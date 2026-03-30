Fed’de başkanlık için Warsh tartışması Senato takvimini sıkıştırdı

ABD Merkez Bankası’nda başkan değişimiyle ilgili süreç hızlanırken, Senato Bankacılık Komitesi Kevin Warsh’ın Fed Başkanı adaylığı için 13 Nisan haftasını hedefliyor. Warsh’ın adaylığı, Jerome Powell’ın görev süresinin 15 Mayıs’ta dolmasından önce Senato gündemine gelirse, mevcut politikaların yönü açısından kritik bir dönem başlayabilir. Bu gelişme, kripto para sektörünü de yakından ilgilendiriyor.

Warsh’ın geçmişi ve Fed politikalarındaki olası değişim

Kevin Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve 2008 finansal krizinin yönetiminde etkili olan en genç üye olarak biliniyor. Son olarak Donald Trump, Warsh’ın hem başkanlık hem de on dört yıllık kurul üyeliği için adaylığını Senato’ya iletti. Bu gelişme, Fed’in yönetim yapısında köklü bir değişiklik olarak yorumlanıyor.

Warsh, daha önce yaptığı açıklamalarda mevcut Fed yönetiminin faiz indirimlerinde yeterince cesur davranmadığını ve politika değişimi gerektiğini vurgulamıştı. Özellikle Temmuz ayında CNBC’ye verdiği demeçte, Fed’in faiz konusundaki temkinli yaklaşımını eleştirip yapısal bir reforma ihtiyaç olduğunu öne sürmüştü. Warsh, Powell’ın istikrarlı politikasından farklı olarak daha hızlı ve genişlemeci bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyalini verdi.

Fed’in mevcut politika yaklaşımını değiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Warsh, daha esnek ve dinamik bir para politikası hedeflediğini belirtti.

Ancak siyasi engeller süreçte belirleyici olabilir. Senatör Elizabeth Warren, yapısal gerekçelerle adaylığa açıkça karşı çıkarken, Senatör Thom Tillis ise Powell hakkındaki Adalet Bakanlığı soruşturması tamamlanana kadar tüm Fed adaylıklarına onay vermeyeceğini açıkladı. Bu iki muhalefet, Warsh’ın onayının gecikme ihtimalini artırıyor.

Takvim, Senato engelleri ve piyasa etkisi

Onay sürecinin kesinleşmesi için Warsh’ın belgelerini eksiksiz sunması gerekiyor. Evraklar teslim edilmez ya da süreç uzarsa, komite duruşması gecikebilir. Onayın Mayıs ayını geçmesi durumunda, Powell görevde kalmaya devam edecek ve mevcut para politikası çizgisi korunacak.

Komitedeki onay sonrası genel kurulda oylama gündeme gelebilir. Gecikme ihtimali ise Senatör Tillis’in tutumu ve Powell’a yönelik yürütülen soruşturmaya bağlı olarak artıyor. Warsh’ın engellere takılmadan komite ve Senato oylamalarını geçmesi halinde, Powell’ın görev süresi bitmeden başkan değişikliği gerçekleşebilecek.

Bu süreç, özellikle riskli varlıklar ve kripto paralar için önem taşıyor. Yakın dönemde Hazine tahvili faizlerinde artış, Bitcoin gibi varlıklarda değer baskısı yaratmıştı. Warsh’ın liderliğindeki Fed’den beklenen daha agresif indirim sinyalleri ise kripto varlıklara yönelik olumlu beklentileri güçlendiriyor.

Ayrıca, Warsh başkanlığında Fed’in kripto para şirketlerine yönelik düzenleyici yaklaşımında da değişim olabileceği belirtiliyor. Dijital varlık firmalarının ana hesap başvuruları ve düzenleyici netlik arayışları, yeni başkan döneminde yeniden değerlendirilebilecek.