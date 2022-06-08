Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li yazılım şirketi MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, CNBC’de yayınlanan Squawk Box programına konuk oldu. Saylor, 7 Haziran’da iki ABD senatörü (Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis) tarafından resmen sunulan ve büyük ses getiren kripto para yasa tasarısı hakkında konuştu ve Bitcoin‘in nihayetinde 1 milyon dolara ulaşacağına olan inancına açıklık getirdi.

“Daha Fazla Düşmesini Beklemiyorum”

Michael Saylor, Bitcoin’in daha fazla düşmesini ve MicroStrategy’nin devasa BTC yatırımından sonra önemli kayıplar yaşamasını bekleyip beklemediği sorusuna, en büyük kripto para biriminin muhtemelen sıfıra düşeceğine inanmadığını belirtti.

Saylor, şu anda hem Bitcoin düşmanlarının hem de inkarcıların yanıldıklarını, en büyük kripto para biriminin devletler tarafından yasaklanmadığını ve onu benimsemenin ve düzenlemenin yollarını aradıklarının altını çizdi. BTC‘nin kesinlikle sıfıra gitmeyeceğini ifade eden Saylor, sözlerini onun sıfıra gitmeyecek oluşunun milyon dolarlık fiyata ulaşacağı anlamına geldiği şeklinde sürdürdü.

“Altın Gibi Olsaydı 500 Bin Dolar Olurdu”

MicroStrategy CEO’su, ayrıca Bitcoin’in “açıkça altından ve altının olmak istediği her şeyden daha iyi” olduğunu söyledi. BTC’nin yalnızca altının değerinde olması halinde kripto para biriminin fiyatının 500 bin dolar olacağını söyledi.

Saylor, Bitcoin’i destekleyen son iki faktör olarak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen‘ın 7 Nisan’da Amerikan Üniversitesi’ndeki konuşmasından ve 7 Haziran’da senatörler Kirsten Gillibrand ve Cynthia Lummis’in sunduğu kripto para yasa teklifinden söz etti. Nisan ayında yaptığı konuşmada Yellen, gizemli Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto hakkındaki efsaneyi anlattı ve dijital varlıkların ABD’nin geleceği için çok önemli olduğunu açıkladı.

Saylor, bunlara dayanarak, insanların artık Bitcoin’in kalıcı olduğunu ve benimsenmesinin arttığını anlamaya başladıklarına inanıyor.

“500 Milyar Dolar Yetmez”

Saylor, aynı güvenlik ve benimseme düzeyine sahip olacak benzer bir ağın oluşturulmasına sponsor olmak için anında 500 milyar dolar sağlansa bile Bitcoin’in kopyalanamayan benzersiz bir Blockchain olduğuna inanıyor. Bu durum, belirttiği diğer faktörlerle birlikte Saylor’ı Bitcoin‘in mevcut durumdan işlerin evrileceği yön konusunda çok iyimser kılıyor.

Mart ayı sonu itibariyle MicroStrategy’nin kasasında, mevcut fiyatlarla 3 milyar 917 milyon 988 dolar değerinde yaklaşık 129 bin Bitcoin bulunuyor.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, yazım sırasında CoinMarketCap‘in verilerine göre 30 bin 429 dolardan işlem görüyor.