Son Dakika: Fed Başkanı Powell konuşuyor (30 Mart)

Savaş Trump’ın umduğu kadar erken bitmedi ve 6 haftalık hedef süre de aşılacak gibi görünüyor. Yani artık savaşın enflasyon üzerindeki etkisine dair açıklamaların kaçınılmaz olduğu yere doğru gidiyoruz. Bu yüzden bugünkü Powell açıklamaları çok önemli.

Fed Son Dakika

Powell’ın konuşması yazı hazırlandığı sırada başladı. Harvard Üniversitesi’nin Ekonomi İlkeleri dersinde moderatörlü bir etkinlikte konuşan Powell’ın üç haneli petrol fiyatı ve Hürmüz Boğazının kapalı kalmasıyla helyumdan gübreye kadar arzı kısıtlanan maddelerin enflasyon etkisine değinmesi bekleniyor. 17:23’te TSK İran’dan fırlatılan füzenin Doğu Akdeniz’deki NATO savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Powell’ın açıklamaları devam ettikçe önemli satırbaşlarını aşağıda bulabileceksiniz.

Powell’ın konuşması başladı.

Fed’in iki hedefi arasında bir gerilim var.

Bu dönemde oybirliği sağlanamaması gayet mantıklı.

Genel olarak araştırmalar, uzun vadeli varlık alımlarının faiz oranlarını düşürdüğünü ve ekonomiyi desteklediğini ortaya koyuyor.

Ben de bu görüşe katılıyorum.

Pek çok kişinin öngördüğü gibi, geniş bilançoya yönelik aşağı yönlü riskleri henüz pek görmedik.

Enflasyonu kalıcı olarak %2 seviyesine geri çekmeye kararlıyız.

Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon, enflasyona %0,5 ila %1 oranında bir artış getiren tek seferlik bir fiyat artışıdır.

Orta Doğu’daki gelişmeler benzin fiyatlarını etkiliyor.

Mevcut durumun nasıl gelişeceğini beklemek için politika açısından uygun bir konumdayız.

Fed’in araçlarının arz şokları üzerinde kayda değer bir etkisi yok.

Enflasyon beklentileri sağlam bir temele oturmuş görünüyor.

Henüz ne yapılacağı sorusuyla karşı karşıya değiliz.

Mevcut durumun ekonomi üzerinde ne gibi etkileri olacağını bilmiyoruz.

Finansal krizde görülen türden kayıplara karşı sistemi önemli ölçüde güçlendirdik.

Riski ortadan kaldırmak için düzenlemeler yapmaya çalışmamalıyız.

Piyasalar 2026 için faiz indirimi öngörmüyor. Powell’ın açıklamaları da boğazın kapalı kalması kaynaklı enflasyonist baskılara karşı çaresizliği yansıtıyor. Endişe edildiği kadar şahin tonda açıklamalar görmemiş olmamız için de kötünün iyisi diyebiliriz.