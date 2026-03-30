30 Mart kripto para piyasaları son durum, önemli gelişmeler

İstihdam verilerinin yayınlanacağı haftaya girmiş bulunuyoruz ve Pazar günü Trump’ın İran’a verdiği son tarih de dolacak. Hafta boyunca haber akışına bağlı hareketliliğin arttığını göreceğimiz için Cuma gününden itibaren Bitcoin’de zayıflık arttı. Peki kripto paralarda son durum ne?

Kripto paralar ve piyasalar

Küresel resesyon endişeleri yeniden alevlenirken faiz artırım riski belirginleşiyor. Brent petrol varil başına 115 dolara ulaştı. Orta Doğu’daki savaş, Avrupa’nın enerji ithalatına bağımlılığını vurgulayıp bölgenin ekonomik görünümünü sarsarken euro 2024’ten bugüne en kötü çeyreğine ilerliyor.

İran’a yönelik saldırılar 6 Nisan son tarihine rağmen devam ettiğinden İran’ın Basra Körfezi’ne geride kalan saatlerde füzeler gönderdiğini gördük. Yakın zamanda barış anlaşması yapılacağına dair umutlar karşılıklı füzelerle baltalanırken Trump kısa süre önce “çok az kaldı” dedi.

Japonya’nın üst düzey para politikası yetkilisi, mevcut koşulların devam etmesi halinde yetkililerin piyasalarda cesur adımlar atabileceği yönünde spekülatörlere şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı. Tüm bu kaosun üstüne carry trade tartışmalarının yeniden alevlendiğini görmek kripto paralar için en kötü senaryo olacaktır.

Son 24 saatte 370 milyon dolarlık tasfiye gördük bunun 241 milyon dolarlık bölümünü long pozisyonlar oluşturdu. CHZ Coin en büyük 100 kripto para arasında çift haneli kazanç elde eden tek altcoin oldu ve %11 yükseldi. XRP Coin satışları yavaşlarken ETH 2 bin doları korumak için mücadele ediyor.

Önemli gelişmeler

Bugün veri akışı anlamına hareketli bir gün olmasa da 2 önemli konuşma göreceğiz. Fed Başkanı Powell, Harvard Üniversitesi’nin Ekonomi İlkeleri dersinde moderatörlü bir tartışmaya katılacak. 23:00’da NY Fed’den Williams, Staten Island Ekonomik Kalkınma Kurumu’nda konuşma yapacak. Fed’in 1 ve 2 numarasının bugün söyleyeceği şeyler yakından takip edilecek. Günün diğer gelişmeleri şöyle;

EthCC

SwissBorg Oylaması

Render Oylaması (Öneri Salad’ın 60.000 GPU’dan oluşan merkeziyetsiz ağını Render Network’e özel bir alt ağ olarak entegre etmeyi amaçlıyor.)

Yarın JOLTS gibi önemli raporlar açıklanacak ve bugün İran’ın Trump tarafından yapılan “anlaşma yakın” açıklamalarına cevap vermesi bekliyor. Bu iki detay gün boyu yatırımcıları temkinli olmaya itebilir. ETF kanalında iştahın geri dönüp dönmediğini günlük mum kapanışının ardından göreceğiz ancak Perşembe, Cuma çıkışları (hem çıkışlar arttı hem de o günden bugüne olumlu bir gelişme de olmadı) bize bir süre ETF tarafının satıcılı kalabileceğini düşündürüyor.