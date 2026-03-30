Kripto Para

Kripto bağlantılı hisselerde değer kaybı sonrası yeni fırsatlar öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Kripto bağlantılı hisselerde büyük değer kaybı sonrası bazı şirketlerin cazip indirimlerle öne çıktığı aktarıldı.
  • Bernstein, Coinbase, Robinhood ve Figure hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi ve uzun vadeli potansiyeli vurguladı.
  • Bitcoin ve genel piyasa görünümüyle ilgili iyimser beklentiler, yılın ilerleyen dönemleri için olumlu bir hava oluşturdu.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasalarına bağlı hisselerde önemli bir düzeltmenin ardından, sektörün önümüzdeki çeyrede taban seviyelere yaklaştığı belirtiliyor. Wall Street’te faaliyet gösteren finans kuruluşu Bernstein’ın yayınladığı rapora göre, 2025 yılındaki zirvelerden bu yana sektörde yaklaşık yüzde 60 oranında bir geri çekilme yaşandı. Bernstein’ın uzmanları büyük ölçekli şirketlerin şu anda dikkat çekici indirimlerle işlem gördüğüne işaret ediyor.

İçindekiler
1 Yükselen belirsizlik ve hisse performansları
2 Değerleme revizyonları ve ileriye dönük beklentiler

Yükselen belirsizlik ve hisse performansları

Bernstein’ın analistleri, hem jeopolitik gelişmelerin hem de kripto para piyasalarındaki geçici olumsuz havanın kripto hisselerinde alım için uygun ortam yarattığını değerlendiriyor. Uzman ekip, özellikle stabilcoin, tokenizasyon, tahmin platformları ve türev işlemler gibi büyüyen pazarlarla bağlantılı şirketlere ilginin artabileceğine dikkat çekiyor. Rapor, piyasadaki mevcut düşüş eğiliminin kısa vadede devam edebileceğini, ancak şu anki seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından fırsat sunduğunu öne çıkarıyor.

2025 yılının ekim ayında kaydedilen zirveden bu yana kripto piyasasında yaklaşık iki trilyon dolar değer kaybı yaşanırken, Bitcoin’in fiyatı da kendi tepe noktasından yüzde 40 ila 50 aralığında geriledi. Bu düşüşte, makroekonomik baskılar, düzenleyici belirsizlikler ve kaldıracın çözülmesi etkili oldu. Böylece hem kripto para fiyatlarında hem de bu alana bağlı hisse senetlerinde temkinli bir döneme girildi.

Değerleme revizyonları ve ileriye dönük beklentiler

Bernstein, bazı önemli şirketler için hedef fiyatlarını güncelledi. Coinbase, Robinhood ve Figure hisselerinde olumlu görüşünü koruyan kurum, ileriye dönük hedef değerlerde aşağı yönlü revizyona gitti. Coinbase için belirlenen yeni hedef fiyat 330 dolar olarak açıklandı; önceki hedef 440 dolardı. Robinhood’da hedef fiyat 130 dolara indirildi, daha önce 160 dolarlık bir hedef öne sürülmüştü. Figure için de beklenti 67 dolara çekildi; bu hisse için bir önceki hedef 72 dolardı. Hepsi de raporun yayımlandığı sırada piyasa fiyatlarının altında seyrediyordu.

Bernstein’a göre, makroekonomik belirsizlikler ve piyasadaki mevcut durgunluk fiyatlamaları olumsuz etkilemiş durumda. Ancak şirketin görüşüne göre, yaklaşan bilançolar temel göstergeler konusunda daha fazla netlik sağlayacak ve yılın devamında piyasanın daha istikrarlı bir seyir izleyebileceği öngörülüyor.

Bernstein raporunda, “Piyasadaki kısa vadeli zayıflığın sürmesi olası, ancak mevcut seviyeler büyüyen pazarlara açık şirketler için uzun vadeli giriş anlamı taşıyor,” ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta kurum tarafından yayımlanan bir değerlendirmede ise Bitcoin için yıl sonu fiyat hedefi yine 150 bin dolar seviyesinde tutuldu. Aynı açıklamada Bitcoin’in taban seviyeye ulaşmış olabileceği ve yeni değer kazanımlarının kapıda olabileceği savunulmuştu.

Coinbase’in merkezi ABD’de bulunuyor ve kripto alanında en büyük borsalardan biri olarak biliniyor. Robinhood, bireysel yatırımcılar arasında popülerlemiş finansal teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Figure ise finansal hizmetler alanında açık bankacılık, tokenizasyon ve blockchain teknolojileriyle öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
