Spot Bitcoin ETF’lerinden güçlü çıkışlar risk iştahının azalmasıyla hızlandı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde 24–27 Mart tarihleri arasında yaklaşık 296 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Haftanın başında piyasalara yönelik olumlu havaya rağmen, özellikle cuma günü gerçekleşen 225,5 milyon dolarlık büyük çıkış dikkat çekti. Bu hızlı dönüş, 2024 Ocak’taki ETF lansmanından bu yana en belirgin kurumsal pozisyon azaltma dönemlerinden biri haline geldi.

Çıkışların arkasındaki nedenler ve piyasa etkileri

Çıkışlar yalnızca BlackRock tarafından yönetilen IBIT’te değil, Fidelity’nin FBTC’si, Grayscale’in GBTC’si, Bitwise’ın BITB’si ve Ark Invest’in ARKB’si de dâhil olmak üzere birçok büyük fonu kapsadı. Böylece 26 Mart’ta tek günde tüm Bitcoin ETF’lerinden toplam 171,12 milyon dolar geri çekildi. Söz konusu iştirakler arasında en büyük pay 41,92 milyon dolarla IBIT’te olurken, diğer fonlarda 20 ila 30 milyon dolar arasında çıkış yaşandı. Bu durum, yalnızca tek bir fonun karşılaşacağı operasyonel veya itibar kaynaklı bir dalgadan farklı olarak, daha geniş bir kurumsal riskten kaçınma eğilimine işaret etti.

Analist Josh Gilbert, piyasalardaki riskten kaçınma havasının belirginleştiğini ve küresel piyasalarda üç haftanın en düşük seviyesinin görüldüğünü belirtti. Enerji fiyatlarındaki artışın ve ABD’de faiz indirimi beklentisinin ötelenmesinin riskli varlıklara olan ilgiyi azalttığına dikkat çekildi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın Kharg Adası’na ilişkin açıklamaları ise jeopolitik tansiyonu yükselterek özellikle emtia piyasaları üzerinde baskı kurdu.

Apollo Crypto araştırma bölümü yöneticisi Pratik Kala ise, yaşanan toplam çıkışın büyüklüğünün yakın geçmişe kıyasla sıradışı olmadığını; risk algısındaki değişim ve çeyrek sonu portföy dengelenmesiyle ilişkili olduğu görüşünü paylaştı. Öte yandan, uzun vadeli yatırımcıların elindeki bakiyelerin istikrarlı kaldığı gözlemlendi. ETF’lere toplam kurumsal giriş miktarının kısa süre önce 2 milyar doları aştığı düşünülürse, mart sonundaki bu çıkış dönemi büyük yatırımcıların hızlı pozisyon değişiklikleri yapabildiğini gösteriyor.

Bitcoin ETF’lerinde talep toparlanabilir mi?

Fiyat grafikleri, yatırımcılar için önemli seviyelere işaret ediyor. Özellikle şubat ortasında taban oluşturan 65.107–65.631 dolar aralığı yakın vadede ana destek noktası olarak görülüyor. Pay piyasalarında ve Bitcoin’de dalgalanma devam ederken, bu seviyenin kırılması daha ciddi bir zayıflama şeklinde okunabilir.

Yukarı yönlü hareketler için ise 71.880 dolar düzeyi, kısa vadede önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Piyasada olası bir ateşkes, hızlı bir alım dalgasının önünü açabilir. Ancak jeopolitik gerilim düşmezse, dalgalı ve belirsiz seyirlerin sürmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler de ETF’lere yönelik yatırım kararlarında belirleyici rol oynayacak gibi görünüyor. Piyasanın baz senaryosunda ise, nisan ayı boyunca makroekonomik belirsizliklere bağlı olarak yataya yakın bir hareket, düşük ETF talebi ve işlem hacmi söz konusu olabilir. Fiyatın destek seviyesinin altına inmesi hâlinde ise, yeni kurumsal çıkışların hızlanması gündeme gelebilir.

Haftalık bazda yaşanan büyük yöndeki dönüşler, spot Bitcoin ETF’lerine olan kurumsal ilginin hâlen dalgalı ve büyük ölçüde ortama bağlı olduğunu gösteriyor. Bu tür güçlü çıkışlar, hem fiyatlarda hem de piyasa duyarlılığında belirgin etkilere yol açabiliyor.