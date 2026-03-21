Kurumsal Para İçin Asıl Eşik Tokenizasyon Değil Getirinin Finansallaşması

Uzun süredir tokenizasyon, kripto para ekosisteminin Wall Street ile kuracağı köprü olarak sunuluyordu. ABD tahvillerinin zincir üstüne taşınması, para piyasası fonlarının tokenize edilmesi ve hisselerin dijital temsilinin oluşturulması, kurumsal sermayeyi çekmenin ilk adımı olarak görülüyordu. Ancak son dönemde öne çıkan yaklaşım, asıl kırılmanın varlıkların dijitalleştirilmesinden değil, getirinin bağımsız bir finansal bileşene dönüştürülmesinden geçeceğine işaret ediyor.

Kurumsal İlgi Salt Varlık Temsilinin Ötesine Geçiyor

2025’te netleşen düzenleyici çerçevenin ardından dijital varlıklara yönelik kurumsal ilgi, deneme amaçlı pozisyonlardan altyapı düzeyindeki katılıma doğru kaydı. Büyük yatırımcıların önemli bir bölümü tokenize varlıkları incelese de, bu ilginin merkezinde yalnızca zincir üstünde duran dijital sertifikalar yer almıyor.

Kurumlar daha çok getiri, sermaye verimliliği ve programlanabilir teminat gibi başlıklara odaklanıyor. Bu nedenle 2021’de ağırlıklı olarak bireysel yatırımcı dinamikleriyle şekillenen DeFi yapısının, kurumsal ihtiyaçlara göre yeniden biçimlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

DeFi’de Yeni Aşama Getirinin Ayrıştırılması

Geleneksel finansta sabit getirili araçlar çoğu zaman tek başına tutulmuyor; repo işlemlerinde kullanılıyor, teminat gösteriliyor, farklı yapılara ayrılıyor ve çeşitli stratejilere entegre ediliyor. Bu yapı içinde getirinin kendisi anaparadan ayrı şekilde fiyatlanabiliyor ve işlem görebiliyor. DeFi tarafında gelişen yeni mimariler de benzer bir doğrultuya ilerliyor. Bir tokenize tahvilin ya da hissenin yalnızca dijital kayıt olarak kalması yerine, teminat olarak kullanılabilen, finanse edilebilen ve risk yönetimine dahil edilebilen işlevsel bir araca dönüşmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede hibrit piyasa yapıları dikkat çekiyor. Düzenlemeye tabi ve izinli varlıklar teminat olarak kullanılabilirken, borçlanma tarafında izinsiz çalışan stabilcoin likiditesi devreye girebiliyor. Aynı zamanda getiri ile anaparanın birbirinden ayrıldığı modeller, yatırımcılara daha esnek pozisyon alma imkanı sunuyor. Böylece tokenize araçlar, kurumsal portföylerde pasif bir maruziyet olmaktan çıkıp daha aktif ve çok katmanlı stratejilerin parçası haline gelebilir.

Bu dönüşüm, gerçek dünya varlıklarının kullanım alanını da genişletiyor. Getiri bağımsız biçimde fiyatlandığında korunma stratejileri, vade yönetimi ve yapılandırılmış ürün kurguları daha uygulanabilir hale geliyor. Böyle bir senaryoda tokenizasyon, tek başına bir anlatı olmaktan uzaklaşıp gerçek piyasa altyapısına dönüşmeye başlıyor.

Bununla birlikte yalnızca getiri altyapısı kurumsal ölçekte büyüme için yeterli görülmüyor. Gizlilik, halen en kritik başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Halka açık blokzincirlerde bakiyelerin, pozisyonların ve işlem akışlarının görünür olması; büyük sermaye yöneten kurumlar açısından operasyonel risk yaratıyor. Likidasyon seviyelerinin izlenebilir olması, işlem geçmişinin rakiplere açık hale gelmesi ve hazine yönetiminin görünürleşmesi, profesyonel sermayenin çalışma biçimiyle çelişebiliyor.

Bu nedenle gizlilik, giderek düzenlemelerle çatışan bir unsur değil, uyumu mümkün kılan teknik bir katman olarak değerlendiriliyor. Sıfır bilgi ispatları işlemlerin geçerli olduğunu hassas verileri açmadan gösterebilirken, seçici açıklama mekanizmaları denetçiler ve düzenleyiciler için sınırlı görünürlük sağlayabiliyor. Böylece kurumlar, tüm bilançoyu kamuya açmadan doğrulanabilir işlem yapısına yaklaşabiliyor.

Uyum tarafında da benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Kurumsal sermaye; uygunluk kontrolleri, kimlik doğrulaması, yaptırım taraması, denetlenebilirlik ve net operasyon kuralları talep ediyor. Bu yüzden DeFi’de yeni dönemin, izinli teminat ile izinsiz likiditeyi bir araya getiren hibrit modeller etrafında şekillenmesi bekleniyor. Akıllı sözleşme düzeyinde katılım kısıtları uygulanırken, açık likidite havuzlarının sağladığı esneklik korunabiliyor. Bu geçiş tamamlandığında tartışma kripto benimsenmesinden çıkıp sermaye piyasalarının zincir üstüne taşınmasına doğru evrilebilir.