Bitcoin fiyatlarındaki düşüş uzun vadeli yatırımcıları zarara sürükledi

Bitcoin Impact Index’in son verileri, piyasadaki satış dalgasıyla birlikte dolaşımdaki Bitcoin’lerin neredeyse yarısının şu an alım fiyatının altında işlem gördüğünü ortaya koydu. Endeks, zincir üstü hareketler, ETF ve türev işlemleri ile likidite akışlarını takip ederek Bitcoin yatırımcılarının finansal stresini ölçüyor. Mart ayının son haftasında endekste yaşanan ani artış, piyasaya yeniden stresin hâkim olduğunu gösterdi.

Yatırımcı davranışlarında değişiklik ve finansal stres

Endekste 13 puanlık artış kaydedilerek 57,4 seviyesine ulaşılması, verinin ölçülmeye başladığı dönemden bu yana en keskin yükselişlerden birini temsil ediyor. Değer sıralamasının üst bölgesinde yer alan bu rakam, geçmişte çift haneli değer kayıplarıyla sonuçlanan geniş çaplı satış dalgalarının işareti olarak kabul ediliyor. 2018, 2022 yıllarında ve bu yılın başlarında benzer seviyelerde ciddi düşüşler yaşanmıştı. CEX.IO’nun hazırladığı rapora göre, yatırımcıların genel pozisyonları riskli bir evreye girmiş durumda.

Bitcoin fiyatı kısa süre önce 70 bin dolar üzerinde işlem görürken, altı aydan uzun süredir tutulan cüzdanlardaki uzun vadeli yatırımcılar kâr elde ediyordu. Ancak bu cüzdanlardaki yaklaşık 4,6 milyon BTC, yani toplamlarının yüzde 30’u, son hareketlerle maliyetinin altına indi. Rapora göre, geçtiğimiz hafta bu segmentte gerçekleşen zararlar 2023’ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

Bu ölçekte fiyat hareketleri ile zincir üstü eğilimler arasındaki terslikler, tarihsel olarak uyarı niteliği taşımıştır. 2018 ve 2022 ortalarında benzer eğilimler gözlemlenmiş ve ardından yüzde 25’i aşan düşüşler yaşanmıştı.

Kısa vadeli yatırımcılarda kayıplar ve sermaye akışı

Sadece uzun vadeli yatırımcılar değil, kısa vadeli pozisyon alanların da zararı derinleşmiş durumda. Mevcut durumda genel Bitcoin arzının yüzde 47’si, bir başka deyişle piyasadaki yaklaşık yarısı, alış fiyatının altında işlem görüyor. Bu oran, şubat ayında piyasa stresinin en yüksek olduğu dönemden bu yana yeniden görülüyor.

Önceki haftalarda piyasanın destekçisi konumunda olan sermaye akışının yön değiştirdiği raporda vurgulanıyor. Günlük stabilcoin net girişleri şubat ve mart boyunca ortalama 250 milyon dolarlık girişe işaret ederken, son günlerde bu rakam 292 milyon dolarlık çıkışa dönüşmüş durumda. ETF’ler ve madenciler de kısa sürede birikim pozisyonundan satışa geçenler arasına katıldı.

Bununla birlikte, piyasalardaki genel baskıya rağmen zincir üstü verilere göre yatırımcılar topluca kripto paralarını borsalara aktarmıyor. Toplu olarak borsalara yönelen transferler genellikle büyük panik satışlarının öncesinde gözlemleniyordu. Henüz bu yönde bir hareket dikkat çekmiyor.