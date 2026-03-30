Ekonomi

Son Dakika: Fed Başkanı Powell konuşuyor (30 Mart)

  • İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Fransız mevkidaşıyla Orta Doğu meselelerini görüştü.
Fatih Uçar
Savaş Trump’ın umduğu kadar erken bitmedi ve 6 haftalık hedef süre de aşılacak gibi görünüyor. Yani artık savaşın enflasyon üzerindeki etkisine dair açıklamaların kaçınılmaz olduğu yere doğru gidiyoruz. Bu yüzden bugünkü Powell açıklamaları çok önemli.

Powell’ın konuşması yazı hazırlandığı sırada başladı. Harvard Üniversitesi’nin Ekonomi İlkeleri dersinde moderatörlü bir etkinlikte konuşan Powell’ın üç haneli petrol fiyatı ve Hürmüz Boğazının kapalı kalmasıyla helyumdan gübreye kadar arzı kısıtlanan maddelerin enflasyon etkisine değinmesi bekleniyor. 17:23’te TSK İran’dan fırlatılan füzenin Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Powell’ın açıklamaları devam ettikçe önemli satırbaşlarını aşağıda bulabileceksiniz.

  • Powell’ın konuşması başladı.
  • Fed’in iki hedefi arasında bir gerilim var.
  • Bu dönemde oybirliği sağlanamaması gayet mantıklı.
  • Genel olarak araştırmalar, uzun vadeli varlık alımlarının faiz oranlarını düşürdüğünü ve ekonomiyi desteklediğini ortaya koyuyor.
  • Ben de bu görüşe katılıyorum.
  • Pek çok kişinin öngördüğü gibi, geniş bilançoya yönelik aşağı yönlü riskleri henüz pek görmedik.
  • Enflasyonu kalıcı olarak %2 seviyesine geri çekmeye kararlıyız.
  • Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon, enflasyona %0,5 ila %1 oranında bir artış getiren tek seferlik bir fiyat artışıdır.
  • Orta Doğu’daki gelişmeler benzin fiyatlarını etkiliyor.
  • Mevcut durumun nasıl gelişeceğini beklemek için politika açısından uygun bir konumdayız.
  • Fed’in araçlarının arz şokları üzerinde kayda değer bir etkisi yok.
  • Enflasyon beklentileri sağlam bir temele oturmuş görünüyor.
  • Henüz ne yapılacağı sorusuyla karşı karşıya değiliz.
  • Mevcut durumun ekonomi üzerinde ne gibi etkileri olacağını bilmiyoruz.
  • Finansal krizde görülen türden kayıplara karşı sistemi önemli ölçüde güçlendirdik.
  • Riski ortadan kaldırmak için düzenlemeler yapmaya çalışmamalıyız.

Piyasalar 2026 için faiz indirimi öngörmüyor. Powell’ın açıklamaları da boğazın kapalı kalması kaynaklı enflasyonist baskılara karşı çaresizliği yansıtıyor. Endişe edildiği kadar şahin tonda açıklamalar görmemiş olmamız için de kötünün iyisi diyebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart

Fed’den Miran’ın açıklamaları ve küresel piyasalarda olağandışı hareketler

Son Dakika: Trump’ın kritik 30 Mart İran açıklaması

TotalEnergies petrol işlemlerinden mart ayında 1 milyar usd kar elde etti

Trader Günlüğü – 30 Mart: Gerilim, Altın ve Kripto Aynı Hikayede Buluşuyor

Husi saldırılarıyla İran savaşı genişlerken enerji ve güvenlik riskleri arttı

ABD kısa süreli çekilme mesajı verdi

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Midnight ağı Cardano ekosisteminde faaliyete başladı
Bir Sonraki Yazı Kripto bağlantılı hisselerde değer kaybı sonrası yeni fırsatlar öne çıkıyor
Alchemy Pay ve HTF Securities, SFC Tip 1 (Menkul Kıymet Alım Satımı) Lisansını Başarıyla Aldı
Basın Bülteni
Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart
Ekonomi Kripto Para
Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi
BITCOIN (BTC)
American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
XRP Coin yatırımcısına göz kırpıyor, verilere ve teknik analize dikkat
RIPPLE (XRP)
