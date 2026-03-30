Aave’de v4 güncellemesiyle merkeziyetsiz finans uygulama alanı genişliyor

Ethereum üzerinde çalışan Aave’de iki yıllık geliştirme sürecinin ardından v4 güncellemesi hayata geçti. DeFi alanında kredi verme ve alma platformları arasında öne çıkan Aave, bu son yenilikle kripto varlıkların ötesine geçerek daha geniş finansal piyasaları hedefliyor.

Güncellemenin kapsamı ve yenilikleri

Aave v4 ile birlikte, platformda kredi piyasalarının yapılanması kökten değiştirildi. Artık farklı kredi piyasaları ayrı ayrı yönetilebiliyor ancak hepsi aynı likidite havuzundan yararlanabiliyor. Bu değişiklik, geleneksel kripto varlıkların ötesinde gerçek dünyada karşılığı olan varlıklara dayalı kredi ve borçlanma imkânı sunma potansiyeli taşıyor.

Yapılan geliştirmeler yalnızca teknik altyapıyla sınırlı kalmadı. Güncelleme kapsamında, sisteme yabancı geliştiricilerin ve ekiplerin daha kolay entegre olabilmesi için yeni araçlar oluşturuldu. Aave Labs’ın kurucusu Stani Kulechov, bu sürecin platformun birlikte çalışabilirliğini artırmaya odaklandığını aktardı.

Lending is based on trust… you need lending conditions that reflect market conditions.

Kulechov, yapılan değişikliklerin borç verme süreçlerinde piyasa şartlarını daha iyi yansıtacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

Yönetim süreci ve tartışmalar

V4’ün hayata geçirilmesi öncesinde Aave ekosisteminde uzun süreli yönetim tartışmaları yaşandı. Platformda arayüz ücretleri, katkı sağlayanların rolleri ve DAO’ya gelir akışının nasıl düzenleneceği gibi konular yönetimi meşgul etti. Bu tartışmalar Aave’nin merkeziyetsiz yapısıyla verimli işleyiş arasındaki dengenin sağlanmasının zorluklarını öne çıkardı.

Yenilenen sistemin bir diğer hedefi, mevcut likiditenin daha etkin kullanılması. Teknik iyileştirmeler sayesinde belirli süre hareketsiz kalan fonların değerlendirilebilmesi sağlandı. Kulechov, bu sayede sistemdeki sermayeden daha verimli yararlanılmasının amaçlandığını ifade etti.

There’s some technical improvements where the float … can be reinvested.

Kulechov, sistemde bekleyen varlıkların değerlendirilmesine dair uygulamaların yeni sürümle uygulamaya girdiğine dikkat çekti.

V4 sürümü ilk aşamada sınırlı sayıda piyasa ve temkinli ayarlarla başlatıldı. Yeni fonksiyonların tamamı hemen devreye sokulmadı, gelişmeler sonraki topluluk yönetişim kararları doğrultusunda şekillenecek.

DeFi is stronger than ever… A lot of these opportunities will come from value outside of DeFi.

Kulechov, merkeziyetsiz finans alanının güçlenerek gerçek dünyadan yeni kullanım alanları yaratabileceğine işaret etti.