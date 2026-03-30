Lido DAO’nun token alım kararı sonrası LDO fiyatında hareketlilik yaşandı

Ethereum ekosistemindeki en büyük likit staking protokolü olan Lido, yakın zamanda topluluğa sunduğu yeni bir teklifle gündeme geldi. Söz konusu teklif, platformun kendi yönetim token’ı LDO’nun “tarihsel olarak düşük” değerlemesinden yararlanarak, 10.000 stETH’ye kadar kaynak ayırarak geri alım yapılmasını içeriyor. Mevcut ether fiyatı dikkate alındığında, bu miktar yaklaşık 20 milyon dolara denk geliyor.

LDO’nun piyasa performansı ve alım gerekçeleri

Sunulan teklifte, LDO token’ın fiyatı ile Lido protokolünün temel göstergeleri arasında son dönemde belirgin bir kopukluk olduğu savunuluyor. Teklifte yer alan verilere göre, LDO’nun Ethereum’a oranı son iki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 70 daha düşük seviyelerde. Mart ayı başında tarihi dip seviyesine inen LDO, o tarihte 0,27 doları görmüş ve şu anda 0,30 dolar civarında işlem görüyor. Token’ın toplam piyasa değeri ise yaklaşık 258 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

2021 yılında kaydedilen 7,30 dolarlık zirveden bu yana, LDO’nun fiyatı yüzde 95 oranında gerilemiş durumda. Yönetim token’ı için planlanan geri alım programının mevcut fiyatlarla yaklaşık 65 milyon adete ulaşabileceği hesaplanıyor. Bu miktar, dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 8’ine denk geliyor.

Alım kararının dayandığı ana gerekçe olarak, Lido protokolünün finansal performansında yaşanan değişimlere rağmen, LDO fiyatının beklentileri karşılamaması gösteriliyor. Son raporda, protokol ödülleri son iki yılda yalnızca yüzde 20 gerilerken, maliyetlerde ise yıllık bazda yüzde 13’lük bir iyileşme yaşandığı vurgulanıyor. Ayrıca protokolün etkin komisyon oranı yüzde 6,11’e yükselirken, platform Ethereum’da stake edilen bakiyenin yüzde 23’ünü elinde bulundurmayı sürdürüyor.

Geri alım süreci ve uygulanacak yöntemler

Teklif kapsamında, Lido büyüme komitesinin Binance, OKX, Bybit, Gate ve Bitget gibi merkezi borsalar üzerinden alım yapmasına izin veriliyor. Bu borsalarda LDO için sağlanan derinliğin, her biri için 100.000 doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Ayrıca Lido Ekosistem Vakfı’nın, işlemleri kolaylaştırmak amacıyla piyasa yapıcı firma ve iş ortaklarıyla çalışabilmesi de teklifin detayları arasında yer aldı.

LDO’nun zincir üstü likiditesi, artı-eksi yüzde 2’lik fiyat aralığında yaklaşık 90.000 dolar seviyesinde. Bu durum, büyük miktarda alım yapıldığında token fiyatında kısa süreli oynaklıkların yaşanabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle, alımlar zincir dışı borsalar veya piyasa yapıcılar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Alım işlemlerinin her biri, 1.000 stETH’lik partiler halinde ve kolaylaştırılmış yönetim modülü üzerinden ayrı ayrı hayata geçirilecek. Her partinin ardından üç günlük itiraz süresi bulunuyor. Alımın zamanlaması ve hızı ise tamamen büyüme komitesinin kontrolünde olacak; bu sayede piyasaya doğrudan bir sinyal verilmemesi hedefleniyor. Ayrıca alım fiyatında referans fiyatının yüzde 3’ünden fazla sapmaya izin verilmeyecek.

Teklif metninde bu kararın rutin bir dalgalanma olmadığı ve LDO’nun piyasa fiyatı ile temel performansı arasında bugüne kadar görülmüş en belirgin ayrışmalardan birinin yaşandığı ifade edildi.

Lido DAO’nun bu hamlesi, yalnızca kendi yönetim token’ı açısından değil, genel olarak DeFi yönetim token’larının değerlemesi konusunda da önemli bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Sektörde güçlü pozisyona sahip, yüksek TVL’ye ulaşan projelerin token’larının, yeterli değer aktarımı olmaması halinde piyasa tarafından düşük değerlenmesi dikkat çekiyor.