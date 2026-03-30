Fed’den Miran’ın açıklamaları ve küresel piyasalarda olağandışı hareketler

Trump’ın Fed’deki sesi olan Miran yazı hazırlandığı sırada açıklamalar yapıyor ve bugün Powell da konuşacak. Muhtemelen yazı yayınlandığında Powell’ın açıklamaları başlamış olur. Küresel ekonomi olağandışı günler yaşıyor. Bitcoin diğer varlıklara kıyasla güçlü kalsa da bunun ne kadar devam edeceği belirsiz.

Fed açıklamaları

CNBC’ye konuşan Miran kurumda Fed’in bir nevi temsilcisi olarak kabul ediliyor. Warsh’ın Powell’ın koltuğuna oturmasına az bir süre kaldı ve Trump’ın Fed cephesinde güncel bakış açısını anlamak için Miran’ın açıklamalarına bakmak yeterli.

Önemli satırbaşları şöyle;

“Ücret-fiyat sarmalına dair bir kanıt yok, bu durum son derece olasılık dışı görünüyor. Enflasyon beklentileri henüz yükselen petrol fiyatlarından etkilenmedi. Petrol kaynaklı bir enflasyon şokuna dair bir kanıt yok. Diğer meslektaşların petrol fiyatlarına göre tutumlarını değiştirdiklerine dair bir izlenim yok. Savaşın ortasında piyasalar dalgalı. Piyasalardan çok fazla anlam çıkarmaya meyilli değilim. İşgücü piyasası konusunda hala endişeliyim, Fed bu durumu telafi edebilir. Ücret artışı düşüyor; Fed işgücü talebini uygunsuz bir şekilde frenliyor. Yıl boyunca yaklaşık bir puan daha gevşeme olabilir. Enflasyon bir yıl sonra hedefe geri dönüyor.”

Küresel piyasalarda dalgalanma

Pazar günü saat 16:12’de (Doğu Saati), İran Meclis Başkanı piyasa açılış öncesi haberlerin “ters gösterge” olduğunu ve eğer piyasayı “düşürürlerse” o zaman long pozisyon alınmasını tavsiye etti. İran’ın ABD’li yatırımcılara verdiği yatırım tavsiyesi gerçekten işe yaradı. TKL aşağıdaki grafiği paylaşarak tarihi harekete dikkat çekti.

“Doğu Saati ile 18:00’de, S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık %1 düşüşle açıldı ve düzeltme bölgesine sadece 30 puan uzaklıkta kaldı. Doğu Saati ile 23:00’e kadar, S&P 500 vadeli işlemleri tüm kayıplarını telafi etti ve yeşile döndü. Ardından, bugün saat 07:25’te (ET), Başkan Trump, İran barış görüşmelerinde “büyük ilerleme” kaydedildiğini duyurdu. Şu anda, S&P 500, birkaç saat önce gördüğü en düşük seviyenin 100 puan üzerinde işlem görüyor ve piyasa değerine 900 milyar dolar ekliyor. Piyasa tarihinin en olağanüstü dönemlerinden birini yaşıyoruz.”

Fakat savaşın bilançosu küresel piyasalar için halen acı verici. Toplam kayıp 12 trilyon doları aştı. Elbette bu nakit değil “değer kaybı” ancak rakam çok büyük.

S&P, son 12 hafta içinde sadece 3 hafta artı kapattı; bu, tarihteki en kötü yıl başlangıcına denk geliyor. Dünyanın en kritik iki deniz ticaret yolu aynı anda tehdit altında. Ran Neuner pozitif ayrışmaya rağmen Bitcoin’in bundan etkilendiğini söyleyerek yatırımcıları uyardı. Mart başındaki uyarılarda 4-6 haftanın sınırlarına yaklaştıkça kripto paraların savaşın etkilerini daha fazla hissetmeye başlayacağından bahsetmiştik. Kripto şimdi olumsuz senaryoya ilerliyor gibi görünüyor.