BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin fiyatlarındaki düşüş uzun vadeli yatırımcıları zarara sürükledi

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin’in önemli bir bölümü, alındığı zamanki fiyatların altında değerleniyor.
  • Piyasalardaki yüksek stres, hem uzun hem kısa vadeli yatırımcıları kayıplarla karşı karşıya bırakıyor.
  • Borsalara toplu Bitcoin aktarımı gözlenmezken, sermaye akışında çıkışlar yaşanıyor.
Bitcoin Impact Index’in son verileri, piyasadaki satış dalgasıyla birlikte dolaşımdaki Bitcoin’lerin neredeyse yarısının şu an alım fiyatının altında işlem gördüğünü ortaya koydu. Endeks, zincir üstü hareketler, ETF ve türev işlemleri ile likidite akışlarını takip ederek Bitcoin yatırımcılarının finansal stresini ölçüyor. Mart ayının son haftasında endekste yaşanan ani artış, piyasaya yeniden stresin hâkim olduğunu gösterdi.

İçindekiler
1 Yatırımcı davranışlarında değişiklik ve finansal stres
2 Kısa vadeli yatırımcılarda kayıplar ve sermaye akışı

Yatırımcı davranışlarında değişiklik ve finansal stres

Endekste 13 puanlık artış kaydedilerek 57,4 seviyesine ulaşılması, verinin ölçülmeye başladığı dönemden bu yana en keskin yükselişlerden birini temsil ediyor. Değer sıralamasının üst bölgesinde yer alan bu rakam, geçmişte çift haneli değer kayıplarıyla sonuçlanan geniş çaplı satış dalgalarının işareti olarak kabul ediliyor. 2018, 2022 yıllarında ve bu yılın başlarında benzer seviyelerde ciddi düşüşler yaşanmıştı. CEX.IO’nun hazırladığı rapora göre, yatırımcıların genel pozisyonları riskli bir evreye girmiş durumda.

Bitcoin fiyatı kısa süre önce 70 bin dolar üzerinde işlem görürken, altı aydan uzun süredir tutulan cüzdanlardaki uzun vadeli yatırımcılar kâr elde ediyordu. Ancak bu cüzdanlardaki yaklaşık 4,6 milyon BTC, yani toplamlarının yüzde 30’u, son hareketlerle maliyetinin altına indi. Rapora göre, geçtiğimiz hafta bu segmentte gerçekleşen zararlar 2023’ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

Bu ölçekte fiyat hareketleri ile zincir üstü eğilimler arasındaki terslikler, tarihsel olarak uyarı niteliği taşımıştır. 2018 ve 2022 ortalarında benzer eğilimler gözlemlenmiş ve ardından yüzde 25’i aşan düşüşler yaşanmıştı.

Kısa vadeli yatırımcılarda kayıplar ve sermaye akışı

Sadece uzun vadeli yatırımcılar değil, kısa vadeli pozisyon alanların da zararı derinleşmiş durumda. Mevcut durumda genel Bitcoin arzının yüzde 47’si, bir başka deyişle piyasadaki yaklaşık yarısı, alış fiyatının altında işlem görüyor. Bu oran, şubat ayında piyasa stresinin en yüksek olduğu dönemden bu yana yeniden görülüyor.

Önceki haftalarda piyasanın destekçisi konumunda olan sermaye akışının yön değiştirdiği raporda vurgulanıyor. Günlük stabilcoin net girişleri şubat ve mart boyunca ortalama 250 milyon dolarlık girişe işaret ederken, son günlerde bu rakam 292 milyon dolarlık çıkışa dönüşmüş durumda. ETF’ler ve madenciler de kısa sürede birikim pozisyonundan satışa geçenler arasına katıldı.

Bununla birlikte, piyasalardaki genel baskıya rağmen zincir üstü verilere göre yatırımcılar topluca kripto paralarını borsalara aktarmıyor. Toplu olarak borsalara yönelen transferler genellikle büyük panik satışlarının öncesinde gözlemleniyordu. Henüz bu yönde bir hareket dikkat çekmiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sıcak Gelişme: Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanının İran Açıklamaları 30 Mart

Bitcoin’in 65.200 dolar desteği, Yemenli Husilerin İran savaşına dahil olmasıyla yeniden test edildi

American Bitcoin’in rezervinde hızlı büyüme yaşandı

SEC rehberindeki belirsizlikler eleştiri konusu oldu

Square satıcılarına Bitcoin ödemeleri varsayılan olarak açıldı

Bitcoin hashrate’inde yılın ilk çeyreğinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor

BitMine Immersion Technologies, zorlu piyasa koşullarına rağmen Ethereum alımlarını artırdı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
