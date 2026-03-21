Ethereum İçin Kritik Sinyal Yandı ETH Fiyatında Yüzde 25’lik Alan Açıldı

Ethereum’un yerel varlığı Ether, zincir üstü verilerde öne çıkan büyük yatırımcı hareketleriyle yeniden dikkat çekti. 100 bin ETH’den fazla tutan cüzdanların gerçekleşmemiş kâr oranının yeniden sıfırın üzerine çıkması, piyasanın dip bölgesinden toparlanıyor olabileceğine işaret etti. Geçmiş döngülerde benzer değişimlerin ardından ETH fiyatında üç ve altı aylık dönemlerde kayda değer yükselişler görülmüştü.

Balina Verileri Toparlanma İhtimalini Güçlendirdi

CryptoQuant verilerine göre en büyük ETH sahiplerini kapsayan grubun toplamda yeniden kârlı konuma geçmesi, Şubat ayının başından bu yana ilk kez gerçekleşti. Bu tablo, söz konusu yatırımcıların artık kağıt üzerinde zarar taşımadığı anlamına geliyor. Piyasada bu değişim, satış baskısının azalabileceği ve büyük yatırımcıların pozisyonlarını korumakta daha rahat davranabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Onchain analisti CW, büyük ETH sahiplerinin yeniden kâra geçmesinin geçmişte çoğu zaman yükseliş trendinin başlangıcına denk geldiğini değerlendirdi.

Geçmiş veriler, bu sinyalin ardından Ether’in ortalama üç ay içinde yaklaşık yüzde 25, altı ay içinde ise yüzde 50 civarında değer kazandığını gösteriyor. Daha uzun vadede bir yıllık dönemde çok daha güçlü hareketlerin görüldüğü aktarılıyor. Bu tarihsel örüntü tekrar ederse ETH’nin Haziran ayına kadar 2.750 dolar civarına, Eylül döneminde ise 3.200 doların üzerine yönelmesi gündeme gelebilir.

Bununla birlikte bu göstergenin her zaman kusursuz sonuç üretmediği de görülüyor. 2018’de benzer bir dönüşüm yaşanmasının ardından ETH fiyatı kısa sürede yüzde 17,5 gerilemiş, devamındaki süreçte çok daha sert kayıplar ortaya çıkmıştı. Bu nedenle balina verisi tek başına kesin yön tayini için yeterli kabul edilmiyor.

Zincir Üstü Ve Teknik Veriler Hangi Seviyelere İşaret Ediyor

Glassnode tarafından paylaşılan MVRV sapma bantları da Ethereum’daki toparlanma tezini destekleyen başka bir veri sundu. Buna göre ETH, daha önce değerin düşük kaldığı dönemlerde görülen alt banttan yukarı tepki verdi. Benzer yapıların 2022’nin ikinci çeyreği ile 2025’in ikinci çeyreğinde de oluştuğu ve fiyatın ardından gerçekleşen fiyat seviyesinin üzerine çıktığı görülmüştü. Glassnode, kripto para piyasası için zincir üstü veri ve analiz sağlayan bir araştırma platformudur. Bitcoin, Ethereum ve bazı diğer ağlardaki cüzdan hareketleri, transfer hacmi, kârlılık oranları, MVRV, NUPL, borsa giriş-çıkışları ve uzun vadeli yatırımcı davranışları gibi metrikleri izler.

Şu aşamada 2.353 dolar civarındaki gerçekleşen fiyat seviyesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor. ETH bu bölgenin üzerine yerleşebilirse bir sonraki hedefin 2.640 dolar civarında bulunan bant olması beklenebilir. Buna karşılık fiyatın bu direnci aşamaması halinde 1.651 dolara yakın alt sapma bandının yeniden test edilmesi ihtimali masada kalıyor.

Teknik görünümde ise ETH’nin yükselen üçgen formasyonunun üzerine çıktığı, ardından eski direnç çizgisine doğru geri çekildiği görülüyor. Bu tür geri dönüşler, kırılmanın kalıcı olup olmadığını sınayan olağan hareketler arasında sayılıyor. Üst trend çizgisi destek olarak çalışırsa fiyatın 2.625 dolar ve üzerine yönelmesi mümkün olabilir.

Öte yandan bu geri testin başarısız kalması halinde yükseliş yapısı zayıflayabilir. Böyle bir senaryoda ETH için 1.950 ile 2.000 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde hem balina davranışları hem de 2.353 dolar çevresindeki fiyat tepkisi, piyasanın kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak.