CoinShares 30 Mart kurumsal kripto para yatırımcı raporu

Bitcoin 68 bin dolar sınırını zorluyor ve Trump’ın bugünkü açıklaması İran tarafından pek ciddiye alınmış görünmüyor. Altcoinler hafta sonu kayıplarını telafi etmeye başlarken 6 Nisan son tarihine doğru ilerliyoruz. Yatırımcıların temkinli kalmak için haklı nedenleri var. Peki kurumsal kripto para yatırımcıları için ortam nasıl?

Kripto para yatırım raporu

İran çatışması, Fed ve ECB’nin faiz artırma ihtimali derken risk piyasalarını baskılayan birçok gelişme gördük. İran çatışmasını kripto paralar fiyatlamış olsa da petrol fiyatının bu kadar uzun süre böylesi yüksek kalması ve bunun enflasyon üzerindeki etkileri tam olarak fiyatlanmış değil.

Kurumsal ve profesyonel kripto para yatırımcıları İran çatışmasının giderek uzaması ve enflasyonun yükselme ihtimalinden endişe duyması ve Haziran FOMC faiz beklentilerinin artık faiz indirimlerinden faiz artışlarına dönmesi nedeniyle 5 haftadır ilk kez toplam 414 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.

Fonların yönetimi altındaki varlıkların toplam büyüklüğü tekrar 129 milyar doların altına geriledi. En son Şubat başında bu seviye görülmüştü. Bu düşüş 2025 Nisan ayındaki gümrük tarifesi duyuruyla tetiklenen çıkışlarla karşılaştırılabilir.

ABD satışların ana merkeziydi ve Coinbase Premium Endeksiyle buna hafta sonu dikkat çekmiştik. 445 milyon dolarlık çıkış ABD’den, 4 milyon dolarlık çıkış İsviçre’den geldi. Alman ve Kanadalı yatırımcılar son dönemdeki fiyat düşüşünü bir fırsat olarak gördü ve sırasıyla 21,2 milyon ve 15,9 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Altcoinlerde son durum

Clarity Act haberleriyle bağlantılı olarak Ethereum’da 222 milyon dolarlık çıkış gördük. Bu hareket 2026’nın 273 milyon dolarlık ile ETH için net çıkış yılı olmasına neden oldu. BTC halen 2026 yılına 964 milyon dolar ile net giriş yılı olarak devam ediyor.

Kripto para sepeti fonları 4,4 milyon dolarlık çıkış görürken Solana çıkış bakımından Ether’in hemen ardından geliyor. 12,3 milyon dolarlık satış Solana (SOL) için toplam varlık büyüklüğünü 2,186 milyar dolara çekti. Kaosa rağmen XRP Coin alıcıları oyuna geri döndü, altcoinlerin çoğu satış yaşarken o 15,8 milyon dolarlık giriş yaşadı. Short BTC ürünleri ilgi görmeye devam ediyor.