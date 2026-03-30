Kayıt Banner
Kripto Para

CoinShares 30 Mart kurumsal kripto para yatırımcı raporu

Bilmeniz Gerekenler

  • İran çatışması ve faiz indirim beklentilerinin artık artırıma dönmesi risk iştahını baltalıyor..
  • Kripto fonların yönetimi altındaki varlıkların toplam büyüklüğü tekrar 129 milyar doların altına geriledi.
  • Kaosa rağmen XRP Coin alıcıları oyuna geri döndü, altcoinlerin çoğu satış yaşarken o 15,8 milyon dolarlık giriş yaşadı. SOL Coin yatırım ürünlerinden 12,3 milyon dolarlık çıkış var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin 68 bin dolar sınırını zorluyor ve Trump’ın bugünkü açıklaması İran tarafından pek ciddiye alınmış görünmüyor. Altcoinler hafta sonu kayıplarını telafi etmeye başlarken 6 Nisan son tarihine doğru ilerliyoruz. Yatırımcıların temkinli kalmak için haklı nedenleri var. Peki kurumsal kripto para yatırımcıları için ortam nasıl?

İçindekiler
1 Kripto para yatırım raporu
2 Altcoinlerde son durum

Kripto para yatırım raporu

İran çatışması, Fed ve ECB’nin faiz artırma ihtimali derken risk piyasalarını baskılayan birçok gelişme gördük. İran çatışmasını kripto paralar fiyatlamış olsa da petrol fiyatının bu kadar uzun süre böylesi yüksek kalması ve bunun enflasyon üzerindeki etkileri tam olarak fiyatlanmış değil.

Kurumsal ve profesyonel kripto para yatırımcıları İran çatışmasının giderek uzaması ve enflasyonun yükselme ihtimalinden endişe duyması ve Haziran FOMC faiz beklentilerinin artık faiz indirimlerinden faiz artışlarına dönmesi nedeniyle 5 haftadır ilk kez toplam 414 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.

Fonların yönetimi altındaki varlıkların toplam büyüklüğü tekrar 129 milyar doların altına geriledi. En son Şubat başında bu seviye görülmüştü. Bu düşüş 2025 Nisan ayındaki gümrük tarifesi duyuruyla tetiklenen çıkışlarla karşılaştırılabilir.

ABD satışların ana merkeziydi ve Coinbase Premium Endeksiyle buna hafta sonu dikkat çekmiştik. 445 milyon dolarlık çıkış ABD’den, 4 milyon dolarlık çıkış İsviçre’den geldi. Alman ve Kanadalı yatırımcılar son dönemdeki fiyat düşüşünü bir fırsat olarak gördü ve sırasıyla 21,2 milyon ve 15,9 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Altcoinlerde son durum

Clarity Act haberleriyle bağlantılı olarak Ethereum’da 222 milyon dolarlık çıkış gördük. Bu hareket 2026’nın 273 milyon dolarlık ile ETH için net çıkış yılı olmasına neden oldu. BTC halen 2026 yılına 964 milyon dolar ile net giriş yılı olarak devam ediyor.

Kripto para sepeti fonları 4,4 milyon dolarlık çıkış görürken Solana çıkış bakımından Ether’in hemen ardından geliyor. 12,3 milyon dolarlık satış Solana (SOL) için toplam varlık büyüklüğünü 2,186 milyar dolara çekti. Kaosa rağmen XRP Coin alıcıları oyuna geri döndü, altcoinlerin çoğu satış yaşarken o 15,8 milyon dolarlık giriş yaşadı. Short BTC ürünleri ilgi görmeye devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Basın Bülteni
Ekonomi Kripto Para
BITCOIN (BTC)
BITCOIN (BTC) Kripto Para
RIPPLE (XRP)
Lost your password?