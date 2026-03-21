ABD’de Kriptoya Yönelik Net Yasal Çizgiler Belirlendi, Piyasada Beklenen Tepki Görülmedi

Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto para piyasası açısından önem taşıyan bir gelişme yaşandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), kripto varlıklarla ilgili yıllardır devam eden belirsizliklere karşı en açık ve kapsamlı düzenleyici çerçeveyi açıkladı. Yapılan duyuruya göre, çoğu kripto varlık artık otomatik olarak menkul kıymet olarak değerlendirilmeyecek. Açıklamada ayrıca, geleneksel finansal ürünlerin blokzinciri üzerinde oluşturulan versiyonlarıyla, açık kripto piyasaları arasındaki ayrım da netleştirildi.

Yeni Sınıflandırmalar ve Piyasa Etkisi

SEC Başkanı Paul Atkins’in duyurduğu yeni sistemde, dijital ürünler beş ana başlık altında toplandı: dijital emtialar, dijital koleksiyon ürünleri, dijital araçlar, ödeme amaçlı stabilcoinler ve dijital menkul kıymetler. Atkins, çoğu kripto varlığın kendisinin doğrudan menkul kıymet niteliği taşımadığını açıkladı. Ancak, herhangi bir token, yatırım sözleşmesi kapsamında sunulup satıldığında menkul kıymetler yasasına tabi olabileceği de özellikle vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, staking, airdrop, madencilik ve “wrapped” olarak bilinen farklı kripto varlık biçimlerinin de federal hukuk açısından hangi kategoriye girdiğine dair detaylı bilgiler yer aldı. Bu başlıklar altında, sektörde yıllardır talep edilen yasal netlik büyük ölçüde sağlanmış oldu. Buna karşın, piyasanın reaksiyonu beklendiği kadar güçlü olmadı.

Örneğin, Bitcoin fiyatında önemli bir sıçrama yaşanmadı. Son bir ayda kripto piyasalarını hareketlendiren genel risk iştahı ve makroekonomik gelişmeler, düzenleyici haberin etkisini gölgede bıraktı. Ayrıca, Citi gibi büyük finans kuruluşları, ABD’de kripto piyasasıyla ilgili yasal düzenlemelerde ilerleme sağlanmadığı için Bitcoin ve Ethereum hedef fiyatlarını aşağı yönlü güncelledi.

Kongre’nin Rolü ve Gelecekteki Belirsizlikler

Uzmanlara göre, düzenleyici kurumlar kapsamlı yorum ve rehber paylaşıyor olsa da, yasal kesinliğin sağlanması açısından asıl kritik adım Kongre’den gelecek bir yasal düzenleme olarak görülüyor. Mevcut durumda, SEC ve CFTC’nin açıkladığı rehberlik; ABD’de hangi varlığın emtia, hangisinin menkul kıymet olarak sınıflandırılacağını netleştiriyor. Ancak, bu sınıflandırmaların uzun vadede kalıcı hale gelebilmesi için Kongre’nin durumun yasalaştırılması gerektiği dile getiriliyor.

Öte yandan, açıklanan rehberin, kriptonun geleneksel finans alanında tokenizasyon süreçlerini hızlandırabileceği öngörülüyor. SEC’in geçtiğimiz haftalarda Nasdaq’ın belirli hisse ve ETF’leri tokenleştirerek işlem görmesine onay vermesi, düzenleyici kurumların blokzinciri tabanlı ama mevcut finans yapısına entegre sistemler konusunda daha rahat hareket ettiğini gösterdi.

Sektör temsilcileri, netleşen çerçevenin olumlu bir gelişme olduğuna katılırken, kalıcı ve tartışmasız bir ortam sağlanması için ABD Kongresi’nden bir yasa çıkmasını bekliyor. Sadece düzenleyici fermuar değişikliğiyle değil, kanunla desteklenen bir çerçevenin uzun vadeli yatırım ve inovasyon için temel oluşturacağı ifade ediliyor.

Bu nedenle, piyasada yaşanan sönük tepki, düzenleyici iyimserliğin tek başına güven vermeye yetmediğini ve sektörün artık çok daha kökleşmiş bir yasal kesinlik aradığını gösterdi. SEC ve CFTC’nin attığı adımlar önemli bulunsa da, nihai yönelim, Kongre’den çıkacak yasa ile belirginleşecek gibi görünüyor.