Kripto para piyasası, bugün genel olarak yeşile dönmüş olsa da bazı kripto para uzmanları mevcut düşüş trendinin, en azından en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) için bir süre daha süreceğine dair sinyaller alıyor.

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Kripto para piyasası, bugün genel olarak yeşil bölgeye girmiş olsa da bazı kripto para uzmanları mevcut düşüş trendinin, en azından en büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) için bir süre daha devam edeceğine dair sinyaller alıyor.

3 Yılın En Düşük Seviyesi

Önde gelen kripto para analistlerinden Ali Martinez tarafından 8 Haziran’da attılan bir tweet’e göre, Bitcoin işlem ücretleri şu anda 2018’in Eylül ayından bu yana ve 2018’in Kasım ayında yaşanan kapitülasyondan (teslimiyetten) hemen önce görülen seviyelere geriledi.

Veriler, Martinez’in “işlem ücretlerinin bir yükseliş trendi/ boğa piyasasında yükselme eğiliminde olduğunu” belirttiği tweet’teki bilgileri destekliyor ve daha fazla düşüşün yaşanabileceğini gösteriyor. Bu gelişmeler, işlem biçimindeki, ödeme gruplandırmasındaki ve Lightning Network‘teki bir değişiklik olan Segregated Witness’ın (SegWit) Bitcoin ağında tam olarak kullanıldığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Öte yandan Twitter’da kripto para analiz profili olan @cafe.springer’in 8 Haziran’da paylaştığı yeni bir Santiment grafiği de BTC yatırımcıları arasındaki nispeten olumlu duyarlılığa işaret ediyor.

Bu, özellikle mevcut yüksek kaldıraç oranı + ortalamanın üzerinde negatif fonlama oranı ile bazen beklenmedik yukarı yönlü dalgalanmalar için bir reçete olabilir.

Bitcoin’in Hakimiyeti Artıyor

Bitcoin‘in piyasa hakimiyeti, 6 Haziran’da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 47,52’ye yaklaştı ve bu da 2021’in Temmuz ayından bu yanaki en yüksek seviyeleri gördü. En büyük altcoin de ise tam tersi bir durum söz konusu. Ethereum’un piyasa hakimiyeti yüzde 17,74 ile 2021’in Ekim ayından bu yana görülen en düşük seviyede.

Yine de, Bitcoin fiyatında anlamlı bir yukarı yönlü hareket söz konusu değil. CoinMarketCap’in verilerine göre, gün içinde yüzde 2,80’lik yükselişle 30 bin 446 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri şu anda 581.96 milyar dolar seviyesinde.