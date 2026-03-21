Bitcoin Madenciliğinde Sert Daralma Ağ Gücü Kritik Eşiğin Altına İndi

Bitcoin ağında madencilik zorluğu 20 Mart’ta 941.472 numaralı blokta yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 133,79 trilyona düştü. Bu değişim, 2026 yılındaki en büyük ikinci aşağı yönlü düzeltme olarak kayda geçti. Aynı süreçte toplam ağ gücü de 1 zetahash/saniye eşiğinin altına inerek 933,51 exahash/saniye seviyesine geriledi. Veriler, özellikle yüksek enerji maliyetiyle çalışan ve eski cihaz kullanan madenciler üzerindeki baskının arttığını gösteriyor.

Madencilerde Baskı Derinleşti

Son düşüş, yalnızca kısa vadeli bir dalgalanma olarak görülmüyor. Ağdaki zayıflamanın, kârlılığı bozulan işletmelerin faaliyetlerini tamamen durdurmaya başlamasıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Son 24 saatte hashprice göstergesinin 33,37 dolara yükselmesi aktif madencilere sınırlı bir nefes alanı açsa da, genel görünümde marj baskısının sürdüğü anlaşılıyor. Önümüzdeki zorluk ayarlamasında seviyenin yüzde 0,52 daha gerileyerek 133,10 trilyona inmesi bekleniyor.

Bitcoin ağı şubat ayının başında da belirgin bir hashrate kaybı yaşamıştı. O dönemdeki gerileme, ABD’de etkili olan şiddetli kış fırtınaları ve buna bağlı geçici elektrik kesintileriyle ilişkilendirilmişti. Bu kez ortaya çıkan tablo ise daha kalıcı bir ekonomik baskıya işaret ediyor. Özellikle gelir gider dengesi bozulan tesislerde cihazların kapatılması, küresel madencilik dağılımında yeni bir yeniden yapılanmanın önünü açabilir.

Digital Mining Solution kurucusu Nico Smid, mevcut ekonomik koşulların yüksek elektrik maliyetine sahip işletmeleri ve eski donanımlarla çalışan madencileri sistem dışına ittiğini belirtti. Smid’in değerlendirmesi, sektörde geçici bir yavaşlamadan çok daha kapsamlı bir dayanıklılık sınaması yaşandığı yönünde şekillendi. Şirketi madencilik verimliliği ve sektör analizi alanında bilinen yapılardan biri olarak öne çıkarken, Smid de veri merkezi ekonomisi ve hashprice dinamikleri üzerine yaptığı yorumlarla takip ediliyor.

Bu kez ortaya çıkan görünümün gerçek bir ekonomik teslimiyete işaret ettiği, yaşanan sürecin geçici bir düşüşten öte madencilik sektörü genelinde daha geniş bir stres testi anlamına gelebileceği değerlendirildi. Bu dönemi atlatan işletmelerin daha yalın, daha verimli ve yapısal olarak daha güçlü bir konuma ulaşabileceği vurgulandı.

Şirketler Yapay Zeka Alanına Yöneliyor

Büyük ölçekli ve borsada işlem gören madencilik şirketleri de son dönemde benzer baskılarla karşı karşıya kaldı. Bitcoin fiyatındaki zayıf görünüm ile ağdaki rekabetin sertleşmesi, gelirleri aşağı çekerken şirketleri sermaye kullanımını yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Bu ortamda yalnızca daha verimli üretim yapmak yeterli görülmüyor; yeni gelir alanları yaratmak da giderek daha önemli hale geliyor.

Core Scientific ve Riot Platforms gibi sektörün önde gelen şirketleri, enerji rezervlerinin bir bölümünü doğrudan kripto madenciliği yerine yapay zeka odaklı işlere kaydırmaya başladı. Bu yönelim, veri merkezi işletmeciliğinde gelir yapısının değişmeye başladığını gösteriyor. Çünkü geleneksel Bitcoin madenciliği döngüsel piyasa hareketlerine bağlı ve dalgalı kazanç üretirken, yapay zeka iş yüklerinin daha uzun vadeli ve daha öngörülebilir gelir sağlayabildiği düşünülüyor.

Ortaya çıkan tablo, küresel madencilik sektöründe yalnızca cihaz verimliliğinin değil, iş modelinin de yeniden şekillendiğini gösteriyor. Zorluk seviyesindeki sert geri çekilme ve ağ gücündeki kayıp, düşük verimli işletmeler için baskının arttığını ortaya koydu. Buna karşılık daha güçlü bilançoya sahip şirketlerin enerji altyapılarını farklı alanlarda değerlendirmeye yönelmesi, sektörün önümüzdeki dönemde daha farklı bir yapıya bürünebileceğine işaret ediyor.