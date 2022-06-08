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Beklenen Oldu! Dev Altcoin Güney Koreli Borsadan Delist Edildi!

Güney Kore'nin en büyük kripto para borsalarından Upbit, en büyük 20'nci altcoin olan Litecoin'i (LTC) delist etme kararı aldı.
14:20
8 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Upbit ve Bithumb gibi Güney Koreli dev kripto para borsalarının, Litecoin‘in ana ağında (mainnet) kapsamlı ölçeklendirme ve artırılmış gizlilik özellikleri sunan MimbleWimble Extension Block (MWEB) güncellemesinin etkinleştirilmesinden dolayı Litecoin’i (LTC) delist edeceği biliyordu ki ilk resmi delist duyurusu geldi.

Güncelleme Yasalara Aykırı

Upbit, yaptığı delist duyurusunda, Litecoin için verilen kararının Güney Kore’nin yasa dışı kara para aklamayı veya terörün finansmanını önlemek için borsaların işlemleri şeffaflık açısından kontrol edebilmesini gerektiren Özel Finansal Bilgi Yasası’nın yükümlülükleri gereği alındığını belirtti.

Litecoin ağındaki gizliliği artırmak için uygulanan MimbleWimble güncellemesi bu yasaya aykırı olarak gösteriliyor. Güncelleme, gizli işlemler, gönderici ve alıcı giriş ve çıkışlarını gizleyen ve birden fazla işlemi tek bir işlemde birleştiren CoinJoin dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunuyor.

Upbit, ayrıca borsanın Litecoin Vakfı’na MWEB güncellemesi ile ilgili bir talepte bulunduğunu ve talebe verilen yanıta dayanarak anonim transfer teknolojisinin kapsamlı bir incelemesinin yapıldığını belirtti. İnceleme sonucunda, bir güncellemede yer alan işlem gizleme seçim özelliğinin Özel Finansal Bilgi Yasası tarafından yasaklanan anonim iletim teknolojisi kapsamında olduğunun saptandığı ve Litecoin (LTC) ticaret desteğinin sonlandırılmasına ve delist edilmesine karar verildiği vurgulandı. Borsadaki LTC işlemleri 20 Haziran’da sonlandırılacak.

Birçok uzman, delist kararlarının duyurulmasından çok önce MWEB güncellemesinin Güney Kore’de uygulanan yasaları ihlal edecek özellikler sunduğunu ve bundan dolayı LTC’nin başını ağrıtacağını ifade ediyordu ki nitekim beklenen gerçekleşmiş oldu.

LTC Fiyatında Son Durum

LTC, bu haberin yazımı sırasında CoinMarketCap‘e göre 4.35 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 20 kripto para birimi arasında yer almaya devam ediyor.

Altcoin, delist haberlerine neredeyse hiç tepki vermiş değil. Öte yandan, Litecoin, 2020’nin Kasım ayında ulaştığı 387 dolar seviyesinin bir hayli altında işlem görüyor olmasından dolayı daha fazla düşüş için yeri yokmuş gibi görünüyor.

LTC, yazım sırasında günlükte yüzde 0,80’lik yükselişle 62,25 dolardan işlem görüyor.

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