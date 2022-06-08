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Analist Uyardı: Tarihi Fraktal Bitcoin İçin Taban Fiyatı Gösteriyor!

Dünkü düşüşten sonra, Bitcoin bir kez daha 30.000 doları aşmayı başardı. Ancak, uzmanlar BTC fiyatın daha da düşeceği konusunda uyarıda bulunuyor. 
15:00
8 Haziran 2022
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum Ne?
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Bitcoin (BTC), 29.000 ila 31.500 dolar aralığında değişken fiyat dalgalanmaları gösteriyor. Dünkü düşüşten sonra, Bitcoin bir kez daha 30.000 dolar seviyesini aşmayı başardı. Ancak, uzmanlar BTC fiyatın daha da düşeceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bitcoin, Bu Seviyeye Düşebilir

Bitcoin‘in fiyat hareketi, son zamanlarda hisse senetleri ile yüksek korelasyon içerisinde. Yatırımcılar, Bitcoin’in 29.000 dolarda bir dip oluşturabileceğini düşünüyor, ancak durum böyle olmayabilir. Tarihi fraktallar, grafik modelleri ve hareketli ortalamalar incelendiğinde, Bitcoin’in bu ayı piyasası döngüsünde henüz dibe vurmadığını söyleyebiliriz. Popüler kripto analisti Rekt Capital, bu konuyla ilgili ilginç veriler paylaştı. Son paylaşımlarının birinde Rekt Capital bu konıyu şöyle açıklıyor:
BTC, 50 haftalık EMA’nın üzerine çıktığında yükseliş trendlerini onaylama eğilimindedir.
Analist ayrıca, 50 WEMA ile 200 WEMA arasındaki boşluğun, dibin içeride olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacağını açıklıyor. Rekt Capital, son üç ayı piyasası döngüsünden ilginç bilgiler paylaşıyor. Analiste göre, 2015’te ilk dip, 50 WEMA’dan %150 uzaktaydı. 2018’de, ilk dip, 50 haftalık EMA’dan %100 uzaktaydı. Mart 2020’de ise, ilk dip, 50 haftalık EMA’dan %110 uzaktaydı. Bu nedenle, geçmiş gözlemlerden elde edilen kritik çıkarım, ilk dibin 50 haftalık EMA’dan en az %100 uzakta olduğudur. Bu trendi takip edersek, Bitcoin bu döngüde henüz dibe vurmadı. Uzmanlara göre, BTC hala 20.000 dolara kadar düşebilir. Daha önce analist, dip fiyat oluşumlarını anlamak için  ”Death Cross Modeli’ne dayalı böyle bir analiz  de paylaşmıştı.

Analist PlanB’den Kritik Açıklama

Kripto para piyasasındaki sert düzeltme nedeniyle ortaya çıkan satış baskısı, Bitcoin üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ne yazık ki, analistler ve zincir üstü veriler, Bitcoin şu anda taban seviyesi oluşturma sürecinde olduğu için, BTC fiyatının muhtemelen daha fazla düşebileceğini gösteriyor.

Analistlere göre, makro ekonomik ortam ve piyasadaki hissiyat, Bitcoin  fiyatını aşağı çekmeye devam edecek. Bitcoin şu anda bir ayı piyasasında ve dip seviye oluştuktan sonra yükselecek. Fed’in para politikası ise en büyük engel olarak değerlendiriliyor. Stok-Akış Modeli ile tanınan popüler analist PlanB, BTC fiyat hareketine dair şu önemli açıklamayı yaptı:

Bitcoin, yaklaşmakta olan boğa piyasası için bir dip seviye oluşturuyor.

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