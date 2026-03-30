Kayıt Banner
Kripto Para

30 Mart kripto para piyasaları son durum, önemli gelişmeler

Bilmeniz Gerekenler

  • 17:30'da Fed Başkanı Powell, Harvard Üniversitesi'nin Ekonomi İlkeleri dersinde moderatörlü bir tartışmaya katılacak.
  • Küresel resesyon endişeleri yeniden alevlenirken faiz artırım riski belirginleşiyor. Brent petrol varil başına 115 dolara ulaştı. Euro 2024’ten bugüne en kötü çeyreğine ilerliyor.
  • CHZ Coin en büyük 100 kripto para arasında çift haneli kazanç elde eden tek altcoin oldu ve %11 yükseldi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
İstihdam verilerinin yayınlanacağı haftaya girmiş bulunuyoruz ve Pazar günü Trump’ın İran’a verdiği son tarih de dolacak. Hafta boyunca haber akışına bağlı hareketliliğin arttığını göreceğimiz için Cuma gününden itibaren Bitcoin’de zayıflık arttı. Peki kripto paralarda son durum ne?

İçindekiler
1 Kripto paralar ve piyasalar
2 Önemli gelişmeler

Kripto paralar ve piyasalar

Küresel resesyon endişeleri yeniden alevlenirken faiz artırım riski belirginleşiyor. Brent petrol varil başına 115 dolara ulaştı. Orta Doğu’daki savaş, Avrupa’nın enerji ithalatına bağımlılığını vurgulayıp bölgenin ekonomik görünümünü sarsarken euro 2024’ten bugüne en kötü çeyreğine ilerliyor.

İran’a yönelik saldırılar 6 Nisan son tarihine rağmen devam ettiğinden İran’ın Basra Körfezi’ne geride kalan saatlerde füzeler gönderdiğini gördük. Yakın zamanda barış anlaşması yapılacağına dair umutlar karşılıklı füzelerle baltalanırken Trump kısa süre önce “çok az kaldı” dedi.

Japonya’nın üst düzey para politikası yetkilisi, mevcut koşulların devam etmesi halinde yetkililerin piyasalarda cesur adımlar atabileceği yönünde spekülatörlere şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı. Tüm bu kaosun üstüne carry trade tartışmalarının yeniden alevlendiğini görmek kripto paralar için en kötü senaryo olacaktır.

Son 24 saatte 370 milyon dolarlık tasfiye gördük bunun 241 milyon dolarlık bölümünü long pozisyonlar oluşturdu. CHZ Coin en büyük 100 kripto para arasında çift haneli kazanç elde eden tek altcoin oldu ve %11 yükseldi. XRP Coin satışları yavaşlarken ETH 2 bin doları korumak için mücadele ediyor.

Önemli gelişmeler

Bugün veri akışı anlamına hareketli bir gün olmasa da 2 önemli konuşma göreceğiz. Fed Başkanı Powell, Harvard Üniversitesi’nin Ekonomi İlkeleri dersinde moderatörlü bir tartışmaya katılacak. 23:00’da NY Fed’den Williams, Staten Island Ekonomik Kalkınma Kurumu’nda konuşma yapacak. Fed’in 1 ve 2 numarasının bugün söyleyeceği şeyler yakından takip edilecek. Günün diğer gelişmeleri şöyle;

  • EthCC
  • SwissBorg Oylaması
  • Render Oylaması (Öneri Salad’ın 60.000 GPU’dan oluşan merkeziyetsiz ağını Render Network’e özel bir alt ağ olarak entegre etmeyi amaçlıyor.)

Yarın JOLTS gibi önemli raporlar açıklanacak ve bugün İran’ın Trump tarafından yapılan “anlaşma yakın” açıklamalarına cevap vermesi bekliyor. Bu iki detay gün boyu yatırımcıları temkinli olmaya itebilir. ETF kanalında iştahın geri dönüp dönmediğini günlük mum kapanışının ardından göreceğiz ancak Perşembe, Cuma çıkışları (hem çıkışlar arttı hem de o günden bugüne olumlu bir gelişme de olmadı) bize bir süre ETF tarafının satıcılı kalabileceğini düşündürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Japonya Merkez Bankası’nın faiz beklentileri kripto piyasalarını etkileyebilir
Bir Sonraki Yazı Aave’de v4 güncellemesiyle merkeziyetsiz finans uygulama alanı genişliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?