı Cardano ekosisteminde faaliyete başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Charles Hoskinson, kripto sektörünün temel sorunlarına çözüm için Midnight ağını geliştirdi.
  • Midnight, Cardano ekosistemi içinde gizlilik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlandı.
  • Ağ, kullanıcıların teknik detaylarla uğraşmadan işlemlerini güvenli biçimde gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
Cardano ve Midnight blokzincirlerinin kurucusu Charles Hoskinson, kripto paraların gerçek dünya ekonomisine entegre olma konusunda önemli zorluklarla karşılaştığına dikkat çekti. Hoskinson, sektörün uzun bir süredir yanlış sorunlara odaklandığını belirterek bu sürecin gerçek bir dönüşüme yol açmadığını vurguladı. Yaklaşık sekiz yıldır neden beklenen devrimin gerçekleşmediğine dair sorular yönelten Hoskinson, bu sorulara çözüm olarak Midnight projesini hayata geçirdi.

İçindekiler
1 Midnight ağı nedir ve nasıl çalışıyor?
2 Aşamalı geçiş ve kullanıcıya etkisi

Midnight ağı nedir ve nasıl çalışıyor?

Midnight, Cardano ekosisteminde geliştirilen yeni bir blokzincir ağı olarak öne çıktı. Bu platform, mevcut kripto para ağlarında sıkça karşılaşılan karmaşıklık ve veri gizliliği gibi temel tasarım eksikliklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Hoskinson projenin, kullanıcıların ve şirketlerin, kişisel ve ticari hassas verileri açığa çıkarmadan ve teknik engellerle uğraşmadan kripto paraları kullanabilmesini sağlamayı amaçladığını aktardı.

Çalışma prensibi itibariyle Midnight, Bitcoin veya Ethereum gibi büyük ağlarla doğrudan rekabet etmek yerine onların yanında konumlanıyor. Platform, gizlilik odaklı alt yapısı sayesinde çeşitli finansal uygulamalar, kimlik yönetimi ve kurumsal veri iş akışları gibi alanlarda kullanılabiliyor. Böylece, bilgi güvenliği üst düzeye taşınırken kullanıcı deneyimi de basitleştiriliyor.

Aşamalı geçiş ve kullanıcıya etkisi

Midnight ağının hayata geçirilmesi aşamalı bir biçimde planlandı. İlk aşamada çekirdek alt yapı kurularak temel hizmetler işlevsel hale getirildi. İlerleyen dönemlerde ise uygulama geliştirme ve yönetişim adımlarıyla ağın kapasitesi artırılacak.

Proje kullanıcıların özel anahtar yönetimiyle uğraşmasını gerektirmeden işlem yapabilmesine imkân tanıyor. Hesap bilgileri veya bakiyeler otomatik olarak ifşa olmadan işlemler tamamlanabiliyor. Böylece blokzincir teknolojisiyle etkileşime giren bireyler veya işletmeler, sistemin arka planındaki teknik ayrıntılardan haberdar olmadan doğal bir kullanım sağlayabiliyor.

Hoskinson, bu yaklaşımın modern uygulama deneyimine benzer bir seviyeye ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Kriptoyu kullanmak için teknik detayları bilmek gerekmemeli; kullanıcı kolayca işlem yapabilmeli, kimlik doğrulayabilmeli ve sistem otomatik olarak çalışmalı.

Yenilikçi yapısı sayesinde Midnight ağı, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumlar için güvenlik ve pratiklik sunmayı öngörüyor. Sistem, kullanıcıların bazen blokzincir tabanlı bir uygulama kullandığını dahi fark etmeyeceği bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin fiyatlarındaki düşüş uzun vadeli yatırımcıları zarara sürükledi
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Fed Başkanı Powell konuşuyor (30 Mart)
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı
Basın Bülteni
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Ekonomi Kripto Para
Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi
BITCOIN (BTC)
American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
RIPPLE (XRP)
Lost your password?